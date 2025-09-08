ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کولگام میں دہشت گردوں اور سکیورٹی فورسز کے بیچ انکاؤنٹر شروع
جموں و کشمیر کے کولگام میں جنگلاتی علاقے میں خفیہ جانکاری کی بنیاد پر چلائے جا رہے آپریشن کے دوران انکاؤنٹر شروع ہو گیا۔
Published : September 8, 2025 at 9:35 AM IST|
Updated : September 8, 2025 at 9:50 AM IST
کولگام (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع کے گدر جنگلاتی علاقے میں پیر کی علی الصبح عسکریت پسندوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان ایک تصادم شروع ہوگیا۔ اس کی اطلاع فوج نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں دی۔ پولیس حکام نے بتایا کہ علاقے میں چند عسکریت پسندوں کی موجودگی سے متعلق مصدقہ اطلاع موصول ہوئی تھی جس کے بعد پولیس، فوج کی 9 آر آر اور سی آر پی ایف کی مشترکہ ٹیم نے علاقے میں تلاشی مہم شروع کی۔
Based on specific intelligence, #encounter has started in Guddar forest of #Kulgam. SOG of J&K Police, Army and CRPF on job. Further details to follow.@JmuKmrPolice— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) September 8, 2025
تلاشی کاروائی کے دوران چھپے بیٹھے عسکریت پسندوں نے سکیورٹی فورسز کی سرچنگ پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ سکیورٹی فورسز نے بھی جوابی کارروائی کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں فوج کا ایک جے سی او زخمی ہوگیا ہے۔
علاقے میں فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ جب کہ سکیورٹی فورسز کی مزید نفری کو علاقہ میں روانہ کیا گیا ہے۔ یہ انکاؤنٹر اس وقت شروع ہوا جب 'خاص خفیہ جانکاری' کی بنیاد پر جموں و کشمیر پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کے ایس او جی نے کولگام کے گودر جنگلات کا محاصرہ کر کے مشترکہ طور پر انسداد دہشت گردی آپریشن چلا رہے تھے۔ فی الوقت پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور چھپے چھپے پر سکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ اس علاقے میں حالیہ دنوں ایک طویل ملیٹنٹ مخالف آپریشن چلایا گیا جو تقریبا 15 روز تک جاری رہا۔ اس آپریشن میں ایک عسکریت پسند سمیت دو فوجی جوان ہلاک ہو گئے تھے۔