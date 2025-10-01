ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے اولڈ ایج ہومز میں بڑھتی رہائش، ’سایہ دینے والے خود سایے کی تلاش میں‘
کشمیر میں اولڈ ایج ہومز کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور کئی بزرگ تنہائی اور بدسلوکی کے شکار ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 1, 2025 at 3:12 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): کشمیری معاشرہ ہمیشہ اپنے بزرگوں کو خاندان کا ستون اور اقدار کا امین سمجھتا آیا ہے، تاہم اب ترقی یافتہ اور تیز رفتار دور میں سماجی تبدیلیوں اور خاندانی ڈھانچے کمزور ہونے کے باعث اب وادی میں اولڈ ایج ہومز کی تعداد بڑھ رہی ہے، جو ایک تشویشناک سماجی رویے اور تبدیلی کی عکاس ہے۔
کسی بھی معاشرے میں بزرگ اشخاص انتہائی اہم اثاثہ ہوتے ہیں۔ انھیں اپنی تاریخ، ثقافت، روایات اور خاندانی اقدار کا امین سمجھا جاتا ہے۔ بزرگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ’تپتی دھوپ میں گھنا سایہ‘۔ وہ بچوں کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں سکون قائم رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم بڑھاپا ایک ایسا فطری عمل ہے جس سے ہر کسی کو ایک نہ ایک دن گزرنا پڑتا ہے۔
بزرگ افراد کا عالمی دن ہر سال یکم اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ یہ بزرگ افراد کی اہمیت، ان کی تکالیت، ضروریات اور حقوق کی جانب ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ بزرگ افراد کو درپیش مسائل اور معاشرے میں ان کے مقام پر روشنی ڈالنے کے لیے مختلف تقریبات، سیمنارز اور ورکشاپس کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ معمر افراد کی دیکھ بھال اور ان کے حقوق سے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں۔
یہ حقیقت ہے کہ ان کی عزت اور تکریم کے لیے مخصوص دن کی قید نہیں ہونی چاہیے تاہم دور جدید میں مصروف زندگی اور معاشرتی مسائل کے باعث جہاں بزرگوں کے ساتھ بدسلوکی کا رجحان بڑھ رہا ہے وہیں اولڈ ایج ہومز کا رجحان بھی تیزی سے نمو پا رہا ہے۔
ایک وقت تھا جب کشمیر میں اولڈ ایج ہومز یا سینئر اسٹیزن ہومز کا تصور بھی نہیں کیا جا ستا تھا، لیکن آج وادی کے مختلف اضلاع میں 10 اولڈیج ہومز اور 2 ڈے کئیر مراکز قائم ہیں۔ جن میں تقریباً 8 سو سے زائد بزرگ مرد اور خواتین کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔
اعداد و شمار کےمطابق سرینگر میں قائم ڈے کیئر سنٹر میں 300 عمر رسیدہ افراد درج ہیں اور چھانہ پورہ کے ڈے کیئر میں سو سے زائد بزرگ افراد کا اندارج ہوا ہے۔ دوسری جانب 10 اولڈیج ہومز میں 80 بزرگ افراد کی دن رات دیکھ بال کی جا رہی ہے۔ سماجی بہبود محکمہ کے مطابق وادی کشمیر میں عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بال کے لئے اس وقت مجموعی طور پر 10 اولڈیج ہومز اور دو ڈے کیئر ہومز کام کر رہے ہیں اور یہ سبھی اولڈ ایج ہومز مختلف رضا کار تنظیموں کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں اور ہر رضاکار تنظیم 2 اضلاع میں اس طرح کے ہومز چلا رہی ہے۔
موجودہ دور میں والدین کے تئیں اولاد کی نافرمانی کی ایسی ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ انسانیت بھی شرمسار ہو جاتی ہے۔ کہیں پر اولاد اپنے والدین اور بزرگوں کو سڑک پر دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر رہے ہیں اور کہیں پر نئی نسل دنیاوی رنگینیوں میں اتنی کھو گئی ہے کہ اپنے بزرگوں کو ہی بھول بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب حکومتی سطح پر بزرگ شہریوں کے حقوق کے تحفظ یا دیگر سہولیات کی خاطر بنائی گئی اسکیمیں عملی طور پر کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ انہیں کاغذات، دعووں اور وعدوں تک محدود رکھا گیا ہے۔
ادھر، جموں وکشمیر میں بزرگ شہریوں کی حالت زار اور نگہداشت کے حوالے سے خدشات بڑھ گئے ہیں کیونکہ ہماری معاشرتی تبدیلیوں اور مشترکہ خاندانی ڈھانچے کے ٹوٹنے کے باعث کئی بزرگ تنہائی اور بعض اوقات بدسلوکی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ سال 2021 میں جموں وکشمیر میں بزرگ افراد کی کل آبادی 9.4 فیصد تھی جو کہ تقریباً 13 لاکھ ہے، جبکہ 2011 میں بزرگ اور معمر اشخاص کی تعداد 9.3 فیصد تھی اور 2031 تک بزرگ اشخاص کی یہ تعداد 17 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔
کشمیر یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی اسکالروں کی خانب سے کی گئی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ 22 فیصد بزرگوں کو بدسلوکی کی شکایت ہوتی ہے جبکہ56 فیصد کے ساتھ اپنے رشتہ دار دوستانہ سلوک روا نہیں رکھتے ہیں اسی طرح صرف 21 فیصد بزرگ کو اپنے بچوں سے عزت اور مالی مدد فراہم ہو پاتی ہیں۔ تحقیق میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ کئی بزرگ اپنے دامادوں اور بیٹوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اور وہ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں اور پوتے پوتیوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہ کر سکون حاصل کرتے ہیں۔
