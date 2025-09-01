ETV Bharat / jammu-and-kashmir

شوپیان میں 12 روزہ نوزائیدہ کو دی گئی ایکسپائر دوا، بچے کی حالت خراب - NEWBORN GIVEN EXPIRED MEDICINE

عوامی غصے کے بعد متعلقہ محکمہ حرکت میں آیا اور کیمسٹ کی دکان کو سربمہر کر دیا۔

شوپیان میں 12 روزہ نوزائیدہ کو دی گئی ایکسپائر دوا، بچے کی حالت خراب
شوپیان میں 12 روزہ نوزائیدہ کو دی گئی ایکسپائر دوا، بچے کی حالت خراب (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 1, 2025 at 2:30 PM IST

3 Min Read

شوپیاں (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے جہاں صرف 12 دن کے ایک نوزائیدہ بچے کو زائیدالمیعاد (ایکسپائر) دوا دی گئی۔ دوا کے استعمال کے بعد بچے کی حالت مزید خراب ہو گئی اور اس کی آنکھ میں شدید تکلیف ظاہر ہوئی۔ اس واقعے نے نہ صرف والدین بلکہ پورے جموں و کشمیر میں نظامِ صحت اور ادویات کی نگرانی پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔

شوپیان میں 12 روزہ نوزائیدہ کو دی گئی ایکسپائر دوا، بچے کی حالت خراب (ای ٹی وی بھارت)

بچے کے والدین کے مطابق، ڈاکٹر کے نسخے پر انہوں نے ایک نزدیکی میڈیکل شاپ سے دوا خریدی، تاہم انہوں نے دوائی پر لکھی تاریخ چیک نہیں کی اور ایکسپائر ہونے سے بخبر انہوں نے وہ دوائی بچے کو پلائی جس سے کے استعمال کے بعد بچے کی تکلیف مزید بڑھ گئی۔ اگلے روز جب وہ دوبارہ اسی میڈیکل شاپ پر گئے اور نئی دوا لی تو وہ بھی ایکسپائری نکلی۔ اس پر والدین نے سخت برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ’’یہ محکمہ ڈرگ کنٹرول کی ناکامی ہے، جو اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا۔‘‘

والدین نے الزام عائد کیا کہ شوپیاں میں ادویات فروشوں کی ایک بڑی تعداد صرف منافع کمانے کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ انہوں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ’’ہمارے نوزائیدہ کی آنکھ میں صرف معمولی تکلیف تھی لیکن ایکسپائر دوا دینے سے معاملہ مزید سنگین ہوگیا، ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی بچے کے ساتھ ایسا ہو۔‘‘

انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا: ’’مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہوں، اس کے لئے متعلقہ محکمہ کو ائیر کنڈیشنڈ کمروں سے نکل کر عملی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہئے تاکہ ایکسپائر دوائی سے کسی شہری کی موت واقع نہو ہو۔‘‘

ادھر، مقامی لوگوں نے بھی شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’’حکومت کی جانب سے تعینات ڈرگ انسپکٹر اور اس کا عملہ غائب ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔‘‘ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ متعلقہ محکمہ فوری حرکت میں آئے، ذمہ دار دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کرے اور ڈرگ کنٹرول افسران کا احتساب کیا جائے۔ دریں اثناء، عوامی غم و غصے کے پیش نظر متعلقہ کیمسٹ کی دکان کو سیز کر دیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. پلوامہ: ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانہ عائد، کیمسٹ دکان سربمہر
  2. نقب زنوں نے کیمسٹ کی دکان سے ادویات سمیت نقدی اڑا لی

شوپیاں (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے جہاں صرف 12 دن کے ایک نوزائیدہ بچے کو زائیدالمیعاد (ایکسپائر) دوا دی گئی۔ دوا کے استعمال کے بعد بچے کی حالت مزید خراب ہو گئی اور اس کی آنکھ میں شدید تکلیف ظاہر ہوئی۔ اس واقعے نے نہ صرف والدین بلکہ پورے جموں و کشمیر میں نظامِ صحت اور ادویات کی نگرانی پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔

شوپیان میں 12 روزہ نوزائیدہ کو دی گئی ایکسپائر دوا، بچے کی حالت خراب (ای ٹی وی بھارت)

بچے کے والدین کے مطابق، ڈاکٹر کے نسخے پر انہوں نے ایک نزدیکی میڈیکل شاپ سے دوا خریدی، تاہم انہوں نے دوائی پر لکھی تاریخ چیک نہیں کی اور ایکسپائر ہونے سے بخبر انہوں نے وہ دوائی بچے کو پلائی جس سے کے استعمال کے بعد بچے کی تکلیف مزید بڑھ گئی۔ اگلے روز جب وہ دوبارہ اسی میڈیکل شاپ پر گئے اور نئی دوا لی تو وہ بھی ایکسپائری نکلی۔ اس پر والدین نے سخت برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ’’یہ محکمہ ڈرگ کنٹرول کی ناکامی ہے، جو اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا۔‘‘

والدین نے الزام عائد کیا کہ شوپیاں میں ادویات فروشوں کی ایک بڑی تعداد صرف منافع کمانے کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ انہوں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ’’ہمارے نوزائیدہ کی آنکھ میں صرف معمولی تکلیف تھی لیکن ایکسپائر دوا دینے سے معاملہ مزید سنگین ہوگیا، ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی بچے کے ساتھ ایسا ہو۔‘‘

انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا: ’’مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہوں، اس کے لئے متعلقہ محکمہ کو ائیر کنڈیشنڈ کمروں سے نکل کر عملی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہئے تاکہ ایکسپائر دوائی سے کسی شہری کی موت واقع نہو ہو۔‘‘

ادھر، مقامی لوگوں نے بھی شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’’حکومت کی جانب سے تعینات ڈرگ انسپکٹر اور اس کا عملہ غائب ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔‘‘ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ متعلقہ محکمہ فوری حرکت میں آئے، ذمہ دار دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کرے اور ڈرگ کنٹرول افسران کا احتساب کیا جائے۔ دریں اثناء، عوامی غم و غصے کے پیش نظر متعلقہ کیمسٹ کی دکان کو سیز کر دیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. پلوامہ: ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانہ عائد، کیمسٹ دکان سربمہر
  2. نقب زنوں نے کیمسٹ کی دکان سے ادویات سمیت نقدی اڑا لی

For All Latest Updates

TAGGED:

SHOPIAN EXPIRE MEDICINEEXPIRED MEDICINE INFANTCHEMIST SHOP SEALEDکیمسٹ دکان سربمہرNEWBORN GIVEN EXPIRED MEDICINE

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.