کولگام، جموں وکشمیر (فیاض احمد لولو)
کشمیر کے جنوبی ضلع کولگام کے گھنے اور دشوار گزار اکہال جنگلات میں عسکریت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن آج اپنے بارہویں دن میں داخل ہو گیا ہے، جسے حالیہ تین دہائیوں کا سب سے طویل اور پیچیدہ انکاؤنٹر قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ آپریشن 1 اگست 2025 کو اس وقت شروع ہوا جب فورسز کو اطلاع ملی کہ جنگلات میں عسکریت پسندوں کا ایک گروہ روپوش ہے۔
تفصیلات کے مطابق، فوج، سی آر پی ایف، اور جموں کشمیر پولیس کی مشترکہ کارروائی کے دوران عسکریت پسندوں نے فورسز پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے بعد پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر ایک بڑے پیمانے پر تلاشی اور تصادم آرائی کا آغاز کیا گیا۔ اس دوران جدید ترین ٹیکنالوجی، بشمول ڈرونز، ہیلی کاپٹرز اور گراؤنڈ بیسڈ سرویلنس سسٹمز کا استعمال کیا گیا تاکہ گھنے جنگلات میں موجود عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔
جغرافیائی چیلنجز کے سبب آپریشن میں مشکلات کا سامنا
اس طویل آپریشن میں دو فوجی اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ چھ فوجی جوان شدید زخمی ہوئے ہیں جنہیں فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔ ایک عسکریت پسند کو ہلاک کیا جا چکا ہے، جب کہ دیگر کی تلاش بدستور جاری ہے۔ فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ جنگل کے وسیع رقبے اور جغرافیائی چیلنجز کے سبب آپریشن میں مسلسل مشکلات کا سامنا ہے، تاہم فورسز کی جانب سے کوششیں انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں جاری ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچا جا سکے۔
گزشتہ سال بھی پیر پنچال رینج میں انکاؤنٹر سات دنوں تک جاری رہا تھا
قابل ذکر ہے کہ گزشتہ برس بھی اسی پیر پنچال رینج کے تحت گڈول کے مقام پر ایک شدید انکاؤنٹر ہوا تھا، جو سات دنوں تک جاری رہا۔ اس تصادم میں فوج کے ایک کرنل، ایک میجر اور جموں کشمیر پولیس کے ایک ڈی ایس پی شہید ہوئے تھے۔ موجودہ آپریشن نے اس گزشتہ انکاؤنٹر کی سنگینی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور وقت کے لحاظ سے اب یہ وادی میں ہونے والا سب سے طویل انکاؤنٹر بن چکا ہے۔
عسکریت پسندوں کو کوئی بھی راستہ فراہم نہیں کیا جائے گا
فوجی افسران کے مطابق، "ہماری اولین ترجیح مقامی آبادی کا تحفظ اور علاقے میں پائیدار امن کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ عسکریت پسندوں کو کوئی بھی راستہ فراہم نہیں کیا جائے گا۔ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آخری عسکریت پسند کو بھی بے اثر نہ کر دیا جائے۔" ادھر مقامی انتظامیہ نے اکہال کے آس پاس کے دیہات میں حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے ہیں اور لوگوں سے گزارش کی ہے کہ وہ افواہوں پر یقین نہ کریں اور سکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں۔
آپریشن کشمیر کی سکیورٹی تاریخ میں ایک اہم باب
کشمیر میں حالیہ برسوں کے دوران اس نوعیت کے طویل آپریشن کم ہی دیکھنے میں آئے ہیں۔ وادی میں سکیورٹی صورتحال کی نزاکت اور خطے میں امن کی بحالی کے لیے ایسے آپریشنز نہایت اہم سمجھے جا رہے ہیں۔ مستقبل قریب میں یہ آپریشن کشمیر کی سکیورٹی تاریخ میں ایک اہم باب کے طور پر درج کیا جائے گا۔