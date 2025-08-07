سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے ایک اہم فیصلے سناتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم کسی ذاتی مجرمانہ مقدمے میں گرفتار ہو کر بعد میں بری بھی ہو جائے، تو وہ اپنی غیر حاضری کے دوران کی تنخواہ کا حقدار نہیں ہوتا۔ عدالت نے واضح کیا کہ ’’کام نہیں، تو تنخواہ نہیں‘‘ (No Work No Pay) کا اصول ایسے تمام معاملات پر لاگو ہوتا ہے، جب تک گرفتاری کسی ادارہ جاتی یا محکمانہ کارروائی سے متعلق نہ ہو۔
یہ فیصلہ جسٹس سنجے پریہار اور جسٹس سنجیو کمار پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سنایا، جس میں مرکزی انتظامی ٹربیونل سرینگر کے اس حکم کو کالعدم قرار دیا گیا، جس میں حکومت کو پون کمار نامی کانسٹیبل کی معطلی کے دورانیے کو ’ڈیوٹی‘ تصور کرتے ہوئے تمام مالی فوائد دینے کی ہدایت دی گئی تھی۔
جموں و کشمیر پولیس میں سلیکشن گریڈ کانسٹیبل پون کمار کو مارچ 2008 میں قتل، بلواہ، اور دیگر سنگین دفعات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ پانچ برس سے زائد عرصہ تک پولیس اور عدالتی حراست میں رہے، اور مارچ 2013 میں بری ہوئے۔
بری ہونے کے بعد ان کے خلاف محکمانہ تحقیقات ہوئیں، جن میں سفارش کی گئی کہ انہیں دوبارہ بحال کیا جائے اور غیر حاضری کے عرصے کو مختلف چھٹیوں میں تقسیم کر کے ریگولرائز کیا جائے۔ اس بنیاد پر انہیں اپریل 2013 سے دوبارہ ’آن ڈیوٹی‘ تصور کیا گیا۔
کمار نے ستمبر 2022 میں ٹربیونل کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ تاہم ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو منسوخ کر کے کہا کہ تنخواہ صرف اسی صورت میں دی جا سکتی ہے جب ملازم کو مکمل طور پر بے گناہ قرار دے کر اسے اس دورانیے کے لیے ’اان ڈیوٹی‘ تصور کیا جائے۔
عدالت نے کہا کہ صرف بری ہونے سے ملازم کو تنخواہ کا حق نہیں ملتا، خاص طور پر جب گرفتاری اس کے ذاتی عمل کی وجہ سے ہوئی ہو، نہ کہ کسی محکمانہ الزام کے نتیجے میں۔ اس لیے حکومت کا یہ اقدام کہ وہ گرفتاری کے دورانیے کو مختلف چھٹیوں میں شمار کرے، درست ہے اور تنخواہ کی ادائیگی سے انکار قانونی طور پر جائز ہے۔
