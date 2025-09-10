ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جیو ٹیگ کے باوجود مشک بدجی چاول کی مانگ کم، کسان مایوس
مشک بدجی چاول کی مانگ میں کمی کے باعث ساگام کے کسان شدید مالی بحران سے دوچار ہو رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 10, 2025 at 7:33 PM IST
اننت ناگ (دین عمران) : وادی کشمیر کے مخصوص اور خوشبودار چاول - مشک بدجی - کو حال ہی میں جیو ٹیگ حاصل ہونے سے بین الاقوامی سطح پر اس کی شناخت کو تقویت ملی تاہم اس اہم پیش رفت کے باوجود کسانوں کو مایوسی کا سامنا ہے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے ساگام علاقے میں کسان آج کل شدید معاشی بحران سے دوچار ہیں۔ یہ وہی کسان ہیں جو برسوں سے ریاستی اور قومی سطح پر اپنی شناخت رکھنے والے نایاب اور خوشبودار چاول، مشک بدجی، کی کاشت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک زمانے چاول کی یہ خوشبو دار قسم ساگام علاقے کی پہچان اور فخر ہوا کرتی تھی مگر آج ساگام کے کسان اپنی محنت کی کم ہوتی قیمت، گرتی مانگ اور سرکاری بے رخی کا شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ساگام کے کسانوں کا شکوہ ہیں کہ وہ اب معاشی بحران سے دوچار ہو رہے ہیں۔
کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے جدید تقاضوں کے مطابق اپنی زمینوں کو اپ ڈیٹ کیا، فصلوں کا جیو ٹیگ حاصل کیا، تاکہ عالمی سطح پر اپنی پیداوار کو ایک منفرد شناخت دی جا سکے۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود، بازار میں مشک بدجی کی مانگ میں مسلسل کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، جس سے ان کی آمدن بُری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ کسانوں کی شکایت ہے کہ ’’جیو ٹیگ حاصل ہونے کے باوجود، مارکیٹ میں اس نایاب اور اعلیٰ معیار کے چاول کی مانگ میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے۔‘‘
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے مقامی کسانوں نے کہا: ’’ہم نے جو خواب دیکھے تھے، وہ بکھر گئے ہیں۔ ہم نے امید کی تھی کہ جیو ٹیگنگ کے بعد ہماری فصل کو بہتر قیمت ملے گی، مگر حقیقت اُن خوابوں کے بالکل برعکس ہے۔‘‘ کسانوں کا الزام ہے کہ محکمہ زراعت نے اس نایاب چاول کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس مخصوص قسم کی کاشت کو وادی کے دیگر اضلاع میں متعارف کروایا۔ کسانوں کا کسانوں کے مطابق ’’حکومت کا یہ فیصلہ نہ صرف ساگام کے کسانوں کے مفاد کے خلاف ہے بلکہ اس مخصوص چاول کی اصل پہچان کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے۔‘‘
کسانوں کے مطابق ’’ساگام کی اراضی، یہاں کا پانی اور آب و ہوا سب کچھ مل کر مشک بدجی کو وہ خوشبو فراہم کرتے ہیں جو کہیں اور پیدا نہیں ہو سکتی۔ مگر اب محکمہ نے اس چاول کو دیگر اضلاع میں بھی متعارف کرایا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس کی قیمت میں گراوٹ اور ہماری فصل کی افادیت بھی کم ہو گئی۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے اگر فوری طور پر اس مسئلے کی طرف توجہ نہ دی تو مشک بدجی جیسی نایاب فصل آنے والے برسوں میں یا تو ختم ہو جائے گی، یا پھر اس کی اصل پہچان ہی مٹ جائے گی۔
مشک بدجی چاول کی کاشت میں اضافہ
وادی کے مختلف علاقوں میں مشک بدجی کی کاشت میں اضافہ تو ضرور ہوا ہے، لیکن خریداروں کی عدم دلچسپی نے کسانوں کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ مارکیٹ میں نہ صرف اس چاول کی قیمت کم ہوئی ہے، بلکہ اس کی فروخت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ وہیں ماہرین زراعت کا بھی یہی ماننا ہے کہ ’’مخصوص جغرافیائی شناخت رکھنے والی فصلوں کو جی آئی ٹیگ دے کر ان کی پیداواری حدود کو واضح کیا جانا چاہیے، تاکہ ان کی معیار اور قیمت دونوں برقرار رہیں۔‘‘
حکومت سے فوری توجہ کی اپیل
کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت اور متعلقہ ادارے اس معاملے پر فوری توجہ دیں، اور مشک بدجی چاول کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، تاکہ اس تاریخی ورثے کو محفوظ رکھتے ہوئے کسانوں کا مستقبل بھی محفوظ بنایا جا سکے۔
محکمہ زراعت کی کوششیں
ادھر، ایگریکلچر ایکسٹنشن آفیسر، زبیر احمد کا کہنا ہے کہ محکمہ، کسانوں کے تئیں ہمیشہ اپنی خدمات انجام دینے میں پیش پیش رہا ہے۔ انہوں نے کہا ’’مقامی کسان بھی مشک بدجی چاول کی پیداوار کو بڑھانے میں کلیدی رول ادا کر رہے ہیں۔‘‘
وہیں محکمہ زراعت کے چیف ایگریکلچر آفیسر شہنواز حسین نے کہا ہے کہ ’’محکمہ نے گزشتہ دنوں مشک بدجی کا سیمپل (نمونہ) ملک سے باہر بھیجا ہے، جس کے اچھے نتائج سامنے آئے ہیں۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’اب محکمہ دوبارہ سے مشک بدجی چاول کا سیمپل بڑی معیار میں دیگر ممالک میں بھیجنے جا رہا ہے۔‘‘
عہدیدار نے امید جتائی ہے کہ بہت جلد محکمہ کو بین الاقوامی سطح سے مذکورہ چاول کی ڈیمانڈ آنے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ مشک بدجی چاول کو فروخت کرنے کے حوالے سے کسانوں کو بازار مہیا کرایا جائے تاکہ کسان اچھے داموں میں اس چاول کو فروخت کر سکیں۔
مستقبل میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا حکومت، خاص کر محکمہ زراعت کسانوں کی فریاد پر توجہ دیتا ہے؟ کیا مشک بدجی کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس مل سکے گا؟ یا ساگام کے کسان اس خوشبودار خواب کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔
