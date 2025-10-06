ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر کی چار راجیہ سبھا نشستوں کے لیے نامزدگی کا شیڈول جاری
الیکشن کمیشن نے جموں و کشمیر کی خالی چار راجیہ سبھا نشستوں کے لیے نامزدگی، جانچ اور ووٹنگ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔
Published : October 6, 2025 at 1:39 PM IST
سرینگر: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے جموں و کشمیر کی چار خالی راجیہ سبھا نشستوں کے لیے تین علیحدہ نوٹیفکیشنز جاری کیے ہیں۔ یہ نشستیں فروری 2021 سے خالی تھیں۔ نوٹیفکیشن کے مطابق امیدوار 13 اکتوبر 2025 تک اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں، جن کی جانچ 14 اکتوبر کو ہوگی۔ امیدوار 16 اکتوبر تک اپنی نامزدگیاں واپس لے سکتے ہیں، جبکہ ووٹنگ 24 اکتوبر کو جموں و کشمیر اسمبلی کے ارکان کے ذریعے ہوگی۔
ای سی آئی نے تین نوٹیفکیشنز اس لیے جاری کیے کہ دو اراکین - پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے فیاض میر اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے شمشیر سنگھ - دو فروری 2021 کو ریٹائر ہوئے تھے، جبکہ غلام نبی آزاد اور نذیر احمد لاوے 15 فروری کو سبکدوش ہوئے۔ ان نشستوں کے لیے دو علیحدہ اور ایک مشترکہ انتخاب منعقد ہوگا۔
الیکشن کے اعلان کے ساتھ ہی سیاسی جماعتوں میں سرگرمی تیز ہو گئی ہے۔ نیشنل کانفرنس (این سی)، کانگریس اور بی جے پی نے اپنے امیدواروں کے انتخاب کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے۔
فاروق عبداللہ قوی امیدوار
نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر شوکت احمد میر نے کہا کہ پارٹی نے تاحال کسی امیدوار (کی نامزدگی) پر غور نہیں کیا۔ تاہم، پارٹی کے اندر کئی لوگ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو راجیہ سبھا میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ’’ان کی آواز پارلیمان میں سنی جانی چاہیے۔‘‘
رپورٹس کے مطابق این سی تین نشستوں پر مقابلہ کرنے پر غور کر رہی ہے، مگر میر نے ان خبروں کو قیاس آرائی قرار دیا۔ این سی کے پاس اپنی 41 نشستوں کے علاوہ چھ کانگریس، پانچ آزاد اور سی پی آئی (ایم) کے ایک رکن یوسف تاریگامی کی حمایت ہے، جس سے اسے 53 ووٹ حاصل ہیں۔
بی جے پی اور ہائی کمان
اس کے برعکس بی جے پی، جس کے پاس صرف 28 اراکین ہیں، نے سبھی چار نشستوں پر امیدوار میدان میں اتارنے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی ترجمان سنیل سیٹھی کے مطابق امیدواروں کے نام نئی دہلی میں پارٹی ہائی کمان کی منظوری کے بعد منظر عام پر لائے جائیں گے۔
کانگریش پر امید
کانگریس، جس کے پاس صرف چھ ایم ایل ایز ہیں، نے ایک نشست پر دعویٰ کیا ہے۔ ریاستی صدر طارق حمید قرہ کے مطابق دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان باضابطہ مذاکرات ابھی باقی ہیں لیکن مرکزی قیادت کی سطح پر ’’غیر رسمی بات چیت‘‘ جاری ہے۔
یہ بھی پڑھیں: