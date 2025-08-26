ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں و کشمیر میں موسلا دھار بارش نے تباہی مچا دی، 23 ٹرینیں منسوخ، وشنو دیوی یاترا بھی روک دی گئی - TRAINS TO JAMMU KASHMIR CANCELLED

ریلوے نے منگل کو 23 ٹرینوں کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کچھ ٹرینوں کو شارٹ ٹرمینیٹ بھی کیا گیا ہے۔

جموں و کشمیر میں موسلا دھار بارشوں اور سیلاب سے ٹرین خدمات متاثر
جموں و کشمیر میں موسلا دھار بارشوں اور سیلاب سے ٹرین خدمات متاثر (Photo : ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 26, 2025 at 11:51 PM IST

3 Min Read

نئی دہلی: جموں و کشمیر میں مسلسل بارش نے معمولات زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے۔ پہاڑوں سے میدانی علاقوں تک پانی جمع ہونے، پلوں کو نقصان پہنچنے اور لینڈ سلائیڈنگ نے سڑکوں پر ٹریفک کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس صورت حال کے پیش نظر ریلوے نے منگل کو کٹرہ، اودھم پور اور جموں جانے والی 23 ٹرینوں کو منسوخ کر دیا ہے، 26 ٹرینوں کے سفر مختصر کر دیا گیا ہے یعنی آخری اسٹیشن سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا ہے۔

ٹرینوں کا آپریشن آگے بھی متاثر ہو سکتا ہے، جب تک کہ صورت حال معمول پر نہیں آ جاتی۔ ایسے میں مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیر کی رات سے ہونے والی یہ یہ بارشیں گذشتہ کئی دہائیوں میں سب سے زیادہ مانی جا رہی ہیں۔ مختلف مقامات پر ندی نالوں میں طغیانی ہے، پلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ بڑے پیمانے پر مٹی کے تودے گرنے سے سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔

ماتا ویشنو دیوی یاترا روک دی گئی

جموں سری نگر اور کشتواڑ ڈوڈہ قومی شاہراہ پر ٹریفک کو روکنا پڑا ہے جب کہ درجنوں رابطہ سڑکیں بھی بند ہو گئی ہیں۔ صورت حال کے پیش نظر ماتا ویشنو دیوی یاترا کو بھی حفاظتی وجوہات کی بنا پر روک دیا گیا ہے۔

شمالی ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر ہماچل اپادھیائے نے کہا کہ چکی ندی میں سیلاب اور پی ٹی کے-کنڈوری ریل سیکشن میں مٹی کے بھاری تودے گرنے کی وجہ سے ٹرین آپریشن منسوخ کرنا پڑا ہے۔ اس کی وجہ سے ٹرینوں کو منسوخ کرنے اور کچھ کا سفر مختصر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

منسوخ شدہ ٹرینیں (26 اگست 2025 سے)

1. 20434 (SVDK-SFG)
2. 74910 (MCTM-PTK)
3. 14610 (SVDK-YNRK)
4. 22462 (MCTM-DEE)
5. 12446 (SVDK-NDLS)
6. 16032 (SVDK-MAS)
7. 22462 (SVDK-NDLS)
8. 14503 (KLK-SVDK)
9. 22461 (NDLS-SVDK)
10. 74907 (PTK-MCTM)
11. 14609 (YNRK-SVDK)
12. 22477 (NDLS-SVDK)
13. 22478 (SVDK-NDLS) – 27.08.2025
14. 12238 (JAT-BSB)
15. 22440 (SVDK-NDLS)
16. 12445 (NDLS-SVDK)
17. 20433 (SFG-SVDK)
18. 22439 (NDLS-SVDK)

شارٹ ٹرمینیٹڈ/ شارٹ اوریجینیٹڈ ٹرینیں

22317 (SDAH-JAT) - 25.08.2025 فیروز پور/امبالا پر شارٹ ٹرمینینیٹڈ - 22318 (JAT-SDAH) 27.08.2025 سے وہیں سے یہ ٹرین شروع ہوگی۔ ٹرین نمبر 22941 (INDB-MCTM) – 25.08.2025 کو فیروز پور/امبالا میں شارٹ ٹرمینیٹ کیا گیا ہے۔ ٹرین نمبر 22942 (MCTM-INDB) 27.08.2025 سے وہیں سے شروع ہوگی۔ ٹرین نمبر 16031 (MAS-SVDK) - 24.08.2025 کو منڈی میں شارٹ ٹرمینیٹ ہوئی اور ٹرین نمبر 19416 (SVDK-SBIB) 26.08.2025 کو چکرا رکھوال میں شارٹ ٹرمینیٹ ہوئی۔


مزید پڑھیں:

جموں کشمیر میں موسلا دھار بارش، ریڈ الرٹ جاری

جموں میں صورتحال سنگین، سیلاب پر قابو پانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا، عمر عبداللہ

