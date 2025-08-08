سرینگر: وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں سڑا اور بدبودار گوشت اور چِکن ضبط کیے جانے کے بعد یہ انکشاف ہوا ہے کہ ان نازک اشیائے خورونوش کی درآمدات پر مناسب سرکاری نگرانی موجود نہیں۔ لکھن پور ٹول پلازہ، جو پٹھانکوٹ - جموں قومی شاہراہ پر یونین ٹیریٹری کا اولین داخلی راستہ ہے - پر داخل ہونے والے ڈریسڈ گوشت، مرغ یا مچھلی کے کنٹرول کا کوئی واضح ریکارڈ ریاستی محکموں کے پاس موجود نہیں ہے۔
اس سلسلے میں سیلز ٹیکس محکمہ کے اہلکاروں نے کہا کہ ٹول پلازہ پر صرف آمدنی پر ٹیکس وصول کیا جاتا ہے مگر وہ گاڑیوں میں موجود منجمد یا تیار شدہ گوشت و مرغی یا مچھلی کے داخلے کو ریگولیٹ یا شمار نہیں کرتے۔ ڈپٹی کمشنر اسٹیٹ ٹیکس انفورسمنٹ، لکھنپور، اجیت سنگھ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’ہم صرف وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں جو قانون کے تحت ہمارا اختیار ہے۔ کتنی گاڑیاں منجمد یا تیار شدہ گوشت، مرغ یا مچھلی داخل ہو رہی ہیں، اس کی گنتی یا ریگولیٹ کرنا ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں۔‘‘
سیلز ٹیکس محکمہ نے یہ بھی کہا کہ ان کا محکمہ ایسے ڈیلرز یا ٹریڈرز کے لیے لائسنس جاری نہیں کرتا، اس لیے وادی میں ایسے ڈیلرز کی فہرست دستیاب نہیں۔ ایڈشنل کمشنر اسٹیٹ ٹیکس، انفورسمنٹ کشمیر، پرویز احمد رینہ نے بتایا کہ ’’یہ اسٹوریج اکثرا گھریلو احاطے یا چھوٹے صنعتی علاقوں میں محدود پیمانے پر چلائے جاتے ہیں۔‘‘
دکانداروں اور تاجروں کے تخمینی اعداد و شمار کے مطابق، وادی میں فروخت ہونے والی پولٹری کا تقریباً 30 فیصد حصہ درآمد شدہ ’’ڈریسڈ‘‘ چکن ہے جو ہوٹلز، ریستورانوں اور سڑک کنارے میٹ، چکن فروشوں تک پہنچتا ہے۔ فوڈ سیفٹی حکام نے خبردار کیا ہے کہ لیبلنگ، درجہ حرارت اور مناسب اسٹوریج کے بغیر یہ اشیاء صحت کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہیں۔
دوسری جانب، جانوروں کی سپلائی (خاص طور پر بھیڑ) کا طبی معائنہ اور داخلے کی تصدیق لکھن پور پر وٹرینیری ڈاکٹر کرتے ہیں۔ مٹن ڈیلرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری معراج الدین نے کہا کہ ’’بھیڑوں کی گنتی کر کے طبی معائنے کے بعد سرٹیفیکیٹ جاری کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہی انہیں جموں و کشمیر میں داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے۔‘‘
فوڈ سیفٹی حکام، جو مارکیٹ میں چھاپے مار رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ امپورٹ شدہ، تیار اشیاء خورونوش پر لازمی تجارتی لیبلنگ موجود نہیں ہوتی مثلاً ذبح کی تاریخ، ذخیرہ کا درجہ حرارت، میعاد ختم ہونے کی تاریخ (Expiry Date) یا سپلائی چین کی معلومات۔ چھاپوں کے دوران بیشتر ڈیلرز کے پاس مناسب کولڈ اسٹوریج کی سہولت بھی دستیاب نہیں ہے۔ ایک فوڈ سیفٹی اہلکار دلپذیر احمد کا کہنا ہے کہ ’’جہاں بھی حفاظتی اور صفائی کے معیار کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہاں کی لائسنس معطل کی جا رہی ہے۔ چھاپوں کے دوران ہم نے کہیں بھی مناسب کولڈ اسٹوریج نہیں دیکھا جو کہ ایسے نازک مال کے لیے ناگزیر ہے۔‘‘
