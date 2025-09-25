ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال میں سیوا پرو کے تحت تقریبات کا اہتمام، ماحول دوست اقدامات اٹھانے پر زور
سوچھ بھارت ابھیان کے تحت سیوا پرو کا یہ پروگرام سترہ ستمبر سے شروع ہوا ہے۔
Published : September 25, 2025 at 6:48 PM IST
ترال، جموں و کشمیر:(شبیر بھٹ) ملکی سطح پر سوچھتا بھارت کے تحت سیوا پرو کی پندرہ روزہ تقریبات کے ایک حصے کے طور جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران ماحول دوست اقدامات اٹھانے اور خود کو ماحولیاتی آلودگی کے خلاف سینہ سپر ہونے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس حوالے سے ترال سب ضلع میں بھی تقریبات کا اہتمام ہوا۔
میونسپل کمیٹی ترال کی جانب سے سیوا پرو کے سلسلے میں آج میونسپل کمیٹی ترال نے ایک گھنٹہ ایک ساتھ پروگرام کے تحت مختلف سکولوں کے طلباء کے ساتھ ایک ریلی نکالی۔ اس دوران ریلی میں شامل طلباء نے ہاتھوں میں پلے کارڈس اٹھا کے رکھے تھے جن میں پروگرام کے حوالے سے نعرے درج تھے۔ اس موقع پر سکولی بچوں نے عوام کو پیغام دیا کہ وہ اپنے ماحول کو صحت مند رکھیں اور اس حوالے سے کسی بھی طرح کی کوتاہی درست نہیں ہے۔
میونسپل کمیٹی ترال کے ایک سینیر عہدیدار فاروق احمد نے بتایا کہ سوچھ بھارت ابھیان کے تحت سیوا پرو کا یہ پروگرام سترہ ستمبر سے شروع ہوا ہے اور دو اکتوبر کو گاندھی جینتی کے موقع پر اختتام پذیر ہوگا۔
اس موقعے پر طالب علموں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ریلی میں حصہ لے کر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ طالب علموں کا کہنا ہے کہ ہم اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری پر عمل پیرا ہونا ہم سبھی کا اولین فرض ہے۔