جموں: جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ کے دورافتادہ علاقے ڈول میں اتوار کی صبح بھارتی فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان شدید جھڑپ شروع ہوگئی۔ یہ تصادم ایک خفیہ اطلاع پر مبنی سرچ آپریشن کے دوران اس وقت شروع ہوا جب فوج کے مستعد اہلکاروں نے علاقے میں موجود عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کی۔
فوج کے وائٹ نائٹ کور نے مائیکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں بتایا کہ ڈول کے عام علاقے میں علی الصبح فوجی دستے گشت اور تلاشی کارروائی میں مصروف تھے کہ اچانک عسکریت پسندوں نے فائرنگ شروع کردی۔ فوجی اہلکاروں نے بھی جوابی فائرنگ کی جس کے بعد علاقے میں گولیوں کا شدید تبادلہ شروع ہوگیا۔
#WhiteKnightCorps— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) August 10, 2025
Contact with #Terrorists
Alert Indian Army troops while carrying out an intelligence based operation have established contact with terrorists in general area of Dul in Kishtwar in early hours of 10 Aug 2025. Gunfire exchanged. Operation under progress.@adgpi… pic.twitter.com/KOUpa208MN
بیان کے مطابق آپریشن ابھی جاری ہے اور فوجی دستے علاقے کو مکمل طور پر محاصرے میں لے لیا گیا ہے، علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت پہرے بٹھا دیے گئے ہیں تاکہ عسکریت پسندوں کے فرار کو روکا جاسکے۔
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دو عسکریت پسند علاقے میں محصور ہیں اور فوج ان کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ جھڑپ کے دوران مقامی لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے اور علاقے سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ کسی بھی جانی نقصان سے بچا جا سکے۔
ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ فوج کے ساتھ ساتھ پولیس اور دیگر سکیورٹی ادارے بھی آپریشن میں شامل ہیں اور علاقے میں تلاشی کا عمل جاری ہے۔ اس دوران مزید کمک بھی روانہ کی گئی ہے تاکہ آپریشن جلد از جلد مکمل کیا جا سکے۔
