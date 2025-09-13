ETV Bharat / jammu-and-kashmir
منتخب ایم ایل اے کو جیل بھیجنا ’قانون کا غلط استعمال‘: عمر عبداللہ
عمر عبداللہ نے جیل بھیجے گئے رکن اسمبلی معراج ملک کو جلد رہا کیے جانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 13, 2025 at 7:43 PM IST|
Updated : September 13, 2025 at 8:37 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس (این سی) کے نائب صدر عمر عبداللہ نے عام آدمی پارٹی (عآپ) کے رکن اسمبلی معراج ملک پر پبلک سیفٹی ایکٹ (PSA) عائد کرکے جیل بھیجنے کو ’’قانون کا غلط استعمال‘‘ اور ایک ’’منتخب عوامی نمائندے کے ساتھ حد سے زیادہ سخت رویہ‘‘ سے تعبیر کیا۔
ریاست تمل ناڑو کے دارالحکومت چنئی میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا: ’’جتنی بھی شکایات ایم ایل اے معراج ملک کے طرزِ عمل کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، وہ الگ معاملہ ہے، تاہم انہیں اس قانون کے تحت گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت انہیں کم از کم چھ ماہ تک ضمانت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک منتخب نمائندے کے ساتھ غیر ضروری اور حد سے زیادہ سختی ہے۔‘‘
فاروق عبداللہ نے بھی کی مذمت
عمر عبداللہ کے والد فاروق عبداللہ نے بھی آج پہلگام میں اسی طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا: ’’ایم ایل اے معراج ملک نے یقیناً غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے تاہم اس بات پر انہیں جیل بھیجنا قطعاً درست نہیں۔‘‘
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے مطابق ’’رکن اسمبلی کے خلاف اگر کوئی شکایت ہے تو اسے اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے رکھا جانا چاہیے، اس مسئلے کے حل کے اور بھی کئی راستے ہیں۔‘‘ عمر عبداللہ نے معراج ملک کو جلد رہا کیے جانے کا مطالبہ کیا۔
یاد رہے کہ ضلع ڈوڈہ سے تعلق رکھنے والے معراج ملک نے عآپ کی ٹکٹ پر گزشتہ برس منعقد کیے گئے اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ وہ گزشتہ ہفتوں کے دوران اپنی بے باک تقاریر اور برملا مخالفت کی وجہ سے سرخیوں میں رہے ہیں۔ ڈوڈہ میں ایک طبی مرکزی کی منتقلی کو لیکر شروع ہوئے تنازعے کے بعد ایم ایل اے نے مبینہ طور ضلع مجسٹریٹ کے خلاف زبان درازی کی جس کے بعد انہیں پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا اور اور وہیں پولیس نے انہیں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کرکے کٹھوعہ جیل منتقل کیا۔
گرفتاری کے بعد احتجاج
ایم ایل اے معراج ملک کی گرفتار کے بعد جموں اور کشمیر - دونوں صوبوں میں احتجاج ہوئے اور ان کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ طول پکڑ رہا ہے۔ اس ضمن میں غیر بھاجپا تقریباً سبھی جماعتوں نے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے ایل جی انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
چنئی میں ریاستی درجہ کی حوالہ سے گفتگو کے پس منظر میں عمر عبداللہ نے کہا: ’’جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ واپس ملنا چاہیے اور یہ وعدہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے خود کیا ہے۔ یہ وعدہ اب تک پورا ہو جانا چاہیے تھا، اسے پورا کیا جانا لازمی ہے۔‘‘
انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے اسمبلی میں خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے قرارداد بھی منظور کی ہے اور ’’ہم عوامی مینڈیٹ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔‘‘
