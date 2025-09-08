ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کولگام میں دہشت گردوں اور سکیورٹی فورسز کے بیچ انکاؤنٹر شروع

جموں و کشمیر کے کولگام میں جنگلاتی علاقے میں خفیہ جانکاری کی بنیاد پر چلائے جا رہے آپریشن کے دوران انکاؤنٹر شروع ہو گیا۔

کولگام میں انکاؤنٹر
کولگام میں انکاؤنٹر (File Photo)
کولگام (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع کے گدر جنگلاتی علاقے میں پیر کی علی الصبح عسکریت پسندوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان ایک تصادم شروع ہوگیا۔ اس کی اطلاع فوج نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں دی۔ پولیس حکام نے بتایا کہ علاقے میں چند عسکریت پسندوں کی موجودگی سے متعلق مصدقہ اطلاع موصول ہوئی تھی جس کے بعد پولیس، فوج کی 9 آر آر اور سی آر پی ایف کی مشترکہ ٹیم نے علاقے میں تلاشی مہم شروع کی۔

تلاشی کاروائی کے دوران چھپے بیٹھے عسکریت پسندوں نے سکیورٹی فورسز کی سرچنگ پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ سکیورٹی فورسز نے بھی جوابی کارروائی کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں فوج کا ایک جے سی او زخمی ہوگیا ہے۔

علاقے میں فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ جب کہ سکیورٹی فورسز کی مزید نفری کو علاقہ میں روانہ کیا گیا ہے۔ یہ انکاؤنٹر اس وقت شروع ہوا جب 'خاص خفیہ جانکاری' کی بنیاد پر جموں و کشمیر پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کے ایس او جی نے کولگام کے گودر جنگلات کا محاصرہ کر کے مشترکہ طور پر انسداد دہشت گردی آپریشن چلا رہے تھے۔ فی الوقت پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور چھپے چھپے پر سکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ اس علاقے میں حالیہ دنوں ایک طویل ملیٹنٹ مخالف آپریشن چلایا گیا جو تقریبا 15 روز تک جاری رہا۔ اس آپریشن میں ایک عسکریت پسند سمیت دو فوجی جوان ہلاک ہو گئے تھے۔

