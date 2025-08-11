کشتواڑ (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ کے جنگلاتی علاقے میں وقفے وقفے سے جاری فائرنگ اور دھماکوں کی گونج سے فضا میں لرزا طاری ہے۔ وہیں پیر کو دہشت گردوں کو ختم کرنے کی کارروائی دوسرے دن میں داخل ہوگئی۔
پولیس ذرائع کے مطابق دہشت گرد بھاگنا کے جنگل میں ڈول علاقے کی ایک چٹان پر واقع غار میں چھپے ہوئے ہیں جو کشتواڑ قصبے سے تقریباً 25 کلومیٹر دوری پر ہے۔
پولیس نے بتایا کہ جنگل میں سرچ آپریشن اتوار کی صبح اس خفیہ اطلاع کے بعد شروع کیا گیا کہ حزب المجاہدین کے دو انتہائی مطلوب دہشت گرد ریاض احمد اور مدثر ہزارے علاقے میں موجود ہیں جو گذشتہ آٹھ برس سے سرگرم ہیں۔ ان کے سر پر دس دس لاکھ روپے کا انعام ہے۔
چھپے ہوئے دہشت گردوں نے اتوار صبح ساڑھے چھ بجے سرچ پارٹی پر فائرنگ کی اور جوابی کارروائی کے دوران جنگل کے اندرونی حصوں کی طرف فرار ہو گئے۔ حکام کے مطابق دن میں دو بار شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ آپریشن میں مزید کمک کے طور پر فوج کے پیرا کمانڈوز، پولیس اور سی آر پی ایف کے دستے شامل پہنچ گئے جب کہ ڈرونز بھی تعینات کیے گئے ہیں تاکہ دہشت گرد فرار نہ ہو سکیں۔
پولیس ذرائع نے بتایا کہ دہشت گردوں کی طرف سے آخری فائرنگ اتوار کی شام غار کے قریب ہوئی جو کہ بہت گہری بتائی جاتی ہے اور سکیورٹی فورسز کو شبہ ہے کہ دہشت گردوں نے اسی میں پناہ لے رکھی ہے۔ رات بھر کئی زوردار دھماکے اور وقفے وقفے سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ سرچ آپریشن جاری ہے اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
