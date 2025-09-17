ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اہل خانہ کی کٹھوعہ جیل میں مہراج ملک سے ملاقات، ملک کا اپنے حامیوں کو پیغام، 'اپنا کام جاری رکھیں'
Published : September 17, 2025 at 8:47 PM IST
جموں: (عامر تانترے) جیل میں بند ڈوڈا کے ایم ایل اے مہراج ملک کے اہل خانہ نے منگل کو کٹھوعہ جیل میں ان سے ملاقات کی اور بتایا کہ وہ مکمل طور پر صحت مند ہیں۔
میٹنگ کا اعلان کرتے ہوئے، عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے ترجمان ایڈوکیٹ اپو سنگھ سلاتھیا نے کہا کہ ملک کے والد، ان کے بھائی اور خاندان کے کچھ دیگر افراد نے کل کٹھوعہ جیل میں ایم ایل اے سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا، "معراج ملک مکمل طور پر صحت مند ہیں اور اپنے اور اے اے پی کے مفادات کے لیے پرعزم ہیں۔ وہ اے اے پی کے قابل فخر رکن ہیں اور انہوں نے اپنے حامیوں سے اپنا کام جاری رکھنے کی تاکید کی ہے۔"
اے اے پی کے ترجمان نے ان خبروں کو مسترد کر دیا کہ پارٹی کی جانب سے کوئی مہراج ملک کے نام پر قانونی ٹیم کے لیے فنڈز اکٹھا کر رہا ہے۔ سلتھیا نے کہا، "ہمیں اس کے لیے کسی فنڈز کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی فنڈز لینے کے لیے رابطہ کرتا ہے، تو لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔"
انہوں نے کہا کہ ملک کے کیس سے متعلق کچھ اہم معلومات اگلے دو تین روز میں شیئر کی جائیں گی۔
ملک کو ڈوڈا پولیس نے 8 ستمبر کو ڈاک بنگلہ ڈوڈہ سے گرفتار کیا تھا، جب ڈوڈا کے ڈپٹی کمشنر نے ملک کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا تھا اور ان کو کٹھوعہ جیل لے جایا گیا تھا۔ وہ پہلے موجودہ ایم ایل اے ہیں جن کے خلاف جموں و کشمیر میں پی ایس اے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
اے اے پی نے حال ہی میں ایڈوکیٹ نرمل کوتوال کی قیادت میں ایک قانونی ٹیم کا اعلان کیا ہے، جو اس کیس کو ختم کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی۔