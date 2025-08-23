جموں (عامر تانترے) : مرکزی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اتوار کو کشتواڑ ضلع کے پاڈر تحصیل میں چشوٹی گاؤں کا دورہ کریں گے، جہاں گزشتہ دنوں بادل پھٹنے سے آئے تباہ کن فلیش فلڈز درجنوں ہلاکتوں کا باعث بنے۔ سنگھ متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کریں گے اور بھارتی فوج کے اہلکاروں سے بھی ملیں گے جو 14 اگست سے جاری بچاؤ و راحت کارروائیوں میں مصروف ہیں۔
ذرائع کے مطابق وزیر دفاع گلاب گڑھ کے علاقے میں اتریں گے اور وہاں سے تقریباً 25 کلومیٹر دور چشوٹ گاؤں جائیں گے۔ اس وقت بھارتی فوج، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، جموں و کشمیر پولیس اور نیم فوجی دستے 32 لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔
کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں اب تک 65 افراد ہلاک اور 115 زخمی ہوئے ہیں جبکہ 32 اب بھی لاپتہ ہیں۔ صرف چشوٹی گاؤں میں ہی 13 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 10 کی لاشیں بازیاب کر لی گئیں جبکہ تین تاحال لاپتہ ہیں۔ اس سانحے کے دوران ایک لنگر (کمیونٹی کچن) اور کئی ڈھانچے بھی پانی کے ریلے میں بہہ گئے۔
پاڈر-ناگسینی اسمبلی حلقے میں کے اس گاؤں کی اسمبلی میں نمائندگی بی جے پی کے اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کر رہے ہیں۔ وہ سانحے کے پہلے دن سے ہی علاقے میں موجود ہیں اور راحتی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ سانحے کے بعد مقامی انتظامیہ کے علاوہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سمیت دیگر کئی لیڈران نے بھی علاقے کا دورہ کیا۔
