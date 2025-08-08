Essay Contest 2025

شوپیاں میں سبز سونے کی لوٹ جاری، محکمہ خاموش تماشائی؟ - SHOPIAN TIMBER SMUGGLING

دبجن، شوپیاں میں تن آور درختوں کی کٹائی کے فوٹوز وائرل ہونے کے بعد حکام نے ’کارروائی‘ کا عندیہ دیا ہے۔

شوپیاں میں سبز سونے کی لوٹ جاری
شوپیاں میں سبز سونے کی لوٹ جاری (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 8, 2025 at 8:09 PM IST

شوپیاں میں سبز سونے کی لوٹ جاری (ای ٹی وی بھارت)

شوپیاں (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کا ضلع شوپیاں، جو اپنی قدرتی خوبصورتی اور گھنے سرسبز جنگلات کے لیے مشہور ہے، میں ان دنوں جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کا سلسلہ ’بے خوف‘ جاری ہے۔ قدرت کے ان قیمتی وسائل پر جنگل اسمگلروں کی نظر جم چکی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محکمہ جنگلات و وائلڈ لائف محض خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔

ضلع کے معروف سیاحتی مقام دبجن کے نزدیک تاریخی مغل روڈ پر واقع ’’سکھ سرائے‘‘ کے قریب جنگلات میں درختوں کی بے دریغ کٹائی کی تصاویر وائرل ہونے کے بعد عوام میں گہری تشویش پائی جا رہی ہے۔ یہ علاقہ محکمہ وائلڈ لائف کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، جہاں قانونی طور پر جنگلات کے تحفظ کے لیے اہلکار تعینات ہوتے ہیں۔ تاہم، اس کے باوجود یہاں سبز سونے کی دن دہاڑے لوٹ حکومتی اداروں کی کارکردی پر سوالیہ نشان ہیں۔

ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے علاقے کا جائزہ لیا اور حالیہ دنوں کاٹے گئے درجنوں درختوں کے واضح نشانات دیکھے۔ حیران کن امر ہے کہ دورے کے وقت جنگلات کا کوئی اہلکار موجود تھا نہ وائلڈ لائف محکمہ کا۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ ان سرکاری ملازمین کی ڈیوٹی کہاں تھی؟ اگر وہ علاقے موجود تھے، جیسا کہ پروٹوکول کے مطابق ہونا چاہئے، تو درختوں کی کٹائی کیسے ہوئی؟

شوپیاں میں سبز سونے کی لوٹ جاری
شوپیاں میں سبز سونے کی لوٹ جاری (تصاویر: ای ٹی وی بھارت)

موقع پر آفیشلز موجود نہیں
نمائندے کی جانب سے جب وائلڈ لائف رینج آفیسر، شوپیاں، اور متعلقہ محکمہ کے دیگر عملہ سے اس پر بات کی گئی تو کوئی واضح اور موثر جواب نہیں ملا۔ محض رسمی بیان دیا گیا کہ ’’ہم کارروائی کریں گے۔‘‘ تاہم کسی بھی آفیشل نے کیمرے پر بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔

مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ ’’جب درخت کاٹ دیے گئے، لکڑی مخصوص مقامات تک پہنچا دی گئی، تو بعد میں کی جانے والی کارروائی کا حاصل کیا ہوگا؟ اور اصل مجرموں کو پکڑنے میں کیا اتنی تاخیر قابل قبول ہے؟‘‘ عوام میں یہ شبہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ’’جنگلات کی بے دریغ کٹائی، وہ بھی دن دہاڑے، متعلقہ محکمہ کے ملازمین کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں۔‘‘

عوامی حلقوں میں تشویش
عوامی حلقوں کی جانب سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ’’اس سنگین معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لیں اور غیر قانونی کٹائی میں ملوث عناصر کو بے نقاب کر کے قانونی کارروائی کے تحت سخت سزا دی جائے۔‘‘

دوسری طرف، محکمہ جنگلات نے سال 2024-25 کے دوران 1.5 کروڑ نئے پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا تھا، جس میں سے ’’ایک پیڑ ماں کے نام‘‘ مہم کے تحت 1,50,18,803 پودے لگائے جا چکے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان درختوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ماہرین کا ماننا ہے کہ ’’جب یہ درخت بڑے ہو جاتے ہیں تو اسمگلرز ان پر ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، اور سرکاری اہلکار صرف رپورٹ بنانے تک محدود رہ جاتے ہیں۔‘‘

قابل سزا جرم
جنگلات یا محفوظ علاقوں میں درخت کاٹنا ایک سنگین اور قابل سزا جرم ہے اور اس پر سخت کارروائی کی جا سکتی ہے، جس میں جرمانہ، قید، اور ضبطی بھی شامل ہے۔ مقامی باشندوں نے محکمہ کی شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ’’قانون کو محض کتابوں تک ہی محدود رکھا جا رہا ہے، شوپیاں کے واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قانون پر عملدرآمد میں شدید کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو وہ دن دور نہیں جب شوپیاں کی پہچان بننے والے یہ گھنے جنگلات صرف ماضی کی داستان بن کر رہ جائیں گے۔‘‘

شوپیاں میں سبز سونے کی لوٹ جاری (ای ٹی وی بھارت)

