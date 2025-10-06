ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر کی دو اسمبلی نشستوں پر ضمنی انتخابات 11 نومبر کو
الیکشن کمیشن نے جموں کی نگروٹہ اور کشمیر کی بڈگام اسمبلی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا باضابطہ اعلان کیا ہے۔
Published : October 6, 2025 at 7:13 PM IST
سرینگر: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے اعلان کیا ہے کہ جموں و کشمیر کی دو اسمبلی نشستوں - نگروٹہ اور بڈگام - پر ضمنی انتخابات 11 نومبر کو ہوں گے، جبکہ ووٹوں کی گنتی اور نتائج 14 نومبر کو جاری کیے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے بہار اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کی ان نشستوں کا بھی اعلان کیا۔ دونوں نشستیں گزشتہ برس اکتوبر اور نومبر میں خالی ہوئی تھیں۔
وسطی کشمیر کی بڈگام نشست اس وقت خالی ہوئی جب عمر عبداللہ نے یہ سیٹ چھوڑ کر اپنی خاندانی نشست گاندربل برقرار رکھی۔ عمر عبداللہ نے بڈگام نشست پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے امیدوار آغا سید منتظر مہدی کو 18,485 ووٹوں سے شکست دی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی انتخابات2024 میں گاندربل اور بڈگام، دو نشستوں پر الیکشن لڑا اور دونوں پر جیت درج کی تھی۔
جموں کی نگروٹہ اسمبلی نشست بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) لیڈر دیویندر سنگھ رانا کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی، وہ نومبر 2024 میں علالت کے باعث وفات پا گئے تھے۔ انہوں نے اس نشست پر نیشنل کانفرنس کے امیدوار جوگیندر سنگھ کو 30,472 ووٹوں سے ہرا کر جیت درج کی تھی۔ رانا کی بیٹی دیویانی رانا اب بی جے پی امیدوار کے طور پر میدان میں اترنے جا رہی ہے۔
یہ دونوں نشستیں گزشتہ برس کے آخر میں خالی ہوئیں اور قانون کے مطابق چھ ماہ کے اندر ضمنی انتخاب کرایا جانا لازمی تھا۔ تاہم، الیکشن کمیشن مقررہ مدت میں انتخابات نہیں کرا سکا، جس پر جموں و کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے اعتراض کیا تھا۔
جموں و کشمیر میں گزشتہ برس 18 ستمبر سے یکم اکتوبر 2024 تک دس سال کے وقفے کے بعد تین مراحل میں اسمبلی انتخابات ہوئے تھے۔
قانون (Representation of the People Act 1951) کی شق 151A کے تحت، کسی بھی خالی نشست پر چھ ماہ کے اندر ضمنی انتخاب کرانا لازمی ہے، سوائے دو صورتوں کے: اگر اسمبلی کی مدت ایک سال سے کم رہ گئی ہو یا اگر الیکشن کمیشن، حکومت ہند سے مشاورت کے بعد، سکیورٹی یا دیگر وجوہات کے باعث تاخیر کو ناگزیر قرار دے۔
ای سی آئی نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ ضمنی انتخابات اور بہار اسمبلی پولز کے لیے 470 مرکزی مبصرین کو تعینات کیا گیا ہے، جو جموں و کشمیر، راجستھان، جھارکھنڈ، تلنگانہ، پنجاب، میزورم اور اوڈیشہ میں انتخابی عمل کی نگرانی کریں گے۔
