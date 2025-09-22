ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشتواڑ میں سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے بیچ تصادم آرائی

وائٹ نائٹ کورپس کے مطابق یہ انکاؤنٹر خفیہ جانکاری کی بنیاد پر شروع کیے گئے ایک سرچ آپریشن کے دوران شروع ہوا۔

کشتواڑ میں انکاؤنٹر جاری
کشتواڑ میں انکاؤنٹر جاری (File Photo)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 22, 2025 at 7:18 AM IST

Updated : September 22, 2025 at 7:48 AM IST

جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں اتوار کو بھارتی فوج اور دہشت گردوں کے بیچ انکاؤنٹر شروع ہوا جو آخری اطلاعات تک جاری تھا۔

فوج کے ترجمان کے مطابق وائٹ نائٹ کورپس کی 16ویں کور کے جوانوں نے ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر آپریشن شروع کیا۔ دوپہر ایک بجے کے قریب سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فوجی حکام نے کہا کہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔


ادھر کپواڑہ کے ہندواڑہ میں واقع ماور علاقے میں فوج نے ایک سرچ آپریشن کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا۔ برآمد شدہ سامان میں دو چینی پستول، ایک ترک ساختہ پستول، 40 اے کے راؤنڈز، 34 پستول راؤنڈز، آٹھ گرینیڈ، ایک بارودی سرنگ اور ایک کمبل شامل ہے۔


سکیورٹی ذرائع کے مطابق کشتواڑ آپریشن میں دہشت گردوں کو گھیرنے کی کوشش جاری ہے جب کہ کپواڑہ میں اسلحہ برآمدگی کو دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنانے میں بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔

اس سے قبل 19 ستمبر کو اودھمپور ڈوڈہ سرحد پر دہشت گردوں سے سکیورٹی فورسز کا تصادم ہوا۔ اس دوران گولی باری میں ایک جوان زخمی ہو گیا جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ اس کے بعد ادھمپور ضلع کے دور دراز جنگلاتی علاقے میں فوج بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن چلا رہی ہے۔

