عید میلاد کی تعطیل پر تنازع، منتخب حکومت اور ایل جی انتظامیہ پھر آمنے سامنے

عمر عبداللہ سمیت میرواعظ کشمیر نے بھی عید میلاد کی تعطیل موخر نہ کیے جانے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔
Published : September 5, 2025 at 6:03 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں اُس وقت ایک اور بڑا تنازع شروع ہوا، جب لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نیشنل کانفرنس (این سی) کی قیادت والی منتخب عوامی حکومت کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے عید میلاد النبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی تعطیل کو ہفتے کے بجائے جمعے کو ہی منانے کا فیصلہ برقرار رکھا۔
سرکاری طور عید میلاد النبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی تعطیل آج ہی جمعہ (5 ستمبر) کو منائی گئی، جبکہ قمری کیلنڈر کے مطابق 12 ربیع الاول ہفتے کو (یعنی آئندہ کل) آتا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس فیصلے کو ’’جان بوجھ کر کیا گیا اقدام‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’’(ایل جی انتظامیہ کے) اس فیصلے سے عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔‘‘
عمر عبداللہ نے کہا: ’’حکومت کے پرنٹ شدہ کیلنڈر میں واضح درج ہے کہ تعطیل چاند نظر آنے پر مشروط ہے۔ اس کے باوجود غیر منتخب حکومت (یعنی ایل جی انتظامیہ) نے جان بوجھ کر اس چھٹی کو آگے بڑھانے سے انکار کیا، جو عوامی مذہبی جذبات کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔‘‘
عید میلاد النبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر وادی کشمیر میں خصوصی عبادات، جلسے جلسوس اور رات بھر دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کا سب سے بڑا اجتماع سرینگر کے درگاہ حضرتبل میں ہوتا ہے جہاں پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ’موئے مقدس‘ کی نشاندہی نماز پنجگانہ کے بعد ہوتی ہے۔ یہ اجتماع ہفتے کو یعنی 12ربیع الاول کو منعقد ہوگا۔
سرکاری ذرائع کے مطابق، ریاستی حکومت نے کلینڈر میں درج چھٹی کو جمعہ کے بجائے ہفتے کو منتقل کرنے کی باقاعدہ تجویز لیفٹیننٹ گورنر کو بھیجی تھی، جس کی تصدیق جے کے وقف بورڈ کی سربراہ درخشاں اندرابی نے بھی اپنے خط میں کی تھی۔ تاہم مرکزی وزارت داخلہ کے دائرہ اختیار کا حوالہ دے کر فائل کو کلیئر نہیں کیا گیا۔
وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے کہا کہ: ’’چھٹیوں کی فہرست مرکزی ایکٹ کے تحت آتی ہے، لیکن لیفٹیننٹ گورنر غیر ضروری طور پر مداخلت کر رہے ہیں۔‘‘
اس فیصلے کو وادی کے معروف مذہبی رہنما اور میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور جامع مسجد میں اپنے خطبۂ جمعہ میں کہا کہ: ’’یہ مسلمانوں کے جذبات کی کھلی توہین ہے۔ یہ دوسرا مسلسل سال ہے جب قمری کیلنڈر کے مطابق چھٹی کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا۔‘‘
میرواعظ نے سماجی رابطہ گاہ پر جاری اپنے بیان میں این کو بھی نشانہ بناتے ہوئے کہا: ’’منتخب حکومت ہر بار ایسے معاملات پر خاموش رہتی ہے اور عوامی مسائل پر کوئی موقف اختیار کرنے سے قاصر ہے۔‘‘
