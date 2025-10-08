سرد موسم سے جموں و کشمیر میں ڈینگی کے پھیلاؤ کا خطرہ کم ہونے کا امکان

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرد موسم سے جموں و کشمیر میں ڈینگی کے پھیلاؤ کا خطرہ کم ہونے کا امکان
گزشتہ برس کے مقابلے میں امسال ڈینگی کے کیسز میں کمی واقع ہوئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 8, 2025 at 8:10 PM IST
جموں: جموں و کشمیر میں موسم کے رخ بدلنے اور سردیوں کے آثار نمودار ہونے کو نیک شگون قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ابتدائی سردی کا آغاز اس برس ڈینگی کے پھیلاؤ کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حکومتی ادارے خاص کر محکمہ صحت، میونسپل ادارے اور جل شکتی جیسے محکمہ جات صرف موسم پر انحصار نہیں کر رہے بلکہ مسلسل ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جن سے ڈینگی مچھر کی افزائش روکی جا سکے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ موسم سرد ہونے سے ڈینگی کے پھیلاؤ میں بھی واضح کمی آنے کا امکان ہے۔
ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز، جموں، ڈاکٹر عبد الحمید زرگر نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ’’جس علاقے سے بھی ڈینگی کا کوئی مثبت کیس سامنے آتا ہے، وہاں 100 میٹر کے دائرے میں فوراً فومیگیشن کی جاتی ہے، ٹھہرے ہوئے پانی میں مٹی کا تیل ڈالا جاتا ہے، اور گھروں کے واٹر ٹینکس کی بھی جانچ کی جاتی ہے۔‘‘
انہوں نے مزید بتایا کہ جموں میونسپل کارپوریشن، دیگر بلدیاتی کمیٹیاں اور محکمہ جل شکتی کے اہلکار مل کر اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ شہری علاقوں میں صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔
ڈینگی کیسز
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال 7 اکتوبر تک 1482 ڈینگی کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ جبکہ گزشتہ سال اسی مدت تک 2476 مثبت کیسز ریکارڈ کیے گئے تھے۔ یعنی اس سال کیسز میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے۔
ڈاکٹر زرگر نے بتایا کہ موسم کی تبدیلی بھی اس کمی کی ایک بڑی وجہ ہے: ’’عام طور پر نومبر کے آخر تک ڈینگی مچھر کی افزائش کے لیے موسم سازگار رہتا ہے، لیکن اس سال سردی جلدی شروع ہونے سے اس خطرے میں کمی آ سکتی ہے۔‘‘
اعداد و شمار کے مطابق جموں ضلع میں سب سے زیادہ 617 کیسز رپورٹ ہوئے، اس کے بعد کٹھوعہ میں 437، ادھمپور میں 161 اور سانبہ میں 109 کیس درج کیے گئے۔ کشمیر وادی میں اب تک صرف 16 کیسز مثبت پائے گئے ہیں۔
پہاڑی اضلاع میں بھی معمولی تعداد میں کیس رپورٹ ہوئے ہیں: راجوری میں 47، ریاسی میں 28، ڈوڈہ میں 17، پونچھ اور رام بن میں 14، اور کشتواڑ میں 3 کیس۔ علاوہ ازیں، باہر سے آئے 19 افراد میں بھی ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے۔
محکمہ صحت کے مطابق اب تک 16 ہزار 831 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جن میں ریپڈ ٹیسٹ بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر زرگر کے مطابق ’’ہمارے اہلکار بخار یا نزلے کی علامات والے افراد کے ریپڈ ٹیسٹ موقع پر ہی انجام دے رہے ہیں تاکہ بروقت تشخیص ہو سکے۔‘‘
مرکزی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق جموں و کشمیر میں سال 2022 میں 8269 کیسز (18 اموات)، 2023 میں 6403 کیسز (10 اموات) اور 2024 میں 6876 کیسز (1 موت) رپورٹ ہوئی تھیں۔
یہ بھی پڑھیں: