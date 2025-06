ETV Bharat / jammu-and-kashmir

نیند میں آنے والے خراٹوں کو ہلکے میں لینا بم پر بھیٹنے کے مترادف: ڈاکٹر حارث قادری - DO NOT TAKE SNORING LIGHTLY

نیند میں آنے والے خراٹوں کو ہلکے میں لینا بم پر بھیٹنے کے مترادف: ڈاکٹر حارث قادری ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : June 12, 2025 at 8:02 PM IST | Updated : June 12, 2025 at 8:09 PM IST 6 Min Read

سرینگر (پرویز الدین ): خراٹے ایک عام بات ہے، جہاں ایک شخص نیند میں سانس لینے کے دوران سخت یا تیز آواز نکالتا ہے۔ اس سے نہ صرف خراٹے لینے والوں کی اپنی نیند میں خلل پڑتا بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ خراٹے نیند کی کوئی عام بیماری یا کسی بیماری کہ علامت ہے، کیا خراٹوں کو روکنے کوئی مکمل علاج ممکن ہے۔ اس پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے جی ایم سی سرینگر میں شعبہ ای این ٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حارث قادری سے خاص بات چیت کی۔ نیند میں آنے والے خراٹوں کو ہلکے میں لینا بم پر بھیٹنے کے مترادف: ڈاکٹر حارث قادری (ETV Bharat) انہوں نے کہا کہ خرراٹے ہماری ایئر ویز کے تنگ اوپری حصے کے پھڑپھڑانے کی وجہ سے ہوتی ہے، جو سانس لینے کے دوران ہوا کے بہاؤ کا عام راستہ ہے۔ ہوا کی نالیوں کے مختلف حصے (زبان، ٹانسلز، تالو، گلے کی دیوار) گرنے اور راستے کو تنگ کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ جس سے ہوا کے بہاؤ میں ہنگامہ آرائی اور خراٹوں کی آواز آتی ہے۔ انہوں نے کہا اونچی آواز میں یا باقاعدگی سے خرراٹے لینا ایک بیماری ہے اور جو لوگ موٹے یا زیادہ وزن والے ہوتے ہیں ان میں خرراٹے لینے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔

اکثر اس کی وجہ زبان میں اور سانس لینے کے راستے کے ارد گرد چربی کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہوا کی نالیوں کا بار بار کھلنا اور ٹوٹنا بھی ٹشوز میں سوزش یا سوجن کا سبب بنتا ہے اور راستہ کو مزید تنگ کر دیتا ہے۔ خراٹے کا تعلق اکثر اوبیسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا (او ایس اے) سینڈروم سے ہوتا ہے جو کہ ہمارے جسم پر نقصان دہ اثرات کے ساتھ ایک عام لیکن غیر تسلیم شدہ حالت ہے۔ایک ایسی حالت ہے جہاں نیند کے دوران ہماری ایئر ویز کا اوپری حصہ جزوی یا مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری سانسیں کچھ سیکنڈ کے لیے سست ہو جاتی ہیں یا مکمل طور پر بند ہو جاتی ہیں۔ جب سانس لینا 10 سیکنڈ تک رک جاتا ہے یا سست ہوجاتا ہے تو ہماری آکسیجن کی سطح گرنا شروع ہوجاتی ہے۔



ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر قادری نے کہا کہ جن لوگ کے ٹانسلز اور زبان بڑی ہو اور جن کی گردن کے قریب زیادہ وزن ہوتا ہے ان کو زیادہ خراٹے آتے ہیں۔جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتاہے انہیں بھی زیادہ خراٹے آنے لگتے ہیں۔10میں سے تین مرد اور دو خواتین خراٹے لیتی ہیں جو کہ صحت مند زندگی کی نشانی نہیں ہے۔ بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ خرراٹے پہلے ایک آواز تک ہی محدود تھے لیکن گزشتہ تقریباً دو دہائیوں کے دوران او ایس اے سینکڈروم بیماری کی شکل اختیار کررہا ہے۔تحقیق میں یہ واضح ہوگا ہے کہ خرراٹے جلدی یا چند ماہ میں ہی انسانی جسم پر کوئی ناکارہ اثر نہیں ڈالتے ہیں لیکن برسوں بعد پھر خرراٹے ب خطرناک بیماری کی صورت میں تبدیل ہوتے ہیں۔



انہوں نے کہا کہ کچھ قسم کے خرراٹے ہارٹ یا سانس کی نلی یا دیگر جسم کے اعضا کو کم نقصان پہنچاتے ہیں لیکن تحقیق میں یہ پایا گیا ہے اکثر خرراٹے جسم کے لیے کافی نقصاندہ ہوتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ نیند میں آنے والے خرراٹوں کو معمولی عمل سمجھتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے ۔اگر خرراٹوں پر قابو نہ پایا جائے تو یہ بعد میں دیگر بیماریوں اور تکالیف کی صورت میں بھیانک روپ اختیار کر کے بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں ۔



پیچیدگی سے متعلق بات کرتے ہوئے ڈاکٹر حارث قادری نے کہا کہ رات میں بار بار خرراٹے لینے سے دن کے اوقات میں غنودگی طاری ہوجاتی ہے ۔ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں اس کے علاوہ گردن میں تنگ شریانوں کی وجہ سے فالج بھی ہوسکتا ہے۔ذہنی صحت کے مسائل جیسے چڑچڑاپن، اضطراب اور افسرد بھی طاری ہونے کے قوی امکانات ہیں۔



انہوں نے کہا خراٹوں کے وجوہات کئی ہیں جن میں بہت سے جسمانی اور طرز زندگی کے عوامل شامل ہیں۔ الرجی، نزلہ زکام یا ہڈیوں کے انفیکشن کی وجہ سے ناک کے راستے بند ہونا۔موٹاپا اور گردن کے گرد اضافی چربی سانس کی نالی کو تنگ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ شراب اور سگریٹ نوشی سے بھی اس کی اہم وجوہات میں شامل ہیں



ڈاکٹر حارث نے کہا کہ اگرچہ کوئی خاص غذا نہیں ہے جو خراٹوں کو مکمل طور پر روک سکتی ہے۔لیکن بعض غذائی انتخاب اس کی موجودگی کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔جن میں چربی والی کھانے خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ خراٹوں کے علاج سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر وجہ اور شدت کی بنیاد پر ناک میں خراٹوں کے علاج کے مختلف اختیارات تجویز کر سکتا ہے۔طرز زندگی میں تبدیلیاں، وزن کم کرنا،سگریٹ اور شراب نوشی سے پرہیز وغیرہ کر کے نیند میں آنے والے خراٹوں کو کم کیا جاسکتا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: خراٹے کے طبی ٹیسٹ کے لیے ایک ہی ہسپتال - وادی کشمیر میں خراٹوں کے عارضے

ڈاکٹر حارث قادری نے زور دیا کہ خراٹے کی بیماری کو کسی بھی صورت ہلکے میں نہیں لینا چائیے ۔انہوں نے مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسی بیماری ہے جیسا کہ کوئی شخص بم پر بھیٹا ہے اور وہ بم کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ایسے میں جس بھی شخص کو نیند میں خرراٹے آتے ہوں اسے وقت ضائع کئے بغیر پہلے ماہر ای این ٹی اسپیشلسٹ سے مشورہ کرنا چاہئیے ۔تاکہ مزید پیچیدگیوں سے بچا جاسکے۔

سرینگر (پرویز الدین ): خراٹے ایک عام بات ہے، جہاں ایک شخص نیند میں سانس لینے کے دوران سخت یا تیز آواز نکالتا ہے۔ اس سے نہ صرف خراٹے لینے والوں کی اپنی نیند میں خلل پڑتا بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ خراٹے نیند کی کوئی عام بیماری یا کسی بیماری کہ علامت ہے، کیا خراٹوں کو روکنے کوئی مکمل علاج ممکن ہے۔ اس پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے جی ایم سی سرینگر میں شعبہ ای این ٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حارث قادری سے خاص بات چیت کی۔ نیند میں آنے والے خراٹوں کو ہلکے میں لینا بم پر بھیٹنے کے مترادف: ڈاکٹر حارث قادری (ETV Bharat) انہوں نے کہا کہ خرراٹے ہماری ایئر ویز کے تنگ اوپری حصے کے پھڑپھڑانے کی وجہ سے ہوتی ہے، جو سانس لینے کے دوران ہوا کے بہاؤ کا عام راستہ ہے۔ ہوا کی نالیوں کے مختلف حصے (زبان، ٹانسلز، تالو، گلے کی دیوار) گرنے اور راستے کو تنگ کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ جس سے ہوا کے بہاؤ میں ہنگامہ آرائی اور خراٹوں کی آواز آتی ہے۔ انہوں نے کہا اونچی آواز میں یا باقاعدگی سے خرراٹے لینا ایک بیماری ہے اور جو لوگ موٹے یا زیادہ وزن والے ہوتے ہیں ان میں خرراٹے لینے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اکثر اس کی وجہ زبان میں اور سانس لینے کے راستے کے ارد گرد چربی کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہوا کی نالیوں کا بار بار کھلنا اور ٹوٹنا بھی ٹشوز میں سوزش یا سوجن کا سبب بنتا ہے اور راستہ کو مزید تنگ کر دیتا ہے۔ خراٹے کا تعلق اکثر اوبیسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا (او ایس اے) سینڈروم سے ہوتا ہے جو کہ ہمارے جسم پر نقصان دہ اثرات کے ساتھ ایک عام لیکن غیر تسلیم شدہ حالت ہے۔ایک ایسی حالت ہے جہاں نیند کے دوران ہماری ایئر ویز کا اوپری حصہ جزوی یا مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری سانسیں کچھ سیکنڈ کے لیے سست ہو جاتی ہیں یا مکمل طور پر بند ہو جاتی ہیں۔ جب سانس لینا 10 سیکنڈ تک رک جاتا ہے یا سست ہوجاتا ہے تو ہماری آکسیجن کی سطح گرنا شروع ہوجاتی ہے۔



ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر قادری نے کہا کہ جن لوگ کے ٹانسلز اور زبان بڑی ہو اور جن کی گردن کے قریب زیادہ وزن ہوتا ہے ان کو زیادہ خراٹے آتے ہیں۔جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتاہے انہیں بھی زیادہ خراٹے آنے لگتے ہیں۔10میں سے تین مرد اور دو خواتین خراٹے لیتی ہیں جو کہ صحت مند زندگی کی نشانی نہیں ہے۔ بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ خرراٹے پہلے ایک آواز تک ہی محدود تھے لیکن گزشتہ تقریباً دو دہائیوں کے دوران او ایس اے سینکڈروم بیماری کی شکل اختیار کررہا ہے۔تحقیق میں یہ واضح ہوگا ہے کہ خرراٹے جلدی یا چند ماہ میں ہی انسانی جسم پر کوئی ناکارہ اثر نہیں ڈالتے ہیں لیکن برسوں بعد پھر خرراٹے ب خطرناک بیماری کی صورت میں تبدیل ہوتے ہیں۔



انہوں نے کہا کہ کچھ قسم کے خرراٹے ہارٹ یا سانس کی نلی یا دیگر جسم کے اعضا کو کم نقصان پہنچاتے ہیں لیکن تحقیق میں یہ پایا گیا ہے اکثر خرراٹے جسم کے لیے کافی نقصاندہ ہوتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ نیند میں آنے والے خرراٹوں کو معمولی عمل سمجھتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے ۔اگر خرراٹوں پر قابو نہ پایا جائے تو یہ بعد میں دیگر بیماریوں اور تکالیف کی صورت میں بھیانک روپ اختیار کر کے بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں ۔



پیچیدگی سے متعلق بات کرتے ہوئے ڈاکٹر حارث قادری نے کہا کہ رات میں بار بار خرراٹے لینے سے دن کے اوقات میں غنودگی طاری ہوجاتی ہے ۔ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں اس کے علاوہ گردن میں تنگ شریانوں کی وجہ سے فالج بھی ہوسکتا ہے۔ذہنی صحت کے مسائل جیسے چڑچڑاپن، اضطراب اور افسرد بھی طاری ہونے کے قوی امکانات ہیں۔



انہوں نے کہا خراٹوں کے وجوہات کئی ہیں جن میں بہت سے جسمانی اور طرز زندگی کے عوامل شامل ہیں۔ الرجی، نزلہ زکام یا ہڈیوں کے انفیکشن کی وجہ سے ناک کے راستے بند ہونا۔موٹاپا اور گردن کے گرد اضافی چربی سانس کی نالی کو تنگ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ شراب اور سگریٹ نوشی سے بھی اس کی اہم وجوہات میں شامل ہیں



ڈاکٹر حارث نے کہا کہ اگرچہ کوئی خاص غذا نہیں ہے جو خراٹوں کو مکمل طور پر روک سکتی ہے۔لیکن بعض غذائی انتخاب اس کی موجودگی کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔جن میں چربی والی کھانے خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ خراٹوں کے علاج سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر وجہ اور شدت کی بنیاد پر ناک میں خراٹوں کے علاج کے مختلف اختیارات تجویز کر سکتا ہے۔طرز زندگی میں تبدیلیاں، وزن کم کرنا،سگریٹ اور شراب نوشی سے پرہیز وغیرہ کر کے نیند میں آنے والے خراٹوں کو کم کیا جاسکتا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: خراٹے کے طبی ٹیسٹ کے لیے ایک ہی ہسپتال - وادی کشمیر میں خراٹوں کے عارضے

ڈاکٹر حارث قادری نے زور دیا کہ خراٹے کی بیماری کو کسی بھی صورت ہلکے میں نہیں لینا چائیے ۔انہوں نے مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسی بیماری ہے جیسا کہ کوئی شخص بم پر بھیٹا ہے اور وہ بم کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ایسے میں جس بھی شخص کو نیند میں خرراٹے آتے ہوں اسے وقت ضائع کئے بغیر پہلے ماہر ای این ٹی اسپیشلسٹ سے مشورہ کرنا چاہئیے ۔تاکہ مزید پیچیدگیوں سے بچا جاسکے۔

Last Updated : June 12, 2025 at 8:09 PM IST