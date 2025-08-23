ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشتواڑ سانحہ: وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اتوار کو متاثرہ کنبوں سے ملاقات کریں گے - RAJNATH SINGH TO VISIT KISHTWAR

سنگھ کا دورہ متاثرہ کنبوں کے لیے حوصلہ افزائی اور جاری ریسکیو آپریشن کو تیز کرنے کے تناظر میں اہم تصور کیا جا رہا ہے۔

راج ناتھ سنگھ
راج ناتھ سنگھ (فائل فوٹو: اے این آئی)
جموں (عامر تانترے) : مرکزی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اتوار کو کشتواڑ ضلع کے پاڈر تحصیل میں چشوٹی گاؤں کا دورہ کریں گے، جہاں گزشتہ دنوں بادل پھٹنے سے آئے تباہ کن فلیش فلڈز درجنوں ہلاکتوں کا باعث بنے۔ سنگھ متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کریں گے اور بھارتی فوج کے اہلکاروں سے بھی ملیں گے جو 14 اگست سے جاری بچاؤ و راحت کارروائیوں میں مصروف ہیں۔

ذرائع کے مطابق وزیر دفاع گلاب گڑھ کے علاقے میں اتریں گے اور وہاں سے تقریباً 25 کلومیٹر دور چشوٹ گاؤں جائیں گے۔ اس وقت بھارتی فوج، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، جموں و کشمیر پولیس اور نیم فوجی دستے 32 لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔

کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں اب تک 65 افراد ہلاک اور 115 زخمی ہوئے ہیں جبکہ 32 اب بھی لاپتہ ہیں۔ صرف چشوٹی گاؤں میں ہی 13 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 10 کی لاشیں بازیاب کر لی گئیں جبکہ تین تاحال لاپتہ ہیں۔ اس سانحے کے دوران ایک لنگر (کمیونٹی کچن) اور کئی ڈھانچے بھی پانی کے ریلے میں بہہ گئے۔

پاڈر-ناگسینی اسمبلی حلقے میں کے اس گاؤں کی اسمبلی میں نمائندگی بی جے پی کے اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کر رہے ہیں۔ وہ سانحے کے پہلے دن سے ہی علاقے میں موجود ہیں اور راحتی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ سانحے کے بعد مقامی انتظامیہ کے علاوہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سمیت دیگر کئی لیڈران نے بھی علاقے کا دورہ کیا۔

