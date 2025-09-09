ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کپواڑہ: دیور لولاب میں دو منشیات فروش گرفتار
دیور لولاب کے کاریوان پارک علاقے میں پولیس نے دو مشتبہ افراد کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے چرس جیسا منشیاتی مادہ برآمد کیا۔
Published : September 9, 2025 at 7:14 AM IST
کپواڑہ (شمیم بٹ): جموں و کشمیر کے کپوارہ میں دیور لولاب کے کاریوان پارک علاقے میں معمول کی گشت کے دوران پولیس نے دو مشتبہ افراد کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے چرس جیسا منشیاتی مادہ برآمد کیا۔
ذرائع کے مطابق لالپورہ پولیس اسٹیشن کی ایک ٹیم نے دوپہر تقریباً 12 بج کر 35 منٹ پر گشت کے دوران دو افراد کو مشتبہ حالت میں گھومتے ہوئے پایا۔ پولیس کی جانب سے رکنے کا اشارہ ملنے پر دونوں افراد نے موقعے سے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم پولیس پارٹی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے انہیں پکڑ لیا۔
گرفتار شدگان کی شناخت سید اعجاز احمد شاہ اور سید احمد شاہ ولد سید اختر شاہ، ساکنان کاکڑ پتی دیور لولاب کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق پکڑنے کے بعد پولیس نے ملزمین کی تلاشی لی، اس دوران ان کے قبضے سے چرس سے مشابہہ منشیاتی مواد برآمد ہوا، جسے موقعے پر ہی ضبط کر لیا گیا۔
پولیس نے اس ضمن میں لالپورہ تھانے میں نارکوٹکس ایکٹ (NDPS Act) کی دفعہ 8/20 کے تحت مقدمہ (ایف آئی آر نمبر 49/2025) درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔ ملزمین کے تعلق مزید تحقیقات جاری ہیں۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں منشیات ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس سے قبل 21 جولائی کو ریاستی وزیر سکینہ اتو نے منشیات کی لعنت پر قابو پانے کے لیے 'بڑی مچھلیوں' کو گرفتار کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔
