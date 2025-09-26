ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’ہمارا روزگار نہ چھینو‘ ڈوڈہ کے مزدوروں کا ایل جی لداخ کے بیان پر غم و غصہ
ایل جی لداخ نے لیہہ تشدد میں زخمی ہوئے ڈوڈہ اور نیپال کے شہریوں کی تحقیقات کا عندیہ دیا ہے۔
September 26, 2025
جموں (عامر تانترے) : لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا کے اس بیان پر کہ لیہہ میں تشدد کے پیچھے ’سازش‘ ہو سکتی ہے کیونکہ زخمیوں میں کچھ افراد ڈوڈہ اور نیپال سے تھے، ڈوڈہ کے لوگوں نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے مزدور طبقے کے روزگار پر حملہ قرار دیا ہے۔
خطہ چناب کے ڈوڈہ اور کشتواڑ اضلاع کے سینکڑوں مزدور لداخ میں مختلف شعبہ جات میں روزگار کے لیے کام کرتے ہیں اور ڈوڈہ کے باشندوں کا کہنا ہے کہ وہ کبھی کسی قسم کے تشدد یا غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں رہے اور اس طرح کے بیانات سے ان کا روزگار خطرے میں پڑ سکتا ہے۔
سابق وزیر اور کانگریس کے سینئر رہنما جی ایم سروری نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا: ’’میں اس بیان کی مذمت کرتا ہوں۔ ڈوڈہ کے لوگ لداخ میں مزدور کے طور پر کام کرتے ہیں، ان کی تعداد بھی محدود ہے۔ جو احتجاج ہو رہا تھا وہ لداخی عوام کی اپنی مانگوں پر تھا۔ جس کا الزام ڈوڈہ کے مزدوروں کے سر باندھنا صرف اور صرف ان کے روزگار چھیننے کے مترادف ہے۔‘‘
ایک قومی ٹی وی چینل کے اینکر کے ساتھ گفتگو میں کویندر گپتا نے کہا تھا: ’’مظاہروں میں زخمی ہونے والوں میں کئی غیر لداخی بھی ہیں، جن میں نیپال اور ڈوڈہ کے رہائشی شامل ہیں۔ اس پس منظر میں سازش کی تحقیقات کی جائے گی۔‘‘ بی جے پی لیڈر اور ایل جی لداخ کے اس بیان پر ڈوڈہ کے عوامی حلقوں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ اور سماجی رابطہ گاہ پر اس کا برملا اظہار کیا جا رہا ہے۔
سماجی رابطہ گاہ پر رد عمل
ڈوڈہ کے ایک رہائشی مراد مرزا نے فیس بک پوسٹ میں لکھا: ’’مجھے یہ سن کر دھچکا لگا کہ ایل جی نے کہا ’لداخ کا معاملہ ڈوڈہ اور نیپال کے لوگوں کی وجہ سے ہے۔‘ ہم کشمیری ہمیشہ مہمان نواز اور شائستہ مانے جاتے ہیں۔ ڈوڈہ کے مزدور محنت سے اپنے خاندان کی کفالت کرتے ہیں، ان کا احتجاج سے کوئی تعلق نہیں۔‘‘
یاسر شفیع نامی ایک اور صارف نے فیس بک پوسٹ میں کہا: ’’لداخی عوام کے مقامی مسئلے کو نیپال اور ڈوڈہ کے لوگوں پر کیوں تھوپا جا رہا ہے؟ یہ انتظامی ناکامی ہے، اس کا ملبہ ہمارے لوگوں پر نہ ڈالا جائے۔‘‘
لیہہ تشدد اور ہلاکتیں
واضح رہے کہ 24 ستمبر کو لداخ کے دارالحکومت لیہہ میں ہنگامہ آرائی کے دوران چار افراد ہلاک اور ایک سو کے قریب زخمی ہو گئے تھے جس کے بعد حالات قابو سے باہر ہونے پر پولیس نے کرفیو نافذ کیا۔ اس دوران کئی افراد کو حراست میں لینے کی بھی خبر ہے جبکہ معروف کارکن سونم وانگچک کو بھی این ایس اے کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔
