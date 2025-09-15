ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں پیٹرول کی قلت، سپلائی دو روز میں ہوگی بحال: انتظامیہ کا دعویٰ
کشمیر کے پٹرول پمپس پر لمبی لمبی قطاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور کئی پمپس پر پٹرول ختم ہو چکا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 15, 2025 at 2:28 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : وادی کشمیر میں پٹرول کی قلت تسلیم کرتے ہوئے صوبائی کمشنر کشمیر، انشول گرگ، نے دعویٰ کیا کہ سپلائی اگلے دو روز کے اندرر دوبارہ بحال کی جائے گا۔ ڈویژنل کمشنر نے پیر کے روز کہا کہ ڈیزل اور ایل پی جی کا ذخیرہ وافر مقدار میں موجود ہے اور عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اشیائے ضروریہ کی چیزوں کا ذخیرہ بھی ہے۔ تاہم پٹرول کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دو دن کے اندر پیٹرول کا ذخیرہ دوبارہ کیا جائے گا۔
صوبائی کمشنر نے مزید کہا کہ سرینگر جموں قومی شاہراہ کی بحالی کا کام چوبیس گھنٹے جاری ہے اور توقع ہے کہ دو روز کے اندر اندر شاہراہ مکمل طور پر ٹریفک کی آمدو رفت کے لیے بحال کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغل روڈ کو ضروری اشیاء کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کھلا رکھا گیا ہے۔
واضح رہے کہ سرینگر سمیت وادی کشمیر کے دیگر اضلاع میں بھی اس وقت پیٹرول اسٹیشنز پر لوگوں کی کافی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جن پیڑول پیپمز پر اس وقت پیٹرول دستیاب ہے وہاں لوگ اپنی موٹر سائیکل اور گاڑیاں لے کر مذکورہ پیٹرول پیپمز کے نزدیک لمبی لمبی قطاروں میں نظر آ رہے ہیں جبکہ کئی پیٹرل پمپلز میں پیٹرول ختم ہو چکا ہے اور ’’نو پیڑول‘‘ کا بینر آویزاں کیا گیا ہے۔
ادھر، سرینگر جموں قومی شاہراہ پر اس وقت یک طرفہ ٹریفک بحال کیا گیا ہے اور مالی بردار ٹرکوں کو جموں سے سرینگر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔
