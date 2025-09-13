ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈوڈہ کے ایم ایل اے معراج ملک کے وکیل ان کی گرفتاری کے خلاف جموں و کشمیر ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کریں گے
وکلاء نے حال ہی میں ڈوزیئر جمع کیا ہے اور ہائی کورٹ میں دائر کرنے سے پہلے کیس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔
Published : September 13, 2025 at 4:26 PM IST
جموں: جیل میں بند ڈوڈہ کے ایم ایل اے مہراج ملک کے وکیل جلد ہی جموں و کشمیر ہائی کورٹ میں ان کی رہائی کے لیے مقدمہ دائر کریں گے۔
وکیل نےحال ہی میں ڈوزیئر جمع کیا ہے اور ہائی کورٹ میں دائر کرنے سے پہلے کیس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے ملک کے وکیل ایڈوکیٹ شیخ شکیل نے کہا کہ انہیں دستاویزات موصول ہو گئے ہیں اور ان کی ٹیم ان کا مطالعہ کر رہی ہے۔ "ہم اس معاملے پر بات کرنے کے لیے شام کو ملیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ ہائی کورٹ میں کیس کب دائر کیا جا سکتا ہے۔" انہوں نے کہا کہ اب تک وہ محسوس کرتے ہیں کہ کیس "بہت کمزور" ہے اور وہ عدالت میں ٹک نہیں پائے گا۔
یہ بھی پڑھیں : غصے میں کی ہوئی باتوں پر PSAعائد کرنا درست نہیں: ڈاکٹر فاروق عبداللہ
یہ کیس ملک سے متعلق ہے، جنہیں ڈوڈا حلقہ کے ووٹروں نے دس سال کے وقفے کے بعد گزشتہ سال جموں و کشمیر میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں منتخب کیا تھا۔ 2014 سے مختلف تھانوں میں ملک کے خلاف 18 ایف آئی آر اور روزانہ 10 رپورٹیں درج ہونے کے بعد، ڈوڈا کے ضلع مجسٹریٹ نے ان پر پبلک سیفٹی ایکٹ (PSA) نافذ کر دیا تھا۔
ایم ایل اے پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ضلع میں امن عامہ کے لیے ایک 'آسان خطرہ' ہیں، لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو اکساتے ہیں، اور حکام کے خلاف بدسلوکی کرتے ہیں۔ پی ایس اے کے تحت ملک کی گرفتاری کی جموں و کشمیر کے سیاسی حلقوں میں بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی ہے، جس میں حکمران نیشنل کانفرنس کے منتخب نمائندے اور کچھ اپوزیشن لیڈران جیسے سجاد لون اور وحید الرحمان پرہ شامل ہیں۔
یہاں تک کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے بھی ملک کی گرفتاری کی مذمت کی تھی۔
ملک کو 8 ستمبر کو ڈوڈا میں واقع ان کے ڈاک بنگلے سے گرفتار کیا گیا تھا اور کٹھوعہ ضلع جیل لے جایا گیا تھا۔ ان کے حامیوں نے اگلے دن ڈوڈا قصبے میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا، جس سے انتظامیہ کو ضلع میں کرفیو جیسی پابندیاں لگانے پر مجبور کیا گیا۔ ضلع میں موبائل انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ خدمات معطل کر دی گئیں، جبکہ ملک کے آبائی علاقے گنڈوہ سب ڈویژن میں موبائل کالنگ کی سہولت بھی کچھ دنوں کے لیے معطل رہی۔
یہ بھی پڑھیں: عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے مہراج ملک کی گرفتاری پر ہنگامہ! وحید پرہ نے بیان دیا، شوکاز نوٹس جاری
ڈوڈا، بھدرواہ اور ضلع کے دیگر قصبوں میں پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے اور بازاروں کو ہفتے کی شام 6 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ڈوڈہ کے ڈی سی ہرویندر سنگھ نے کہا کہ سیکورٹی کی صورتحال کے پیش نظر پابندیوں میں نرمی کی جائے گی۔
یہ بھی پڑھیں: معراج ملک پر پی ایس کے تحت کاروائی: ڈوڈہ میں پرامن گزرا جمعہ کا دن