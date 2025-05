ETV Bharat / jammu-and-kashmir

بریکنگ نیوز: جموں و کشمیر میں فضائی حملے کے زور دار دھماکے اور بمباری، بھارت نے آٹھ میزائل مار گرائے - INDIA PAKISTAN TENSION

جموں و کشمیر میں بلیک آؤٹ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 8, 2025 at 9:09 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 10:32 PM IST 3 Min Read

سری نگر: جموں و کشمیر میں بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق جموں میں بجلی کاٹ دی گئی ہے۔ فضائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فضائی حملے کے سائرن بھی بجنے لگے ہیں۔ نیوز ایجنسی اے این آئی کے مطابق جموں و کشمیر کے اکھنور میں سائرن کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے۔ بھارت نے آٹھ میزائل مار گرائے میڈیا رپورٹس کے مطابق پنجاب میں پٹھانکوٹ ایئربیس پر بھی پاکستان کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ جس کا بھارت نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے پاکستان کے آٹھ میزائل مار گرائے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوج نے کئی پاکستانی ڈرونز کو بھی مار گرایا۔ زور دار بمباری اور دھماکوں کی آوازیں

Last Updated : May 8, 2025 at 10:32 PM IST