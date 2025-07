ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں: کشمیر کے دچیگام جنگلات میں ایک انکاؤنٹر میں تین دہشت گردوں کے مارے جانے کے دو دن بعد پونچھ ضلع کے سرحدی علاقے میں شروع ہوئے ایک اور تصادم میں دو عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ وائٹ نائٹ کارپس نے جانکاری دیتے ہوئے کہا 'انسداد دراندازی کے ایک کامیاب آپریشن میں بھارتی فوج کے الرٹ دستوں نے لائن آف کنٹرول کے پار سے دراندازی کی کوشش کرنے والے دو دہشت گردوں کو مار گرایا۔' فوج نے اس کارروائی کو 'شیو بھگتی مہم' کا نام دیا ہے۔ اس سے قبل دچیگام جنگلات میں ہوئے انکاؤنٹر کو 'آپریشن مہادیو' کا نام دیا گیا تھا۔ خبر رساں ایجنسی اے این آئی کے مطابق 'بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے پار سے دراندازی کی کوشش کرنے والے دو دہشت گردوں کو مار گرایا ہے۔ تیز کارروائی اور درست فائر پاور نے دراندازی کو ناکام بنا دیا۔ دہشت گردوں کے پاس سے تین ہتھیار برآمد ہوئے ہیں۔ یہ آپریشن خفیہ ان پٹ کی بنیاد پر ہم آہنگی اور مطابقت کے ساتھ انجام دیا گیا۔' واضح رہے کہ وائٹ نائٹ کارپس نے اس سے قبل انکاؤنٹر کی ابتدائی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ 'پونچھ سیکٹر کے عمومی علاقے میں سرحدی باڑ کے پاس دو افراد کی مشتبہ نقل و حرکت دیکھی گئی جس کے بعد گولیوں کا تبادلہ ہوا۔ تاحال آپریشن جاری ہے۔' ایل او سی پر تصادم شروع ہونے کے بعد فوجی حکام نے کہا کہ یہ گولی باری اس وقت شروع ہوئی جب سکیورٹی فورسز کے دستوں نے جموں و کشمیر کے پونچھ ضلع میں سرحد پار سے بھارتی حدود میں دراندازی کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں کے ایک مشتبہ گروپ کو روکنے کی کوشش کی۔

انکاؤنٹر کی تفصیلات ساجھا کرتے ہوئے دفاعی ترجمان نے کہا کہ ایل او سی کے قریب مشتبہ نقل و حرکت کا مشاہدہ کیا گیا جس کے بعد مشتبہ عسکریت پسندوں کو للکارا گیا۔ تازہ جانکاری کے مطابق انکاؤنٹر میں دو مشتبہ عکسریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ 'چوکس فوجیوں نے منگل کی رات دیر گئے دیگوار سیکٹر میں مالدیوالان کے عمومی علاقے میں دہشت گردوں کی دراندازی کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں انکاؤنٹر شروع ہو گیا۔' خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی نے مزید جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ انکاؤنٹر کے دوران فائرنگ کے تبادلے کے بیچ گولی لگنے کے بعد دو دہشت گرد نیچے گر گئے۔ خبر رساں ایجنسیوں نے تازہ جانکاری دیتے ہوئے ان عسکریت پسندوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ مزید پڑھیں: کشمیر انکاؤنٹر، پہلگام حملے کا ماسٹرمائنڈ سمیت تین ’غیر ملکی‘ ملی ٹنٹ ہلاک جموں و کشمیر کے کشتواڑ میں عسکریت پسندوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان تصادم جموں میں مبینہ فرضی انکاؤنٹر میں نوجوان ہلاک، احتجاجی اہل خانہ نے تحقیقات کا مطالبہ کیا

