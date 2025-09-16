ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ڈویژنل کمشنر کا شوپیاں فروٹ منڈی کا دورہ، سیب کی ترسیل میں آسانی کی کرائی یقین دہانی

انشل گرگ نے فروٹ گروورز سے گفتگو میں یقین دلایا کہ انتظامیہ سیب کے سیزن میں بغیر کسی رکاوٹ کے ٹرانسپورٹ کو یقینی بنارہا ہے۔

Divisional Commissioner visits Shopian fruit market, assures ease of apple delivery Urdu News
ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 16, 2025 at 12:10 PM IST

3 Min Read
شوپیان، جموں وکشمیر (شاہد ٹاک): ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ نے فروٹ منڈی شوپیاں کا دورہ کیا اور کاشتکاروں و تاجروں کو درپیش ٹرانسپورٹ کے مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جموں-سری نگر قومی شاہراہ (این ایچ 44) سے ضروری ٹریفک گزر رہا ہے۔ جب کہ سیب سے لدے ٹرکوں کو مغل روڈ کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ دونوں راستوں پر ٹریفک کی روانی کو یقینی بنایا جا سکے۔

ڈویژنل کمشنر نے شوپیاں فروٹ منڈی کا دورہ کیا (ETV Bharat)

انہوں نے مزید بتایا کہ این ایچ 44 پر مکمل ٹریفک بحال کرنے کے لیے اقدامات تیز رفتاری سے جاری ہیں۔ انشل گرگ نے فروٹ گروورز سے بات چیت کی اور انہیں یقین دلایا کہ انتظامیہ سیب کے سیزن میں بغیر کسی رکاوٹ کے ٹرانسپورٹ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔

انشل گرگ نے فروٹ گروورز سے بات چیت کی (ETV Bharat)

کاشتکاروں کو معاوضہ فراہم کیا جائے گا: ڈویژنل کمشنر

انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ قریبی رابطے میں رہ کر پھل کی ترسیل بروقت اور محفوظ طریقے سے یقینی بنائی جائے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ نے کہا کہ قومی شاہراہ پر سیبوں کو ہوئے نقصان کا تخمینہ لگایا جائے گا اور امید ہے کہ کاشتکاروں کو معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔

ڈویژنل کمشنر کا شوپیاں دورہ (ETV Bharat)

کشمیر میں اقتصادی ترقی کا نیا باب شروع

واضح رہے کہ ایک روز قبل ہی ایل جی منوج سنہا نے کشمیر میں سیبوں سے بھری پہلی تاریخی ٹرین روانہ کی تھی۔ ٹرین کو ایل جی سنہا نے جھنڈی دکھا کر یہ کہتے ہوئے روانہ کیا تھا کہ اس سے جموں و کشمیر کی معیشت کو فروغ ملے گا۔ جموں و کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے ٹرین کو جھنڈی دکھا کر تاریخ رقم کی تھی۔ منوج سنہا نے کہا تھا کہ اس ٹرین کے متعارف ہونے سے کشمیر میں اقتصادی ترقی کا ایک نیا باب شروع ہوگا۔

ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ (ETV Bharat)

منڈی تک سیب کی بروقت رسائی کو یقینی بنانا مقصد

اس اقدام کا مقصد وادیٔ کشمیر کے سیب کے پروڈیوسروں کی منڈی تک بروقت رسائی کو یقینی بنانا ہے، تاکہ کسانوں کو بہتر قیمتیں ملیں اور تازہ پھل آسانی سے صارفین تک مارکیٹ میں پہنچ سکیں اور دہلی کی منڈیوں میں سیب وقت پر دستیاب ہوں۔

