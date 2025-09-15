ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پی ایس اے کے تحت قید ایم ایل اے مہراج ملک کے قانونی پہلوؤں پر گفتگو، ایڈووکیٹ شیخ شکیل کا خصوصی انٹرویو
مہراج ملک کو 8 ستمبر کو ڈوڈہ میں عوامی نظم و نسق بگاڑنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔
Published : September 15, 2025 at 5:23 PM IST
جموں( محمد اشرف گنائی): عام آدمی پارٹی کی جانب سے جموں و کشمیر یونٹ کے صدر اور رکن اسمبلی ڈوڈہ مہراج ملک کی پی ایس اے کے تحت گرفتاری کے بعد قانونی لڑائی کے لیے دس رکنی وکلاء کی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ اس ٹیم میں ایڈووکیٹ شیخ شکیل احمد بھی شامل ہیں، جنہوں نے ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو میں اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ایڈووکیٹ شیخ شکیل نے کہا کہ مہراج ملک کی گرفتاری کے بعد ڈوڈہ اسمبلی حلقہ یتیم ہوچکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پورا ضلع سیلاب کی صورتحال سے دوچار ہے، دور دراز اور پسماندہ علاقے بنیادی سہولیات جیسے راشن اور سڑکوں کی بحالی کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ "ایسے وقت میں جب عوام کو اپنے نمائندے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ان کا ایم ایل اے جیل میں ہے، تو عوامی مسائل کون دیکھے گا؟ شکیل نے سوال اٹھایا۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا مہراج ملک کو جیل میں کسی قسم کی خصوصی سہولت دی جا رہی ہے، تو شیخ شکیل نے کہا کہ وکلاء کی ٹیم نے ابھی تک جیل کا دورہ نہیں کیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر وائرل ایک تصویر میں انہیں کٹھوعہ جیل میں عام قیدیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا گیا ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انہیں کوئی خصوصی رعایت نہیں دی جا رہی۔
قانونی پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے ایڈووکیٹ شکیل نے کہا کہ وکلاء کی ٹیم بھرپور تیاری کے ساتھ مقدمہ لڑے گی۔ "ہم ایک مضبوط کیس تیار کر رہے ہیں اور جلد ہی پیٹیشن دائر کی جائے گی۔ وقت کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن ہماری ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے تاکہ عدالت کے سامنے ایک قانونی طور پر مضبوط مقدمہ پیش کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ مہراج ملک کو 8 ستمبر کو ڈوڈہ میں عوامی نظم و نسق بگاڑنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد ضلع میں پرتشدد احتجاج، انٹرنیٹ کی معطلی اور پابندیوں کا نفاذ کیا گیا۔