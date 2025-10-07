ETV Bharat / jammu-and-kashmir

راجوری کے بیارانٹھب علاقے میں دہشت گردوں اور ایس او جی ٹیم کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ

پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کی مشترکہ پارٹیاں موقع پر پہنچ گئیں اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔

بیارانٹھب علاقے میں دہشت گردوں اور ایس او جی ٹیم کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ (ANI File Photo)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 7, 2025 at 11:41 PM IST

راجوری، جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر پولیس کی اسپیشل آپریشنز گروپ (SOG) ٹیم پر منگل کی شام راجوری ضلع کے بیارانٹھب علاقے میں دہشت گردوں نے فائرنگ کی۔ تاہم، ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق، واقعہ شام تقریباً 7 بج کر 20 منٹ پر پیش آیا جب کوٹرانکہ کے بیارانٹھب علاقے میں 10 سے 15 فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔

آئی جی پی جموں نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ راجوری کے پی ایس کنڈی کے بیرنتھب علاقے میں دہشت گردوں اور ایس او جی ٹیم کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کی مشترکہ پارٹیاں موقع پر پہنچ گئیں اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔

دہشت گردوں نے ایس او جی ٹیم پر فائرنگ کی

خبر کے مطابق اطلاع ملنے کے بعد ایس او جی ٹیم نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کیا، جس دوران دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ کی۔ پولیس کے مطابق، جس علاقے میں یہ فائرنگ ہوئی ہے وہ 43 راشٹریہ رائفلز کے زیرِ نگرانی ہے، جو انسدادِ بغاوت کارروائیوں میں مصروف رہتی ہے۔

آئی جی پی جموں کا ٹویٹ (@igp_jammu)


علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا

آئی جی پی جموں نے ٹوئٹ کے ذریعے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بیارانٹھب، پولیس اسٹیشن کنڈی، راجوری علاقے میں دہشت گردوں اور ایس او جی ٹیم کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کی مشترکہ پارٹیاں موقع پر پہنچ گئی ہیں اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے اور تمام داخلی و خارجی راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے تاکہ دہشت گردوں کے فرار ہونے کے امکانات ختم کیے جا سکیں۔

