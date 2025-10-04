ETV Bharat / jammu-and-kashmir
حکومتی ہدایات کے باوجود غیر قانونی کان کنی جاری: حکمران جماعت کے MLAکا اعتراف
رکن اسمبلی، راجپورہ، نے غیر قانونی کان کنی کو فوری طور پر روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : October 4, 2025 at 6:09 PM IST
پلوامہ: وادی کشمیر میں غیر قانونی کان کنی پر سخت پابندیوں کے باوجود ’’انتظامیہ کی ناک کے نیچے‘‘ بے لگام کان کنی جاری ہے۔ ضلع پلوامہ میں بھی غیر قانونی کان کنی کو روکنے کے لیے ڈپٹی وزیر اعلیٰ نے سخت ہدایات جاری کئے ہیں تاہم اس کے باوجود رنبی آرہ سمیت کئی مقامات پر کان کنی جاری ہے جس پر مقامی اور حکمران جماعت سے وابستہ رکن اسمبلی غلام محی الدین میر نے سخت حیرانگی کا اظہار کیا۔
ایم ایل اے راجپورہ - غلام محی الدین میر - نے محکمہ جیالوجی اینڈ مائننگ، فلڈ کنٹرول اور محکمہ آبپاشی کے ایک مشترکہ جائزہ اجلاس کی صدارت کی جس میں بنیادی توجہ ضلع میں جاری غیر قانونی کان کنی کو روکنے پر مبذول کرائی گئی۔ قدرتی آبی ذخائر خاص کر رنبی آرہ میں برسوں سے جاری بے لگام کان کنی سے قدرتی آبپاشی نظام متاثر ہو رہا ہے۔
میٹنگ کے دوران بتایا گیا کہ محکمہ جیالوجی اینڈ مائننگ اور ڈسٹرکٹ پولیس ہاٹ سپاٹ علاقوں میں مسلسل چھاپے مار رہی ہے تاکہ ضلع میں غیر قانونی کان کنی کو روکنے کے لیے مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکے۔ محمکہ جیالوجی اینڈ مائننگ نے بتایا کہ گزشتہ کئی ماہ کے دوران ضلع میں غیر قانونی کان کنی میں استعمال ہونے والی بھاری مشینری سمیت سینکڑوں گاڑیاں ضبط کرکے ان سے بھاری جرمانے وصول کئے گئے۔ وہیں پولیس نے بھی کل کئی گاڑیوں کو ضبط کرکے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کیا۔
ایم ایل اے نے کیا حیرانگی کا اظہار
این سی ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے میڈیا سے بات چیت کے دوران ضلع میں غیر قانونی کان کنی کا اعتراف کرتے ہوئے اس پر فوری روک لگانے کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا، کیونکہ ’’ضلع کا باغبانی اور زراعت کا شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’متعلقہ محکموں اور ملٹی ڈیپارٹمنٹل ٹاسک فورس کو ضلع میں غیر قانونی کان کنی پر قابو پانے اور مائننگ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے تاکہ ضلع کے قدرتی آبی وسائل کو تحفظ کیا جا سکے۔‘‘
ادھر، ماہرین کا ماننا ہے کہ وادی کشمیر خاص کر ضلع پلوامہ میں غیر قانونی کان کنی کو فور طور پر روکنے کی اشد ضرورت ہے ’’اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔‘‘ ضلع میں غیر قانونی کان کنی دوران شب انجام دی جاتی ہے، اور قوانی کو بالائے تاک رکھ کر دی جا رہی کان کنی کے سبب آبی ذخائر میں پانی کا بہاؤ متاثر ہوا ہے جس کا راست اثر باغبانی اور زراعت کے شعبے پر پڑا ہے اور ان ہی شعبہ جات کے ساتھ ضلع کی اکثریتی آبادی روزی روٹی کما رہی ہے۔
