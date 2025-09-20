ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں و کشمیر: کشتواڑ میں سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم، فائرنگ جاری

جموں و کشمیر کے کشتواڑ ضلع میں سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم میں فائرنگ کی خبر ہے۔

Encounter breaks out between security forces and terrorists in Kishtwar jammu kashmir Urdu News
کشتواڑ میں سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم (ANI)
September 20, 2025

جموں: جموں و کشمیر کے کشتواڑ ضلع میں جمعہ کی رات سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ دو سے تین دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ فوجی حکام نے بتایا کہ ڈوڈہ اور ادھم پور اضلاع کی سرحد سے متصل سیوج دھر میں دہشت گردوں اور سکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم ہوا ہے۔ یہ آپریشن بھارتی فوج کے 9ویں سیکٹر کی طرف سے کیا جا رہا تھا، جس کا ہیڈ کوارٹر کشتواڑ میں ہے۔

وائٹ نائٹ کور نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "کشتواڑ کے عام علاقے میں انٹیلی جنس پر مبنی آپریشن میں، وائٹ نائٹ کور کے الرٹ دستوں نے رات 8 بجے کے قریب دہشت گردوں سے رابطہ قائم کیا۔" فوج نے فائرنگ کے تبادلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن ابھی جاری ہے۔

ممکنہ دراندازی کے راستے پر تلاشی مہم

واضح رہے کہ اس سے قبل بدھ کو سکیورٹی فورسز نے جموں و کشمیر کے کٹھوعہ ضلع میں بین الاقوامی سرحد کے قریب تلاشی مہم شروع کی تھی۔ حکام نے بتایا کہ مقامی پولیس اور سی آر پی ایف کے اسپیشل آپریشن گروپ (ایس او جی) نے مشترکہ طور پر ڈھولکا-سانیال نرسری علاقے میں ممکنہ دراندازی کے راستے پر تلاشی مہم شروع کی۔

جیش محمد کے تین دہشت گرد مارے گئے تھے

غور طلب ہے کہ مارچ میں سکیورٹی فورسز نے ایک طویل آپریشن کے بعد بھاری ہتھیاروں سے لیس دہشت گردوں کے ایک گروپ کو اسی نرسری میں سرحد پار سے دراندازی کی کوشش کرتے ہوئے روک لیا تھا۔ اس کارروائی میں پاکستان کے جیش محمد کے تین دہشت گرد مارے گئے تھے اور چار پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے تھے۔

