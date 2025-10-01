ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بانہال میں حاملہ خاتون کو نازیبا طریقے سے چھونے پر ڈاکٹر گرفتار اور معطل
رامبن کے بانہال میں ڈاکٹر گردھاری لال منہاس پر الزام ہے کہ انہوں نے تشخیص کے دوران حاملہ خاتون کو نازیبا طریقے سے چھوا۔
Published : October 1, 2025 at 11:58 AM IST|
Updated : October 1, 2025 at 12:07 PM IST
رامبن ( محمد اشرف گنائی): سب ڈسٹرکٹ اسپتال (ایس ڈی ایچ) بانہال میں تعینات ایک ماہر امراضِ نسواں ڈاکٹر کو ایک حاملہ خاتون سے مبینہ طور پر دست درازی کے الزام میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ محکمہ صحت نے بھی فوری طور پر مذکورہ ڈاکٹر کو معطل کر دیا ہے۔
پولیس کے مطابق گرفتار شدہ ڈاکٹر کی شناخت ڈاکٹر گردھاری لال منہاس، کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ کے طور پر ہوئی ہے، جس کے خلاف ایف آئی آر نمبر 105/2025 تھانہ بنی ہال میں درج کی گئی ہے۔ یہ مقدمہ بھارتیہ نیایا سنہیتا (بی این ایس) کی دفعہ 74 کے تحت درج ہوا ہے۔
پولیس کارروائی اس وقت عمل میں لائی گئی جب نادیہ بانو، زوجہ اسداللہ ساکن حلی میدان ناگام بانہال نے تحریری شکایت درج کروائی۔ شکایت میں کہا گیا کہ وہ معمول کے چیک اپ کے لیے اسپتال گئی تھی جہاں دورانِ معائنہ ڈاکٹر نے نہ صرف اس کے ساتھ بدسلوکی کی بلکہ نازیبا انداز میں چھوا اور غیر شائستہ رویہ اختیار کیا۔
مزید پڑھیں: کشمیر میں تین اکتوبر سے نئے اوقات کے مطابق اسکول کھلیں گے
ادھر محکمہ صحت و طبی تعلیم نے بھی سخت کارروائی کرتے ہوئے ڈاکٹر گردھاری لال کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ محکمہ کی جانب سے جاری حکم نامے کے مطابق معطلی کے دوران مذکورہ ڈاکٹر کو ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز جموں سے منسلک رکھا جائے گا۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے جب کہ محکمہ صحت بھی نے اندرونی تفتیش کا حکم دیا ہے۔