جی ایس ٹی اصلاحات نافذ کی گئیں، لیکن جموں کشمیر میں عام لوگوں کو ابھی تک کوئی راحت نہیں

GST اصلاحات 22 ستمبر کو لاگو کی گئی تھیں، لیکن جموں کشمیر میں تاجر پرانے دام ہی وصول کررہے ہیں۔

جموں کشمیر میں ایک دکان کی تصویر
جموں کشمیر میں ایک دکان کی تصویر
By Mir Farhat Maqbool

Published : October 10, 2025 at 11:32 AM IST

سری نگر: 22 ستمبر کو ملک بھر میں نافذ ہونے والی نئی گڈز اینڈ سروسز ٹیکس (جی ایس ٹی) اصلاحات کا اثر جموں و کشمیر میں ابھی تک محسوس نہیں ہوا ہے۔ حکومت نے جن اشیا اور خدمات پر ٹیکس کی شرح کم کی ہے ان کی قیمتیں مارکیٹوں میں بدستور برقرار ہیں جس سے صارفین میں مایوسی پائی جاتی ہے۔

درحقیقت، وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کی صدارت میں جی ایس ٹی کونسل کی 56ویں میٹنگ میں کئی بڑے فیصلے لیے گئے۔ ان اصلاحات کے تحت ٹوتھ پیسٹ، صابن اور بریڈ جیسی روزمرہ کی اشیاء پر ٹیکس کم کر کے 5 فیصد یا صفر کر دیا گیا۔ دریں اثنا، جان بچانے والی ادویات اور سنگین بیماریوں کی ادویات پر جی ایس ٹی 12 فیصد سے کم کر کے 5 فیصد کر دیا گیا یا مکمل طور پر معاف کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ اس نئے ٹیکس ڈھانچے سے متوسط ​​طبقے، کسانوں، ایم ایس ایم ای سیکٹر اور عام شہریوں کو راحت ملے گی۔

لیکن زمینی حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سری نگر کے ایک رہائشی مظفر خان کا کہنا ہے کہ "فارمیسیز، ریستوراں اور گروسری اسٹورز اب بھی پرانے دام وصول کر رہے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ قیمتیں کم ہو جائیں گی، لیکن کچھ بھی نہیں بدلا ہے۔"

دریں اثنا، کاروباری برادری کا کہنا ہے کہ پرانے اسٹاک اور پرنٹ شدہ ایم آر پیز کو تبدیل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن (KTMF) کے صدر یاسین خان نے کہا، "ڈیلرز اور ڈسٹری بیوٹرز کے پاس پرانے ٹیکس ڈھانچے کے تحت خریدی گئی اشیا ہیں، جنہیں پہلے صاف کرنا ضروری ہے۔ نئی قیمتیں ایک ماہ کے اندر مارکیٹ میں ظاہر ہو جائیں گی۔"

ہوٹل کے کاروبار کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد سیاحوں کی کمی سے نبردآزما ہوٹل مالکان نے کہا کہ زیادہ تر ادارے نئے قوانین کو لاگو کر رہے ہیں، لیکن مکمل تعمیل نومبر تک ہی ممکن ہے۔ ہوٹلیئرز کلب کے جنرل سیکرٹری طارق غنی نے کہا، "بہت سے ہوٹل پہلے ہی نئے جی ایس ٹی ڈھانچے میں منتقل ہو چکے ہیں، لیکن مجموعی طور پر تعمیل میں کچھ وقت لگے گا۔"

حکومت نے بازاروں میں نگرانی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ کنزیومر افیئرز، لاء اینڈ میٹرولوجی، سیلز ٹیکس اور صحت کے محکموں کو تمام 20 اضلاع میں انفورسمنٹ ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ ٹیمیں دکانوں کا معائنہ کریں گی اور عدم تعمیل پر جرمانے عائد کریں گی۔

انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لوگوں کو نئے ٹیکس ڈھانچے سے آگاہ کرنے کے لیے تمام تجارتی انجمنوں اور صنعتی تنظیموں کو نوٹیفکیشن بھیجے جا رہے ہیں۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ جی ایس ٹی اصلاحات کا مکمل اثر جموں و کشمیر میں اکتوبر کے آخر تک نظر آئے گا۔

