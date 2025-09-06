عید میلاد کی مناسبت سے کشمیر بھر میں شب خوانی کی مجالس آراستہ

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں شب عید میلاد النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مناسبت سے سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرتبل میں منعقد ہوئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 6, 2025 at 1:15 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : پیغمبر آخر الزماں (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ملک بھر کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں بھی میلاد النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تقریبات انتہائی عقیدت و احترام اور تزک واحتشام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں وادی بھر میں شب خوانی کی روح پرور مجالس کا اہتمام کیا گیا جن میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی جہاں عقیدت مند رات بھر شب خوانی میں محو رہے اور نماز فجر پر موئے مقدس کی زیارت سے فیضاب ہوئے۔ آثار شریف درگاہ حضرتبل میں کے علاوہ وادی کی دیگر خانقاہوں اور مساجد میں بھی اجتماعات منعقد ہوئے۔
اس دوران عاشقان رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی طلب کی جبکہ وادی کشمیر کے امن واماں، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لئے بھی خاص دعا مانگی گئیں۔
ولادت باسعادت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سلسلے میں درگارہ حضرت بل کے علاوہ وادی کی دیگر مساجد، خانقاہوں اور زیارت گاہوں میں شب خوانی کی مجالس آراستہ ہوئیں، وہیں گزشتہ کئی دنوں سے وادی کی مختلف مساجد میں نماز مغرب سے نماز عشاء شام تک درود و اذکار کی محفلیں آراستہ ہوتی رہیں۔
اسی طرح کی پر رونق اور روح پرور مجالس آثار شریف پنجورہ شوپیاں، اہم شریف بانڈی پورہ، جناب صاحب صورہ، آثار شریف شہری کلاش پورہ اور تاریخی جامع مسجد سرینگر میں بھی منعقد ہوئیں۔ جن میں آقائے نامدارحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ وہیں علمائے کرام واعظ و خطیب اور ائمہ مساجد نے آنحضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔
ادھر، درگاہ حضرت بل میں میلاد النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تقریب سعید کے موقع پر ضلع انتظامیہ سرینگر نے مختلف سرکاری اداروں اور چند رضاکارانہ انجمنوں کے اشتراک سے زائرین کو ہر ممکن سہولت بہم رکھنے کے لئے خصوصی انتظامات کئے تھے۔ شہر و دیہات سے درگاہ حضرت بل آنے والے عقیدت مندوں کی سہولت کے لئے ٹریفک کے معقول انتظامات بھی کئے گئے تھے جبکہ ٹریفک جام سے بچنے کے لئے پہلے ہی روٹ پلان ٹریفک پولیس نے مرتب دیا تھا تاکہ زائرین کو پارکنگ یا ٹریفک جام کی وجہ سے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
واضح رہے کہ آثار شریف درگاہ حضرت بل کی تجدید و آرائش کا کام مکمل ہونے کے بعد اسے میلاد کی تقریبات سے قبل باضابطہ طور زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے اس سے قبل سال 1968 میں درگاہ شریف کی تعمیر نو کی گئی تھی جو گیارہ سال کی مسلسل کوششوں کے بعد 1979 میں مکمل ہوا اور آج تقریباً 56 برس بعد دوبارہ زیبائش و آرائش کا کام عمل میں لایا گیا ہے۔
