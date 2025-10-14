ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں پلوامہ میں ترقیاتی جائزہ میٹنگ منعقد
وزیر اعلیٰ نے پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل اور فنڈز کے مؤثر استعمال پر زور دیا، پامپور میں شاپنگ کمپلیکس کی سنگِ بنیاد رکھی۔
Published : October 14, 2025 at 1:56 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ضلع پلوامہ میں ترقیاتی کاموں اور مختلف سرکاری اسکیموں کے نفاذ کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔
یہ ضلع پلوامہ کی پہلی جامع جائزہ میٹنگ تھی جس میں وزیر اعلیٰ نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کریں اور ضلعی کیپیکس و مرکزی معاونت والی اسکیموں کے تحت مختص فنڈز کا بروقت اور مؤثر استعمال یقینی بنائیں۔
انہوں نے کہا کہ، ہم اکتوبر کے وسط میں پہنچ چکے ہیں، اگر دسمبر تک نئی SASCI اسکیم کی پہلی قسط خرچ نہ ہوئی تو مزید فنڈز روک دیے جائیں گے، جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔
وزیر اعلیٰ نے نائب کمشنر پلوامہ کو ہدایت دی کہ منظور شدہ منصوبوں کی پیش رفت کی قریبی نگرانی کریں اور تاخیر یا خامیوں کی فوری نشاندہی کر کے درستگی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ، منصوبوں کا باقاعدہ جائزہ لیتے رہیں، جہاں تاخیر ہو وہاں فوری کارروائی کریں۔ عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ، ہم نے ایم ایل ایز کے لیے حلقہ ترقیاتی فنڈ (CDF) بحال کیا ہے، تاہم ابھی بھی اخراجات کی رفتار بڑھانے کی ضرورت ہے۔
میٹنگ میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، وزراء سکینہ ایتو، جاوید رانا، جاوید ڈار، ستیش شرما، چیئرمین ضلع ترقیاتی کونسل عبدالباری اندرابی، اراکین اسمبلی جسٹس (ر) حسنین مسعودی، غلام محی الدین میر، وحید الرحمان پرا اور رفیق احمد نائیک کے علاوہ چیف سیکریٹری ٹو سی ایم دھیرج گپتا، ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ، ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم اور مختلف محکموں کے سربراہان و افسران نے شرکت کی۔
میٹنگ کے آغاز میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم نے ضلعی کیپیکس بجٹ 2024-25، مرکزی معاونت والی اسکیموں اور 2025-26 کے مالی و عملی اہداف کی تفصیلات پیش کیں۔ انہوں نے مختلف محکموں بالخصوص تعمیرات عامہ، دیہی ترقی، تعلیم، جل شکتی، زراعت، بجلی، سماجی بہبود، قبائلی امور اور روزگار کی کارکردگی پر تفصیلی رپورٹ دی۔
ضلع ترقیاتی کونسل کے چیئرمین اور اراکین اسمبلی نے اپنے اپنے علاقوں سے متعلق عوامی مسائل بھی اُجاگر کیے، جن میں آبپاشی و سیلاب سے بچاؤ کے اقدامات، پینے کے پانی کی قلت، پلوامہ، پامپور اور ترال قصبوں کی خوبصورتی، سڑک رابطے، فصل بیمہ، ندی نالوں کی صفائی، غیر قانونی کانکنی اور صحت مراکز کی بہتری جیسے امور شامل تھے۔
وزیر اعلیٰ نے متعلقہ محکموں کو فوری اقدامات کی ہدایت دی اور غیر قانونی کانکنی پر سخت نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ، جہاں بھی شکایات موصول ہوں، فوری کارروائی کی جائے۔ ایسی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے جو کچھ ممکن ہو وہ کیا جائے۔
انہوں نے اسکولوں میں بیت الخلاء کی کمی خصوصاً لڑکیوں کے لیے بیت الخلاء کی عدم دستیابی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے اراکین اسمبلی سے اپیل کی کہ وہ اپنے حلقہ فنڈ سے اس مقصد کے لیے رقم مختص کریں، کیونکہ بنیادی سہولیات کی کمی سے لڑکیوں کی تعلیم متاثر ہوتی ہے۔
آخر میں وزیر اعلیٰ نے تمام محکموں کو جاری ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر عمر عبداللہ نے پامپور میں ایک نئے شاپنگ کمپلیکس کی ورچوئل سنگِ بنیاد بھی رکھی۔
یہ بھی پڑھیں: