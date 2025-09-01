شوپیان میں 12 روزہ نوزائیدہ کو دی گئی ایکسپائر دوا، بچے کی حالت خراب

شوپیاں (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے جہاں صرف 12 دن کے ایک نوزائیدہ بچے کو زائیدالمیعاد (ایکسپائر) دوا دی گئی۔ دوا کے استعمال کے بعد بچے کی حالت مزید خراب ہو گئی اور اس کی آنکھ میں شدید تکلیف ظاہر ہوئی۔ اس واقعے نے نہ صرف والدین بلکہ پورے جموں و کشمیر میں نظامِ صحت اور ادویات کی نگرانی پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
بچے کے والدین کے مطابق، ڈاکٹر کے نسخے پر انہوں نے ایک نزدیکی میڈیکل شاپ سے دوا خریدی، تاہم انہوں نے دوائی پر لکھی تاریخ چیک نہیں کی اور ایکسپائر ہونے سے بخبر انہوں نے وہ دوائی بچے کو پلائی جس سے کے استعمال کے بعد بچے کی تکلیف مزید بڑھ گئی۔ اگلے روز جب وہ دوبارہ اسی میڈیکل شاپ پر گئے اور نئی دوا لی تو وہ بھی ایکسپائری نکلی۔ اس پر والدین نے سخت برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ’’یہ محکمہ ڈرگ کنٹرول کی ناکامی ہے، جو اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا۔‘‘
والدین نے الزام عائد کیا کہ شوپیاں میں ادویات فروشوں کی ایک بڑی تعداد صرف منافع کمانے کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ انہوں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ’’ہمارے نوزائیدہ کی آنکھ میں صرف معمولی تکلیف تھی لیکن ایکسپائر دوا دینے سے معاملہ مزید سنگین ہوگیا، ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی بچے کے ساتھ ایسا ہو۔‘‘
انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا: ’’مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہوں، اس کے لئے متعلقہ محکمہ کو ائیر کنڈیشنڈ کمروں سے نکل کر عملی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہئے تاکہ ایکسپائر دوائی سے کسی شہری کی موت واقع نہو ہو۔‘‘
ادھر، مقامی لوگوں نے بھی شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’’حکومت کی جانب سے تعینات ڈرگ انسپکٹر اور اس کا عملہ غائب ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔‘‘ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ متعلقہ محکمہ فوری حرکت میں آئے، ذمہ دار دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کرے اور ڈرگ کنٹرول افسران کا احتساب کیا جائے۔ دریں اثناء، عوامی غم و غصے کے پیش نظر متعلقہ کیمسٹ کی دکان کو سیز کر دیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: