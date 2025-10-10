ETV Bharat / jammu-and-kashmir

میرواعظ کشمیر نے انسانی بنیادوں پر قیدیوں کی رہائی کا کیا مطالبہ

مولوی عمرفاروق نے نماز جمعہ سے قبل جامع مسجد میں خطاب کے دوران جیلوں میں بند قیدیوں کی رہائی کا ایک بار پھر مطالبہ کیا۔

میرواعظ کشمیر جامع مسجد سرینگر میں خطبہ جمعہ کے دوران
میرواعظ کشمیر جامع مسجد سرینگر میں خطبہ جمعہ کے دوران (ای ٹی وی بھارت)
سرینگر (پرویز الدین) : میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے ’’کشمیری قیدیوں کی رہائی اور ان کی اذیتوں کے خاتمے‘‘ کی اپیل کی۔ انہوں نے جامع مسجد سرینگر میں نماز جمعہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ’’10 اکتوبر وہ دن ہے جب شہید ملت مولوی محمد فاروق کو 1965 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی تین سال جیل کی سختیوں میں گزارے جن کا اثر ان کی صحت پرپوری زندگی رہا۔‘‘

میرواعظ کشمیر جامع مسجد سرینگر میں خطبہ جمعہ کے دوران (ای ٹی وی بھارت)

میرواعظ نے کہا: ’’افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کیونکہ سینکڑوں کشمیری نوجوان اور بزرگ، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے شہری برسوں بلکہ دہائیوں سے جیلوں میں قید ہیں، جن میں سے بہت سے صرف اختلاف رائے رکھنے کی پاداش میں کالے قوانین کے تحت پابندِ سلاسل ہیں۔‘‘

انہوں نے کہا کہ قیدیوں کی جسمانی و ذہنی صحت بری طرح متاثر ہو چکی ہے اور ان کے اہل خانہ شدید تکالیف سے دوچار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قید میں رکھے گئے ان لوگوں میں سیاسی رہنما بھی شامل ہیں، جن میں شبیر شاہ، یاسین ملک، آسیہ اندرابی، آفتاب شاہ، اور یہاں تک کہ انجینئر رشید اور معراج ملک جیسے افراد بھی شامل ہیں جو آج بھی جیلوں میں بند ہیں۔‘‘

میرواعظ کشمیر نے خطبہ جمعہ کے دوران کہا: ’’ میںہندوستان کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی اور وزیر داخلہ جناب امیت شاہ سے اپیل کرتا ہلوں کہ وہ اس معاملے پر انسانی اور جمہوری نقطہ نظر سے نظرِ ثانی کریں۔ ان قیدیوں کو رہا کریں اور ان کے اہلِ خانہ کے لیے جاری اس اذیت ناک صورتحال کا خاتمہ کریں۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ایسا قدم ’’کشمیری عوام کے دل جیتنے اور ان کی نیک نیتی و خیرسگالی حاصل کرنے میں دور رس اثرات کا حامل ہوگا۔‘‘

