ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پہلگام حملے کے ’ماسٹرمائنڈ‘ کے والد کا رہائشی مکان اٹیچ
ضبط کی گئی پراپرٹی میں 15مرلہ اراضی اور تین منزلہ کنکریٹ رہائشی مکان شامل ہے۔ یہ کارروائی ہفتے کو انجام دی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 4, 2025 at 2:55 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر پولیس نے سرینگر کے مضافاتی علاقہ ایچ ایم ٹی، زینہ کوٹ میں کالعدم قرار دی گئی تنظیم ٹی آر ایف (دی ریزسٹنس فرنٹ) کے نامزد دہشت گرد سجاد احمد شیخ المعروف سجاد گل کے والد غلام محمد شیخ کا رہائشی مکان قرق کر دیا گیا ہے۔ سیکورٹی ایجنسیز کے مطابق سجاد گل پہلگام دہشت گرد حملے کا ماسٹرمائنڈ ہے۔
اٹیچ کی گئی جائیداد جو 15مرلہ زمین اور تین منزلہ مکان پر مشتمل ہے، کی قیمت ایک کروڑ روپے سے بھی زائد بتائی جا رہی ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اگرچہ یہ جائیداد والد کے نام پر ہے، لیکن سجاد گل اس میں فعال شراکت دار ہے۔
وزارت داخلہ نے سجاد گل کو 2022 میں نامزد دہشت گرد قرار دیا تھا۔ پولیس کے مطابق، وہ دہشت گردی کو فروغ دینے، حکومت مخالف پروپیگنڈا پھیلانے اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام میں نفرت انگیزی پھیلانے میں ملوث رہا ہے۔
دی ریزسٹنس فرنٹ (TRF)، جو لشکر طیبہ کی زیلی تنظیم ہے، کو پہلگام حملے کے بعد امریکہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ 22 اپریل کو ہوئے اس دہشت گرد حملے میں 25 سیاح اور ایک مقامی گھوڑے بان ہلاک ہوئے تھے۔
سرینگر پولیس کی جانب یہ کارروائی ایف آئی آر نمبر 235/2022 کے تحت کی گئی ہے، جو تھانہ پارم پورہ، سرینگر میں درج ہے۔ اس میں یو اے پی اے (UAPA) کی دفعات 13، 38، 20 اور ای آئی ایم سی او ایکٹ کی دفعات 2/3 شامل ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ جائیداد اٹیچمنٹ کی کارروائی یو اے پی اے کی دفعہ 25 کے تحت مجاز مجسٹریٹ کی موجودگی میں انجام دی گئی۔
پولیس کے مطابق، یہ اقدام دہشت گردی کے مالی، لاجسٹک اور آپریشنل نیٹ ورکس کو توڑنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ پولیس بیان میں کہا گیا ہے کہ ’’یہ کارروائی واضح پیغام دیتی ہے کہ دہشت گردی کی مدد یا اس کی مالی اعانت کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، جس میں غیر قانونی اثاثوں کی ضبطی بھی شامل ہے۔‘‘
