نئی دہلی: جموں و کشمیر میں مسلسل بارش نے معمولات زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے۔ پہاڑوں سے میدانی علاقوں تک پانی جمع ہونے، پلوں کو نقصان پہنچنے اور لینڈ سلائیڈنگ نے سڑکوں پر ٹریفک کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس صورت حال کے پیش نظر ریلوے نے منگل کو کٹرہ، اودھم پور اور جموں جانے والی 23 ٹرینوں کو منسوخ کر دیا ہے، 26 ٹرینوں کے سفر مختصر کر دیا گیا ہے یعنی آخری اسٹیشن سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا ہے۔
ٹرینوں کا آپریشن آگے بھی متاثر ہو سکتا ہے، جب تک کہ صورت حال معمول پر نہیں آ جاتی۔ ایسے میں مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیر کی رات سے ہونے والی یہ یہ بارشیں گذشتہ کئی دہائیوں میں سب سے زیادہ مانی جا رہی ہیں۔ مختلف مقامات پر ندی نالوں میں طغیانی ہے، پلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ بڑے پیمانے پر مٹی کے تودے گرنے سے سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔
ماتا ویشنو دیوی یاترا روک دی گئی
جموں سری نگر اور کشتواڑ ڈوڈہ قومی شاہراہ پر ٹریفک کو روکنا پڑا ہے جب کہ درجنوں رابطہ سڑکیں بھی بند ہو گئی ہیں۔ صورت حال کے پیش نظر ماتا ویشنو دیوی یاترا کو بھی حفاظتی وجوہات کی بنا پر روک دیا گیا ہے۔
شمالی ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر ہماچل اپادھیائے نے کہا کہ چکی ندی میں سیلاب اور پی ٹی کے-کنڈوری ریل سیکشن میں مٹی کے بھاری تودے گرنے کی وجہ سے ٹرین آپریشن منسوخ کرنا پڑا ہے۔ اس کی وجہ سے ٹرینوں کو منسوخ کرنے اور کچھ کا سفر مختصر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
منسوخ شدہ ٹرینیں (26 اگست 2025 سے)
|1. 20434 (SVDK-SFG)
|2. 74910 (MCTM-PTK)
|3. 14610 (SVDK-YNRK)
|4. 22462 (MCTM-DEE)
|5. 12446 (SVDK-NDLS)
|6. 16032 (SVDK-MAS)
|7. 22462 (SVDK-NDLS)
|8. 14503 (KLK-SVDK)
|9. 22461 (NDLS-SVDK)
|10. 74907 (PTK-MCTM)
|11. 14609 (YNRK-SVDK)
|12. 22477 (NDLS-SVDK)
|13. 22478 (SVDK-NDLS) – 27.08.2025
|14. 12238 (JAT-BSB)
|15. 22440 (SVDK-NDLS)
|16. 12445 (NDLS-SVDK)
|17. 20433 (SFG-SVDK)
|18. 22439 (NDLS-SVDK)
شارٹ ٹرمینیٹڈ/ شارٹ اوریجینیٹڈ ٹرینیں
22317 (SDAH-JAT) - 25.08.2025 فیروز پور/امبالا پر شارٹ ٹرمینینیٹڈ - 22318 (JAT-SDAH) 27.08.2025 سے وہیں سے یہ ٹرین شروع ہوگی۔ ٹرین نمبر 22941 (INDB-MCTM) – 25.08.2025 کو فیروز پور/امبالا میں شارٹ ٹرمینیٹ کیا گیا ہے۔ ٹرین نمبر 22942 (MCTM-INDB) 27.08.2025 سے وہیں سے شروع ہوگی۔ ٹرین نمبر 16031 (MAS-SVDK) - 24.08.2025 کو منڈی میں شارٹ ٹرمینیٹ ہوئی اور ٹرین نمبر 19416 (SVDK-SBIB) 26.08.2025 کو چکرا رکھوال میں شارٹ ٹرمینیٹ ہوئی۔
مزید پڑھیں:
جموں کشمیر میں موسلا دھار بارش، ریڈ الرٹ جاری
جموں میں صورتحال سنگین، سیلاب پر قابو پانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا، عمر عبداللہ
جموں کشمیر: سنتھن، مرگن ٹاپ ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند
جموں کشمیر میں طوفانی بارشوں کا قہر، تین ہلاک، درجنوں ڈھانچے تباہ