جموں: دسہرہ کی تیاریوں میں ہندو مسلم کاریگروں کی مشترکہ محنت، بھائی چارے کی مثال
اترپردیس سے تعلق رکھنے والے یہ کاریگر گذشتہ 40 برسوں سے جموں میں دسہرہ کے لیے پتلے تیار کرتے ہیں۔
Published : September 29, 2025 at 11:29 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کی سرمائی دارالحکومت جموں میں دسہرہ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں جہاں اتر پردیش کے مسلمان کاریگر اپنے ہندو ساتھیوں کے ساتھ مل کر راون، میگھناد اور کُمبھ کرن کے دیوہیکل پتلے تیار کر رہے ہیں۔ یہ کاریگر ریاست اترپردیس سے تعلق رکھتے ہیں اور گذشتہ 40 برسوں سے 'شری سناتن دھرم سبھا گیتا بھون' کی دعوت پر جموں آ کر یہ کام انجام دیتے ہیں۔
ایک مسلم کاریگر عبدرسید نے بتایا کہ 40 سے زائد کاریگر، جن میں درجن بھر مسلمان، کچھ ہندو ہریجن اور کشیپ ٹھاکر شامل ہیں، اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ’’ہم سب ایک ساتھ کام کرتے ہیں، کھانا بانٹتے ہیں اور کسی قسم کا مذہبی امتیاز محسوس نہیں کرتے۔''
اس سال بھی مرکزی دسہرہ تقریب جموں کے قلب میں واقع پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہوگی جب کہ مختلف علاقوں بشمول اکھنور، آر ایس پورہ، بشناہ، گاندھی نگر، ریلوے اسٹیشن کے نزدیک، چنّی اور سانک کالونی میں بھی راون دھن ہوگا۔ ان پتلے نما ڈھانچوں کی اونچائی 60 فٹ سے زائد رکھی گئی ہے۔
اور ایک کاریگر محمد غیاث الدین نے بتایا کہ 'یہ کام ان کے خاندان میں نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ میرے دادا محمد عثمان الدین بھی یہاں آتے تھے۔ ہم اس روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جموں کے لوگ ہمیں ہمیشہ گرمجوشی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے کچھ ہندو ساتھی اس موقعے پر ماتا ویشنو دیوی کے درشن کے لیے بھی جاتے ہیں۔‘
انہوں نے کہا کہ ہمارے بیچ نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ فن ہے اور کوئی بھی اس کا مالک ہو سکتا ہے۔ گذشتہ سال ہم نے سرینگر کے لیے بھی پتلے بھیجے تھے۔
ہندو کاریگر پنکج کمار نے کہا کہ ہندو اور مسلمان ایک خاندان کی طرح ہیں۔ ’’میں گذشتہ 30 برسوں سے اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ آ رہا ہوں۔ ہم سب دن رات مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ بروقت تیاری مکمل ہو سکے۔
دوسری طرف کاریگر ارون سنگھ اور ان کے اہلِ خانہ نے بتایا کہ وہ سال 2000 سے اس روایت کا حصہ ہیں اور انہیں کبھی کسی مشکل یا رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوا۔ ان کے مطابق کچھ دیگر ٹیمیں دہلی اور پنجاب میں بھی اسی طرح کے کام میں مصروف ہیں۔
جموں میں ہر سال کی طرح اس بار بھی دسہرہ کے موقعے پر ہندو مسلم اتحاد اور بھائی چارے کی یہ مشترکہ محنت ’’برائی پر اچھائی کی فتح‘‘ کی علامت بننے جا رہی ہے۔
