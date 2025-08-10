Essay Contest 2025

کشتواڑ میں فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان شدید جھڑپ، آپریشن جاری - ENCOUNTER IN KISHTWAR

وائٹ نائٹ کور کے مطابق کشتواڑ کے ڈول میں سرچ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کا سکیورٹی فورسز سے آمنا سامنا ہوا۔

کشتواڑ میں انکاؤنٹر جاری
کشتواڑ میں انکاؤنٹر جاری (Representative Image: ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 10, 2025 at 9:02 AM IST

جموں: جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ کے دورافتادہ علاقے ڈول میں اتوار کی صبح بھارتی فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان شدید جھڑپ شروع ہوگئی۔ یہ تصادم ایک خفیہ اطلاع پر مبنی سرچ آپریشن کے دوران اس وقت شروع ہوا جب فوج کے مستعد اہلکاروں نے علاقے میں موجود عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کی۔

فوج کے وائٹ نائٹ کور نے مائیکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں بتایا کہ ڈول کے عام علاقے میں علی الصبح فوجی دستے گشت اور تلاشی کارروائی میں مصروف تھے کہ اچانک عسکریت پسندوں نے فائرنگ شروع کردی۔ فوجی اہلکاروں نے بھی جوابی فائرنگ کی جس کے بعد علاقے میں گولیوں کا شدید تبادلہ شروع ہوگیا۔

بیان کے مطابق آپریشن ابھی جاری ہے اور فوجی دستے علاقے کو مکمل طور پر محاصرے میں لے لیا گیا ہے، علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت پہرے بٹھا دیے گئے ہیں تاکہ عسکریت پسندوں کے فرار کو روکا جاسکے۔

یہ بھی پڑھیں: جموں کشمیر کے کولگام میں انسداد دہشت گردی آپریشن کا 9واں دن، 2 فوجی ہلاک

سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دو عسکریت پسند علاقے میں محصور ہیں اور فوج ان کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ جھڑپ کے دوران مقامی لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے اور علاقے سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ کسی بھی جانی نقصان سے بچا جا سکے۔

ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ فوج کے ساتھ ساتھ پولیس اور دیگر سکیورٹی ادارے بھی آپریشن میں شامل ہیں اور علاقے میں تلاشی کا عمل جاری ہے۔ اس دوران مزید کمک بھی روانہ کی گئی ہے تاکہ آپریشن جلد از جلد مکمل کیا جا سکے۔


مزید پڑھیں: کپواڑہ: ہفرودہ کے جنگلات میں عسکریت پسندوں کا ٹھکانہ تباہ، آر پی جی لانچر برآمد

