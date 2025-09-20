ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر: کشتواڑ میں سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم، فائرنگ جاری
جموں و کشمیر کے کشتواڑ ضلع میں سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم میں فائرنگ کی خبر ہے۔
Published : September 20, 2025 at 1:02 AM IST
جموں: جموں و کشمیر کے کشتواڑ ضلع میں جمعہ کی رات سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ دو سے تین دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ فوجی حکام نے بتایا کہ ڈوڈہ اور ادھم پور اضلاع کی سرحد سے متصل سیوج دھر میں دہشت گردوں اور سکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم ہوا ہے۔ یہ آپریشن بھارتی فوج کے 9ویں سیکٹر کی طرف سے کیا جا رہا تھا، جس کا ہیڈ کوارٹر کشتواڑ میں ہے۔
وائٹ نائٹ کور نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "کشتواڑ کے عام علاقے میں انٹیلی جنس پر مبنی آپریشن میں، وائٹ نائٹ کور کے الرٹ دستوں نے رات 8 بجے کے قریب دہشت گردوں سے رابطہ قائم کیا۔" فوج نے فائرنگ کے تبادلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن ابھی جاری ہے۔
STORY | Encounter breaks out between security forces and terrorists in J-K's Kishtwar— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025
ممکنہ دراندازی کے راستے پر تلاشی مہم
واضح رہے کہ اس سے قبل بدھ کو سکیورٹی فورسز نے جموں و کشمیر کے کٹھوعہ ضلع میں بین الاقوامی سرحد کے قریب تلاشی مہم شروع کی تھی۔ حکام نے بتایا کہ مقامی پولیس اور سی آر پی ایف کے اسپیشل آپریشن گروپ (ایس او جی) نے مشترکہ طور پر ڈھولکا-سانیال نرسری علاقے میں ممکنہ دراندازی کے راستے پر تلاشی مہم شروع کی۔
#WhiteKnightCorps | #OpUpdate— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) September 19, 2025
جیش محمد کے تین دہشت گرد مارے گئے تھے
غور طلب ہے کہ مارچ میں سکیورٹی فورسز نے ایک طویل آپریشن کے بعد بھاری ہتھیاروں سے لیس دہشت گردوں کے ایک گروپ کو اسی نرسری میں سرحد پار سے دراندازی کی کوشش کرتے ہوئے روک لیا تھا۔ اس کارروائی میں پاکستان کے جیش محمد کے تین دہشت گرد مارے گئے تھے اور چار پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے تھے۔