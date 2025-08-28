سرینگر (پرویز الدین) : جموں کے بیشتر علاقوں میں جہاں سیلاب نے قہر برپا کیا وہیں کشمیر کے دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح کافی حد تک بڑھ گئی ہے۔ ایسے میں گندے خاص کر سیلابی پانی کی وجہ سے کئی بیماریاں پھوٹ پڑنے کا احتمال رہتا ہے اور اگر احتیاط نہ برتی جائے تو یہ بیماریاں بھیانک شکل میں اختیار کر سکتی ہیں۔
گندے اور سیلابی پانی سے پھوٹ پڑنے والی بیماریوں سے متعلق ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) سرینگر میں شعبہ کمیونٹی میڈیسن کے پروفیسر اینڈ ہیڈ ڈاکٹر محمد سلیم خان کے ساتھ خاص بات چیت کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ’’گندے یا ناصاف پانی میں بیکٹیریا، وائرس پنپتے ہیں جن سے ہاضمہ، ٹائفائیڈ، بخار، ہیپاٹائٹس اے - ای، انتڑیوں کی بیماریاں اور کالرا جیسے خطرناک امراض بھی پھوٹ پڑنے کا احتمال ہوتا ہے۔
پانی کیسے ذخیرہ کریں
انہوں نے مزید کہا کہ اس سیلابی صورتحال کے بیچ لوگوں کو پانی کے ذخائر کو محفوظ رکھنا چائیے، پانی ٹینکیوں اور دیگر برتوں کو ڈھک کر رکھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ انہوں نے پانی کے محفوظ ذارئع کو یقینی بنانے، پانی ابال کر پینے، فلٹریشن یا کیمیائی جراثیم کش جیسے طریقے استعمال کر کے صاف اور غیر آلودہ پانی تک رسائی کی ضمانت کے لئے اقدامات اٹھانے کی تلقین۔ اس کے علاوہ صفائی ستھرائی میں اضافے، انسانی اور جانوروں کے فضلے سے پانی کے زرائع کو آلودہ ہونے سے روکنے کے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر محمد سلیم خان نے کہا کہ ’’اس وقت جہاں جہاں سیلابی پانی جمع ہے وہاں رہنے والوں کو حفظان صحت کا خاص دھیان رکھنا چاہئے۔ کھانا پکانے یا کھانے اور بخت الخلا کے بعد صابن اور صاف پانی سے ہاتھ دھونے کو معمول بنانا ہوگا۔‘‘
کھانا پکانے میں احتیاط
انہوں نے مزید کہا کہ کھانے پکانے کی خاطر بھی پانی کا خاص دھیان رکھنا چاہئے: ’’پینے کے ساتھ ساتھ کھانا پکانے کے لیے ابلے ہوئے پانی کا استعمال کرنا چاہئے جبکہ پھل، سبزیاں استعمال میں لانے سے قبل اچھی طرح دھونی چائیے اور صرف چھلکے دار پھلوں کے کھانے کو ہی ترجیح دیں۔‘‘
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر محمد سلیم نے کہا کہ ایک ہی جگہ زیادہ لوگوں کو رہنے سے پرہیز کی ضرورت ہے، تاکہ متعدی امراض بچوں اور بزرگوں کو لاحق ہونے سے بچایا جا سکے کیونکہ بزرگ اور بچوں کا قوت مدافعت کمزور ہوتا ہے، جنہیں اس دوران خاص دھیان رکھنے کی بے حد ضرورت ہے۔‘‘
ٹائیفائیڈ اور بخار سے متعلق انہوں نے کہا کہ ’’بیکٹیریا سلمونیلا کی وجہ سے ٹائیفاڈ ہوتا ہے اور آلودہ خوراک اور پانی کے استعمال سے پھیلتا ہے۔ یہ بیماری ان علاقوں میں پھیلتی ہے جہاں صفائی ستھرائی اور حفظان صحت کے مناسب طریقے نہیں ہیں۔ علامات میں تیز بخار، سر درد، پیٹ میں درد، اور گلابی رنگ کے مخصوص دانے شامل ہیں۔ پیچیدگیوں کو روکنے اور انفیکشن کے پھیلاؤ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اینٹی بایوٹک کے ساتھ فوری طبی علاج ضروری ہے۔‘‘
ہیپاٹائٹس اے کیا ہے؟
ڈاکٹر سلیم کا مزید کہنا ہے کہ ہیپاٹائٹس اے ایک وائرل انفیکشن ہے جو جگر کو متاثر کرتا ہے اور آلودہ پانی اور خوراک کے استعمال سے پھیلتا ہے۔ ناقص صفائی اور ذاتی حفظان صحت اس کے پھیلاؤ میں معاون ہیں۔ علامات میں تھکاوٹ، پیٹ میں درد، یرقان اور گہرا پیشاب شامل ہیں۔ ہیپاٹائٹس اے کو ویکسینیشن اور اچھی حفظان صحت کی مشق کے ذریعے روکا جا سکتا ہے جیسے کہ مسلسل ہاتھ دھونا۔
یاد رہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران ہوئی بارشوں اور بادل پھٹنے کے واقعات کے بعد جموں صوبے کے بیشتر علاقے سیلاب کی زد میں ہیں وہیں لینڈ سلائڈ اور آبی ریلوں کی وجہ سے ماتا ویشنو دیوی کے راستے میں 30 سے زائد یاتری ہلاک جبکہ کئی زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر، کشمیر صوبے میں دریائے جہلم میں پانی کی سطح میں کمی کے ساتھ ہی سیلاب کا خطرہ ٹل چکا ہے، البتہ گزشتہ کل شہر سرینگر کے کئی نشیبی علاقوں میں سیلابی پانی داخل ہوا تھا۔
