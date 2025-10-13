ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر: نگروٹہ، بڈگام اسمبلی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری
الیکشن کمیشن نے امیدواروں سے بیس اکتوبر تک نامزدگیاں طلب کی ہیں جبکہ الیکشن 11نومبر کو ہوں گے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 13, 2025 at 1:56 PM IST
جموں (عامر تانترے) : الیکشن کمیشن آف انڈیا (ECI) نے جموں کشمیر کی نگروٹہ اور بڈگام اسمبلی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے باضابطہ طور نوٹیفکیشن جاری کر دی ہے۔ کمیشن کے مطابق امیدوار آج یعنی 13اکتوبر سے 20 اکتوبر تک اپنے کاغذات نامزدگی داخل کر سکتے ہیں، جبکہ اسی دن کاغذات جمع کرانے کی آخری تاریخ ہوگی۔
نوٹیفکیشن کے مطابق 22 اکتوبر کو کاغذات کی جانچ پڑتال (اسکروٹنی) کی جائے گی اور 24 اکتوبر امیدواروں کے کاغذات واپس لینے کی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ پروگرام کے مطابق 11 نومبر کو دونوں نشستوں پر پولنگ ہوگی اور 14 نومبر کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی، جبکہ تمام انتخابی کارروائیاں 16 نومبر تک مکمل کی جائیں گی۔
یاد رہے کہ صوبہ جموں کی نگروٹہ اسمبلی نشست گزشتہ سال 31 اکتوبر کو بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ایم ایل اے دیویندر سنگھ رانا کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ وہیں وسطی کشمیر کے بڈگام کی اسمبلی نشست وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے دستبرداری کے بعد خالی ہوئی تھی۔ عمر عبداللہ نے گزشتہ برس گاندربل اور بڈگام نشستوں سے انتخابات لڑے اور دونوں پر کامیابی حاصل کی، تاہم انہوں نے گاندربل سے نمائندگی کو ترجیح دی اور بڈگام نشست خالی کی تھی۔
