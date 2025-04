ETV Bharat / jammu-and-kashmir

اُدھمپور کے بسنت گڑھ میں انکاونٹر جاری، ایک فوجی ہلاک - ENCOUNTER BREAKS OUT IN UDHAMPUR

ادھمپور میں سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : April 24, 2025 at 9:50 AM IST | Updated : April 24, 2025 at 11:39 AM IST 3 Min Read

جموں: جموں و کشمیر کے اُدھمپور ضلع کے علاقے بسنت گڑھ میں جمعرات کو سیکورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں ایک فوجی جوان ہلاک ہو گیا، جب کہ علاقہ میں آپریشن بدستور جاری ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ضلع کے ڈوڈو ۔ بسنت گڑھ علاقے میں عسکریت پسندوں اور سیکوریٹی فورسس کے دریعہ شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ یہ علاقہ گھنے جنگل کے لیے جانا جاتا ہے، بھارتی فوج کی 9 کور کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، جبکہ یہ 16 کور کی آپریشنل باؤنڈری سے بھی متصل ہے۔ جموں: فوج کے وائٹ نائٹ کور کے مطابق، یہ کارروائی جموں و کشمیر پولیس کے ساتھ مشترکہ طور پر خفیہ اطلاع کی بنیاد پر انجام دی گئی۔ فوج نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر پوسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ بسنت گڑھ علاقے میں عسکریت پسندوں کے ساتھ رابطہ قائم ہوا جس کے بعد شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فوج نے بتایاکہ "ہمارا ایک بہادر جوان ابتدائی فائرنگ کے تبادلے میں شدید زخمی ہوا، جسے فوری طبی امداد دی گئی، لیکن اس کی موت واقع ہوئی ۔ فوج نے مزید کہا کہ علاقے میں تلاشی اور سرچ آپریشن اب بھی جاری ہے۔



اطلاعات کے مطابق ادھمپور کے ڈوڈو ۔ بسنت گڑھ میں جاری انکاونٹر میں ایک فوجی جوان کی موت ہوگئی۔ ذرائع کے مطابق یہ جھڑپ بسنت گڑھ کے علاقہ دودو میں پیش آئی جہاں دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری موقع پر روانہ کر دی گئی ہے اور علاقے کا محاصرہ مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مشتبہ عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، جبکہ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ بھارتی فوج کے حکام کے مطابق آپریشن مخصوص انٹیلی جنس ان پٹ کے بعد شروع کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ علاقے میں کم از کم دو عسکریت پسندوں کو دیکھا گیا ہے۔ حکام نے مزید کہا کہ گھنے جنگلاتی علاقہ میں عسکریت پسندوں کے گھات لگاکر حملہ کرنے کے امکانات کے پیش نظر سیکورٹی فورسز احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ بھی بتائیں: کشتواڑ انکاونٹر جاری، مزید دو عسکریت پسند ہلاک - KISHTWAR ENCOUNTER CONTINUES اطلاعات کے مطابق تصادم گھنے جنگل کے درمیان ایک اونچائی والے علاقے میں شروع ہوا۔ تازہ انکاؤنٹر پہلگام دہشت گردانہ حملے کے دو دن بعد شروع ہوا جس میں 26 لوگوں کی جانیں گئیں، جن میں زیادہ تر سیاح تھے۔

جموں: جموں و کشمیر کے اُدھمپور ضلع کے علاقے بسنت گڑھ میں جمعرات کو سیکورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں ایک فوجی جوان ہلاک ہو گیا، جب کہ علاقہ میں آپریشن بدستور جاری ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ضلع کے ڈوڈو ۔ بسنت گڑھ علاقے میں عسکریت پسندوں اور سیکوریٹی فورسس کے دریعہ شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ یہ علاقہ گھنے جنگل کے لیے جانا جاتا ہے، بھارتی فوج کی 9 کور کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، جبکہ یہ 16 کور کی آپریشنل باؤنڈری سے بھی متصل ہے۔ جموں: فوج کے وائٹ نائٹ کور کے مطابق، یہ کارروائی جموں و کشمیر پولیس کے ساتھ مشترکہ طور پر خفیہ اطلاع کی بنیاد پر انجام دی گئی۔ فوج نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر پوسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ بسنت گڑھ علاقے میں عسکریت پسندوں کے ساتھ رابطہ قائم ہوا جس کے بعد شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فوج نے بتایاکہ "ہمارا ایک بہادر جوان ابتدائی فائرنگ کے تبادلے میں شدید زخمی ہوا، جسے فوری طبی امداد دی گئی، لیکن اس کی موت واقع ہوئی ۔ فوج نے مزید کہا کہ علاقے میں تلاشی اور سرچ آپریشن اب بھی جاری ہے۔

اطلاعات کے مطابق ادھمپور کے ڈوڈو ۔ بسنت گڑھ میں جاری انکاونٹر میں ایک فوجی جوان کی موت ہوگئی۔ ذرائع کے مطابق یہ جھڑپ بسنت گڑھ کے علاقہ دودو میں پیش آئی جہاں دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری موقع پر روانہ کر دی گئی ہے اور علاقے کا محاصرہ مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مشتبہ عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، جبکہ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ بھارتی فوج کے حکام کے مطابق آپریشن مخصوص انٹیلی جنس ان پٹ کے بعد شروع کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ علاقے میں کم از کم دو عسکریت پسندوں کو دیکھا گیا ہے۔ حکام نے مزید کہا کہ گھنے جنگلاتی علاقہ میں عسکریت پسندوں کے گھات لگاکر حملہ کرنے کے امکانات کے پیش نظر سیکورٹی فورسز احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ بھی بتائیں: کشتواڑ انکاونٹر جاری، مزید دو عسکریت پسند ہلاک - KISHTWAR ENCOUNTER CONTINUES اطلاعات کے مطابق تصادم گھنے جنگل کے درمیان ایک اونچائی والے علاقے میں شروع ہوا۔ تازہ انکاؤنٹر پہلگام دہشت گردانہ حملے کے دو دن بعد شروع ہوا جس میں 26 لوگوں کی جانیں گئیں، جن میں زیادہ تر سیاح تھے۔

Last Updated : April 24, 2025 at 11:39 AM IST