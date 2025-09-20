ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈی جی پی جموں و کشمیر نے سوپور کا دورہ کیا، ایس او جی کمپلیکس کا افتتاح کیا اور سکیورٹی کا جائزہ لیا
ڈی جی پی جموں وکشمیر نے اس بات پر زور دیا "کسی مجرم کو بچنا نہیں چاہیے، کسی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔"
سوپور، جموں و کشمیر (کوثر عرفات): ڈائرکٹر جنرل آف پولیس، جموں و کشمیر، نلین پربھات (آئی پی ایس) نے آج پولیس ڈسٹرکٹ سوپور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے نئے قائم کردہ ایس او جی کمپلیکس کا افتتاح کیا اور سوپور پولیس کے افسران کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی سکیورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ ان کے ساتھ آئی جی پی کشمیر شری وی کے بردی، آئی پی ایس اور ڈی آئی جی شمالی کشمیر شری مقصود الزماں آئی پی ایس بھی تھے۔
میٹنگ کے دوران ایس ایس پی سوپور شری افتخار طالب نے ڈی جی پی کو ضلع میں موجودہ سکیورٹی صورتحال اور چیلنجوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ جائزہ میں ایڈیشنل ایس پی سوپور، ایس ڈی پی اوز، ڈی وائی ایس ایس پی اوپس، اور پولیس ضلع کے ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔
کسی مجرم کو بچنا نہیں چاہیے
ڈی جی پی نے ایک مضبوط سکیورٹی گرڈ کو برقرار رکھنے اور دہشت گردوں اور ان کے ماحولیاتی نظام پر حرکیاتی اور غیر حرکیاتی دونوں کارروائیوں کے ذریعے مسلسل دباؤ پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ "کسی مجرم کو بچنا نہیں چاہیے، اور کسی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔"
شہریوں کے لیے مفت رسائی کو یقینی بنائیں
انہوں نے ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کو ہدایت کی کہ وہ عوامی مصروفیت کو مضبوط بنائیں، شہریوں کے لیے مفت رسائی کو یقینی بنائیں اور حقیقی شکایات کے لیے فوری ریلیف فراہم کریں۔ کمیونٹی کے اعتماد کی اہمیت کو دہراتے ہوئے، ڈی جی پی نے اس بات پر زور دیا کہ پولیس اسٹیشنوں کو، پولیسنگ کی بنیادی اکائیوں کے طور پر، مضبوط، جوابدہ، اور عوام پر مبنی رہنا چاہیے۔
انہوں نے ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے سسٹر ایجنسیوں کے ساتھ قریبی رابطہ کاری، علاقے کے تسلط میں اضافہ، ناکہ چیکنگ اور رات کی گشت کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
پیشہ ورانہ مہارت اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں
ڈی جی پی نے ایس او جی سوپور کے عہدیداروں سے بھی بات چیت کی اور ان کے عزم کی تعریف کی۔ انہوں نے تمام رینک پر زور دیا کہ وہ جانوں، املاک اور جموں و کشمیر کے UT کے محنت سے کمائے گئے امن کے تحفظ کے لیے لگن، پیشہ ورانہ مہارت اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں۔