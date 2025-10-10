ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر، چشموں کے تحفظ پر کروڑوں خرچ، مگر پانی بدستور ناقابل استعمال

پلوامہ کے پاریگام علاقے کے چشموں میں کروڑوں روپے خرچ کیے جانے باوجود آلودگی کے ڈھیر جمع ہیں۔

کشمیر، چشموں کے تحفظ پر کروڑوں خرچ، مگر پانی بدستور ناقابل استعمال (ای ٹی وی بھارت)
Published : October 10, 2025 at 6:52 PM IST

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : حکومت و انتظامیہ کی جانب سے وادی کشمیر کے آبی ذخائر کے تحفظ اور صاف پانی کی فراہمی کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، تاہم زمینی سطح پر کچھ خاصا اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔

کشمیر، چشموں کے تحفظ پر کروڑوں خرچ، مگر پانی بدستور ناقابل استعمال (ای ٹی وی بھارت)

جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں پارگام نامی علاقے میں محکمہ دیہی ترقی کی جانب سے چشموں کے تحفظ کے لیے کیے گئے دعووں کے باوجود ان چشموں کا پانی اب بھی پینے کے قابل نہیں ہے۔ اور چشمے گندگی و غلاظت کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔

مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ محکمے نے چشموں کو محفوظ بنانے کے لیے کئی منصوبے شروع کیے، مگر ان کی صفائی اور آلودگی کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا۔ علاقے کے بیشتر چشموں میں گندگی اور ملبہ جمع ہے، جس سے ان چشموں کا پانی بدبو دار اور ناقابل استعمال ہو چکا ہے۔

عبید احمد نامی ایک مقامی شہری نے بتایا: ’’ہمیں امید تھی کہ محکمہ نہ صرف چشموں کو محفوظ بنائے گا بلکہ پانی کی صفائی کا بھی بندوبست کرے گا، مگر ایسا زمینی سطح پر ایس نہیں ہوا۔ یہ چشمے سکڑتے جا رہے ہیں اور ان کا ختم ہونا آنے والی نسلوں کے لیے بڑا خطرہ ہے۔‘‘

چشموں کا پانی قابل استعمال نہیں
چشموں کا پانی قابل استعمال نہیں (ای ٹی وی بھارت)

لوگوں نے محکمہ دیہی ترقی کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر چشموں کی صفائی اور دیواربندی انجام دے تاکہ آلودگی روکی جا سکے اور عوام کو صاف پانی میسر ہو۔

اس حوالے سے بی ڈی او نیوہ، خالدہ، نے یقین دہانی کرائی کہ محکمہ جلد چشموں کی صفائی اور ان کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرے گا، تاکہ علاقے کے لوگ صاف اور محفوظ پانی سے مستفید ہو سکیں۔

ا
چمشوں میں اور اس کے آس پاس گندگی کے ڈھیر جمع ہیں (ای ٹی وی بھارت)

مقامی سطح پر یہ سوال شدت سے اٹھایا جا رہا ہے کہ جب ان منصوبوں پر کروڑوں روپے خرچ ہو چکے ہیں، تو پھر پانی آج بھی پینے کے قابل کیوں نہیں؟ عوام کا کہنا ہے کہ حکام کو زمینی حقائق کا سنجیدگی سے جائزہ لے کر صورتحال میں بہتری لانی چاہیے۔

