سرینگر: کشمیر میں سڑے اور ناقابل استعمال گوشت کی ضبطی کے بعد وادی کے ریستورانوں پر خریداروں کی تعداد میں تقریبا 80 فیصد کی غیر معمولی گراوٹ دیکھی گئی ہے، جس کے باعث جموں و کشمیر بیروزگاری کے شدید بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ گرمائی دارالحکومت سرینگر کے ریستورانوں میں خالی میزیں کاروبار کی بدحالی کا منظر پیش کر رہی ہیں، کئی ریسٹورانٹس میں کام کر رہے عملہ نے دعویٰ کیا کہ دوپہر تک ایک بھی خریدار ان کی دکانوں پر نہیں آیا، اس صورتحال سے یہاں کام کر رہے ملازمین اپنے مستقبل کو لیکر کافی فکر مند ہیں۔
یہ بحران 31 جولائی کو سرینگر کے مضافات میں واقع ’’سَن شائن فوڈز‘‘ نامی ایک گودام سے 1200 کلوگرام سڑے ہوئے گوشت کی ضبطی کے بعد شروع ہوا۔ پولیس نے اس کمپنی سے وابستہ دو افراد کو گرفتار کیا تھا جس کے کشمیر کے یمین و یسار میں چھاپوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس دوران مختلف گوداموں سے 60 کوئنٹل پیک شدہ، بغیر لیبل والا اور غیر معیاری گوشت برآمد کیا گیا جو ریستورانوں اور ہوٹلوں کو سپلائی کیا جانا تھا۔
پولیس کارروائی، ایف آئی آر درج کیے جانے اور بدنامی سے بچنے کے لیے ’نا معلوم افراد‘ نے وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں سڑکوں کے کنارے اور ندی نالوں میں سڑا ہوا گوشت، ڈریسڈ چِکن اور کیما پھینک دیا جس سے وادی کے لوگوں میں باہر (ہوٹل، ریستورانوں وغیرہ) کے کھانے کے تئیں عدم اعتماد پیدا ہوا۔
کووِڈ جیسے حالات، کاروبار کا زوال
سرینگر میں ایک معروف کیفے کے منتظم، زاہد سبحان نے کاروبار میں اس قدر گراوٹ کا موازنہ عالمی وبا کورونا وائرس کے مشکل ایام سے کیا، جس وقت کاروبار بری طرح متاثر ہوا تھا۔ ان کے مطابق، یہ رواں سال دوسرا موقع ہے جب کاروبار متاثر ہوا ہے۔ اس سے قبل 22 اپریل کو پہلگام میں ہوئے دہشت گردا حملے میں 26 افراد کی ہلاکت کے بعد بھی ہوٹل، ریسٹورنٹ انڈسٹری سمیت سیاحتی صنعت کو بڑا نقصان ہوا تھا۔
زاہد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’ یومیہ600 خریداروں کے بجائے اب یہاں مشکل سے 60 گاہک آتے ہیں۔‘‘ اپنے روسٹورنٹ کی خالی میزوں کے بیچ کھڑے زاہد نے دعویٰ کیا: ’’اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو بیروزگاری کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔‘‘ انہوں نے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے ’’سڑے ہوئے گوشت کے اس کاروبار میں ملوث افراد کو سخت سزا‘‘ دینے کا مطالبہ کیا، کیونکہ ان کے مطابق ’’ایسے افراد کی وجہ سے ایماندار کاروباری اداروں کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔‘‘
کروڑوں کا نقصان
جموں و کشمیر ہوٹل اور ریستوران ایسوسی ایشن کے سربراہ، بابر چودھری نے بتایا کہ گزشتہ دو ہفتوں میں ان کی صنعت کو 250 سے 300 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ’’جس طرح پہلگام حملے کا الزام کا پورے کشمیر پر عائد کیا گیا اور سبھی کشمیری بدنام ہوئے، اسی طرح چند افراد کی غلطی سے پوری ریستوران انڈسٹری بدنام ہو گئی ہے۔‘‘
فوڈ ٹیسٹنگ لیب کے قیام کا مطالبہ
چودھری نے جموں و کشمیر میں غیر برانڈڈ اور منجمد گوشت کے داخلے پر پابندی اور لکھن پور میں ایک فوڈ ٹیسٹنگ لیب قائم کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ یونین ٹیریٹری میں داخل ہونے والے گوشت کے معیار کی جانچ کی جا سکے۔
