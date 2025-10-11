ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مٹی کے برتن بنانے کے فن کو ایک خاندان بچانے کی کوشش کر رہا ہے
جموں وکشمیرکی ثقافت اور تہزیب یوں تو اپنے میں آپ ایک مثال ہے،لیکن اب لوگ خاندانی کام کو چھوڑ کر دوسرے پیشوں کواپنا رہے ہیں۔
Published : October 11, 2025 at 6:24 PM IST
سوپور (کوثر عرفات): وادی کشمیر میں سدیوں سے لوگ مختلف فن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کمہار ایک ایسا پیشہ ہے جس میں مٹی کے ظروف بنائے جاتے ہے اس کے ساتھ بھی صدیوں سے کشمیری لوگ منسلک ہے، لیکن گزشتہ سالوں سے اس سے وابستہ افراد کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑرہا ہے۔
دراصل شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے دور دراز علاقہ بوٹنگگو زنگیر سے تعلق رکھنے والے غلام حسن کمہار اس کام کے ساتھ ابھی بھی جوڑے ہوئے ہیں اور ان کے مطابق آبا واجداد اس فن کے ساتھ صدیوں سے وابستہ ہے اور یہ ان کا پیشہ ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے غلام حسن کمہار نے کہا کہ آج سے دس سال پہلے ان کے گاؤں میں تیس سے چالیس گھر اس فن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب کافی کچھ بدل چکا ہے اور اب چار بھائی ان کے گھر سے اس کام میں وابستہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم اس کام کے ساتھ صدیوں سے منسلک ہے اور آج بھی ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہے اور ہم خوش ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا کام جون سے شروع ہوتا ہے اور یہ اکتوبر میں ختم ہوتا ہے اور اس دوران ہم گرمی کے موسم میں مٹی کے مختلف برتن بناتے ہیں جس میں خاص طور پر کھانے کے برتن ہوتے ہے اور موسم سرما شروع ہوتے ہی ہم گرم برتن کنڈل بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس کا استعمال سردیوں میں ہوتا ہے جب کشمیری لوگ سردی سے بچنے کے لئے کانگڑی کا استعمال کرتے ہے۔
غلام حسن نے کہا کہ ہم اس کام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا روزگار اچھا چلتا رہے اور یہ کام کشمیری کلچر کا حصہ ہے لیکن ہم چاہتے ہے کہ سرکار ہماری مدد کرے کیونکہ اس کام کے لئے ہمارے پاس جگہ ہونی چاہیے اور اس وقت کی بات کرے تو ہمارے پاس جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم کو کافی نقصان ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر چہ ہم جموں کشمیر کھادی ولیج کا شکریہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہم کو اس کے لئے ایک خاص میشین دی ہے اور اس کے علاوہ ہم کو سرٹیفیکیٹ بھی دی گئ لیکن ہم چاہتے ہے کہ ہم کو جگہ اور شیڈ دیا جائے تاکہ ہمارے کام کو اس سے اور وسعت ملے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس صرف پانچ مرلہ زمین ہے اور اس میں ہم اب تین بھائی یہ کام کر رہے ہیں اور ہمارا کاروبار اسی پر منحصر ہے، ہم چاہتے ہے کہ ہم کو سولر سسٹم دیا جانا چاہتے کیونکہ اس سے ہم کو کافی سہولت مل سکتی ہے اور ہم اس فن کو زندہ رکھنا چاہتے ہے کیونکہ یہ ہمارے کشمیری کلچر کی پیچان ہے۔
غلام حسن کے ایک ساتھی فردوس احمد نے کہا کہ وہ بی ٹیک سٹوڈنٹ ہے لیکن وہ بھی اس کام کو زندہ رکھنا چاہتے ہے اور مٹی کے برتن بنانا ان کا شوق ہی نہیں بلکہ بیشہ ہے اور ان کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی ان لوگوں کی ضرور مدد کرتے ہے جو کسی فن کے ساتھ جڑے ہیں۔
مزید پڑھیں:پٹھانکوٹ-جموں روٹ پر لینڈ سلائیڈنگ سے ریل خدمات متاثر، کئی ٹرینیں منسوخ
انہوں نے کہا کہ ووکل فار لوکل پہل کے تحت مقامی مصنوعات کو فروغ دینا اور آتما نربھر بھارت سنکلپ مہم کے سلسلے میں سودیشی مصنوعات کو مضبوط کرنا وقت کی ضرورت ہے اور ہم کو امید ہے کہ سرکار سامنے آئی گئ اور ہماری مدد کرے گئ۔