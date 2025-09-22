ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشتواڑ میں سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے بیچ تصادم آرائی
وائٹ نائٹ کورپس کے مطابق یہ انکاؤنٹر خفیہ جانکاری کی بنیاد پر شروع کیے گئے ایک سرچ آپریشن کے دوران شروع ہوا۔
Published : September 22, 2025 at 7:18 AM IST|
Updated : September 22, 2025 at 7:48 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں اتوار کو بھارتی فوج اور دہشت گردوں کے بیچ انکاؤنٹر شروع ہوا جو آخری اطلاعات تک جاری تھا۔
فوج کے ترجمان کے مطابق وائٹ نائٹ کورپس کی 16ویں کور کے جوانوں نے ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر آپریشن شروع کیا۔ دوپہر ایک بجے کے قریب سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فوجی حکام نے کہا کہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔
#WhiteKnightCorps | Contact with Terrorists | Op Keshwan— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) September 21, 2025
Alert troops of #WhiteKnightCorps at around 1 pm today, while carrying out an intelligence based operation in general area of Kishtwar have established contact with terrorists. Fire exchanged with terrorists. Operation is…
ادھر کپواڑہ کے ہندواڑہ میں واقع ماور علاقے میں فوج نے ایک سرچ آپریشن کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا۔ برآمد شدہ سامان میں دو چینی پستول، ایک ترک ساختہ پستول، 40 اے کے راؤنڈز، 34 پستول راؤنڈز، آٹھ گرینیڈ، ایک بارودی سرنگ اور ایک کمبل شامل ہے۔
سکیورٹی ذرائع کے مطابق کشتواڑ آپریشن میں دہشت گردوں کو گھیرنے کی کوشش جاری ہے جب کہ کپواڑہ میں اسلحہ برآمدگی کو دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنانے میں بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔
اس سے قبل 19 ستمبر کو اودھمپور ڈوڈہ سرحد پر دہشت گردوں سے سکیورٹی فورسز کا تصادم ہوا۔ اس دوران گولی باری میں ایک جوان زخمی ہو گیا جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ اس کے بعد ادھمپور ضلع کے دور دراز جنگلاتی علاقے میں فوج بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن چلا رہی ہے۔
مزید پڑھیں:
جموں کشمیر: اودھمپور ڈوڈہ سرحد پر دہشت گردوں کے ساتھ گولی باری میں فوجی جوان ہلاک
کولگام انکاؤنٹر: دو عسکریت پسند ہلاک، دو فوجی جاں بحق، آپریشن جاری
اڑی میں دہشت گردوں کے ساتھ انکاؤنٹر میں بہار کا جوان ہلاک، والدین اور بیوی کو نہیں دی گئی اطلاع