پلوامہ ضلع میں اسی فیصد میوہ منڈیوں تک پہنچایا گیا، ڈاکٹر بشارت قیوم
پلوامہ ضلع میں میوہ صنعت کو بچانے کے لیے لازمی اقدامات کیے گئے ہیں اور اب تک اسی فیصد میوہ منڈیوں تک پہنچایا گیا ہے۔
Published : September 26, 2025 at 8:14 PM IST
ترال: سیوا پرو کی جاری تقریبات کے ایک حصے کے طور پر آج ٹاؤن ہال ترال میں ایک میگا پبلک آؤٹ ریچ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ جس میں مقامی باشندوں، سول سوسائٹی کے اراکین، اور متنوع برادریوں کے رہنماؤں اور لائن ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کی پرجوش شرکت کا مشاہدہ کیا گیا۔
اس تقریب میں ترال کے ممبر قانون ساز اسمبلی رفیق احمد نائک اور ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم کے علاوہ ، ڈی ڈی سی ممبر ترال ڈاکٹر ہربخش سنگھ اور ڈی ڈی سی ممبر ارپل منظور احمد گنای نے شرکت کی۔اس موقع پر محکمہ زراعت، باغبانی، سماجی بہبود، بھیڑ پالنے، دیہی ترقی، تعلیم، ایف سی ایس اینڈ سی اے، آئی سی ڈی ایس، اور سماجی جنگلات سمیت دیگر محکموں کی جانب سے اسٹالز لگائے گئے تھے جو اسکیموں اور خدمات کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے تھے۔
خدمات کی فراہمی کی پیشرفت کا جائزہ لیا گیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ سیوا پرو مہم کے دوران مختلف سرکاری اسکیموں کے تحت استفادہ کنندگان کی زیادہ سے زیادہ رسائی کو یقینی بنائیں۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے بتایا سیوا پرو تقریبات کے دوران عوامی شمولیت کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے سرکاری اسکیموں کا فایدہ عوام کو براہ راست مل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا پلوامہ ضلع میں میوہ صنعت کو بچانے کے لیے لازمی اقدامات کیے گئے ہیں اور اب تک اسی فیصد میوہ منڈیوں تک پہنچایا گیا ہے۔