جموں کشمیر: سنتھن، مرگن ٹاپ ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند

جموں کشمیر میں طوفانی بارشوں کا قہر، تین ہلاک، درجنوں ڈھانچے تباہ

نئی دہلی: جموں و کشمیر میں مسلسل بارش نے معمولات زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے۔ پہاڑوں سے میدانی علاقوں تک پانی جمع ہونے، پلوں کو نقصان پہنچنے اور لینڈ سلائیڈنگ نے سڑکوں پر ٹریفک کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس صورت حال کے پیش نظر ریلوے نے منگل کو کٹرہ، اودھم پور اور جموں جانے والی 23 ٹرینوں کو منسوخ کر دیا ہے، 26 ٹرینوں کے سفر مختصر کر دیا گیا ہے یعنی آخری اسٹیشن سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا ہے۔

ٹرینوں کا آپریشن آگے بھی متاثر ہو سکتا ہے، جب تک کہ صورت حال معمول پر نہیں آ جاتی۔ ایسے میں مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیر کی رات سے ہونے والی یہ یہ بارشیں گذشتہ کئی دہائیوں میں سب سے زیادہ مانی جا رہی ہیں۔ مختلف مقامات پر ندی نالوں میں طغیانی ہے، پلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ بڑے پیمانے پر مٹی کے تودے گرنے سے سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔

ماتا ویشنو دیوی یاترا روک دی گئی

جموں سری نگر اور کشتواڑ ڈوڈہ قومی شاہراہ پر ٹریفک کو روکنا پڑا ہے جب کہ درجنوں رابطہ سڑکیں بھی بند ہو گئی ہیں۔ صورت حال کے پیش نظر ماتا ویشنو دیوی یاترا کو بھی حفاظتی وجوہات کی بنا پر روک دیا گیا ہے۔

شمالی ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر ہماچل اپادھیائے نے کہا کہ چکی ندی میں سیلاب اور پی ٹی کے-کنڈوری ریل سیکشن میں مٹی کے بھاری تودے گرنے کی وجہ سے ٹرین آپریشن منسوخ کرنا پڑا ہے۔ اس کی وجہ سے ٹرینوں کو منسوخ کرنے اور کچھ کا سفر مختصر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

منسوخ شدہ ٹرینیں (26 اگست 2025 سے)

1. 20434 (SVDK-SFG)
2. 74910 (MCTM-PTK)
3. 14610 (SVDK-YNRK)
4. 22462 (MCTM-DEE)
5. 12446 (SVDK-NDLS)
6. 16032 (SVDK-MAS)
7. 22462 (SVDK-NDLS)
8. 14503 (KLK-SVDK)
9. 22461 (NDLS-SVDK)
10. 74907 (PTK-MCTM)
11. 14609 (YNRK-SVDK)
12. 22477 (NDLS-SVDK)
13. 22478 (SVDK-NDLS) – 27.08.2025
14. 12238 (JAT-BSB)
15. 22440 (SVDK-NDLS)
16. 12445 (NDLS-SVDK)
17. 20433 (SFG-SVDK)
18. 22439 (NDLS-SVDK)

شارٹ ٹرمینیٹڈ/ شارٹ اوریجینیٹڈ ٹرینیں

22317 (SDAH-JAT) - 25.08.2025 فیروز پور/امبالا پر شارٹ ٹرمینینیٹڈ - 22318 (JAT-SDAH) 27.08.2025 سے وہیں سے یہ ٹرین شروع ہوگی۔ ٹرین نمبر 22941 (INDB-MCTM) – 25.08.2025 کو فیروز پور/امبالا میں شارٹ ٹرمینیٹ کیا گیا ہے۔ ٹرین نمبر 22942 (MCTM-INDB) 27.08.2025 سے وہیں سے شروع ہوگی۔ ٹرین نمبر 16031 (MAS-SVDK) - 24.08.2025 کو منڈی میں شارٹ ٹرمینیٹ ہوئی اور ٹرین نمبر 19416 (SVDK-SBIB) 26.08.2025 کو چکرا رکھوال میں شارٹ ٹرمینیٹ ہوئی۔


مزید پڑھیں:

جموں کشمیر میں موسلا دھار بارش، ریڈ الرٹ جاری

جموں میں صورتحال سنگین، سیلاب پر قابو پانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا، عمر عبداللہ

جموں کشمیر: سنتھن، مرگن ٹاپ ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند

جموں کشمیر میں طوفانی بارشوں کا قہر، تین ہلاک، درجنوں ڈھانچے تباہ

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU KASHMIR HEAVY RAINSJAMMU KASHMIR CLOUDBURSTTRAINS TO JAMMU KASHMIR CANCELLEDJK TRAINS SHORT TERMINATEDTRAINS TO JAMMU KASHMIR CANCELLED

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.