سرینگر: جموں کشمیر میں ڈریسڈ گوشت، چِکن ڈیلرز پر حکومتی کریک ڈاؤن کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ کاروباری بغیر لائسنس اور مناسب کولڈ اسٹوریج سہولیات کے کام کر رہے ہیں۔ جموں و کشمیر خاص کر وادی میں سڑے گوشت کی بڑی مقدار میں ضبطی کے بعد جہاں فوڈ سیفٹی محکمہ کافی متحرت ہو چکا ہے وہیں ڈریسڈ چکن اور گوشت کی برآمدگی، خرید و فروخت کے حوالے سے حکومت نے بڑی کارروائیاں انجام دیں جبکہ نئے قوانین بھی وضع کیے۔
قریب 80قوئنٹل سڑے گوشت کی ضبطی کے بعد جہاں لوگ درآمد کیے جا رہے گوشت، چکن (Frozen Food) پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں وہیں حکومتی ادارے بھی متحرک ہوئے اور چھاپہ مار کارروائیوں کے ساتھ ساتھ غیر لیبل شدہ پیکڈ فوڈ مصنوعات کی فروخت پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جبکہ لائسنس حاصل کرنے والے افراد مناسب کولڈ اسٹوریج سہولیات ہونے کے بعد ہی یہ کاروبار انجام دے سکتے ہیں تاہم حکومتی معائنے کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ یہاں کے تاجرین بغیر لائسنس اور مناسب اسٹوریج سہولیات کے ہی اس گوشت کا کاروبار کر رہے ہیں۔
جموں و کشمیر فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (FDA) کی کمشنر، سمیتا سیٹھی کا کہنا ہے کہ منجمد گوشت کو پروڈکشن سے لیکر فروخت تک ہر مرحلے میں منفی 18 ڈگری سیلسیس یا اس سے کم درجہ حرارت پر اسٹور کرنا لازمی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ’’فوری یعنی دو سے چار روز تک استعمال ہونے والے گوشت کو ہی 4 ڈگری سیلسیش والے اسٹوریج میں رکھنے کی اجازت ہے جبکہ منفی 18ڈگری سیلسیش تک اسٹور کیے گئے گوشت کو بارہ مہینوں کے اندر اندر استعمال کرنا ضروری ہے۔‘‘
محکمہ فوڈ سیفٹی کے ایک اعلیٰ افسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ چھاپوں کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ کسی بھی تاجر کے پاس کولڈ سٹوریج کا انتظام نہیں تھا اور نہ ہی ان کے پاس اس کے لیے درکار لائسنس تھی۔ ان کے مطابق ’’یہ تاجر اشیاء کی فروخت کے لیے لائسنس رکھتے تھے، لیکن وہ بڑے پیمانے پر غیر قانونی طور پر منجمد گوشت کی درآمد اور ترسیل میں ملوث تھے۔‘‘
کشمیر میں فوڈ سیفٹی ڈیپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ کمشنر، ہلال احمد میر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ سرینگر کے دو بڑے تاجر اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث پائے گئے، جن کے لائسنس فی الحال منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ پولیس نے ان تاجروں، زکورہ کے رہائشی عبدالحمید کچھے (سن شائن فوڈز) اور باغات، برزلہ کے رہائشی عارف احمد شاہ کے خلاف بھارتیہ نیایہ سنہیتا (BNS) کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔
میر نے مزید بتایا کہ ان سبھی تاجروں اور ڈسٹری بیوٹرز کے لائسنس معطل کر دیے گئے ہیں جو سڑا ہوا گوشت اور مرغ فروخت کرتے ہوئے پائے گئے۔ اس کے ساتھ ہی گوشت، مرغ اور مچھلی کے نمونے دو بیرونی لیبارٹریوں میں بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کے معیار اور اصل کی جانچ کی جا سکے۔
افسران کا مزید کہنا ہے کہ یہ کاروباری غیر منظور شدہ طریقوں پر دہلی اور اس کے ملحقہ علاقوں سے ڈریسڈ چکن، گوشت درآمد کرتے ہیں۔ عوامی غم و غصے کے بعد، فوڈ سیفٹی ڈیپارٹمنٹ نے تمام فوڈ بزنس آپریٹرز کو سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ 2006 کے فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈرڈز ایکٹ اور 2020 کے پیکیجنگ اینڈ لیبلنگ ریگولیشنز کی مکمل تعمیل کو یقینی بنائیں۔
دریں اثنا، وادی کی سب سے بڑی تجارتی تنظیم، کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (KCCI) نے درآمد شدہ منجمد گوشت پر عارضی پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ KCCI کے صدر، جاوید احمد ٹینگہ نے کہا ہے کہ ’’ملزمان کی شناخت اور انہیں سزا دینے کے لیے ایک فاسٹ ٹریک تحقیقات ضروری ہے، تاکہ مستقبل میں ایسی کوتاہیوں سے بچا جا سکے۔‘‘
