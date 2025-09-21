ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بارہمولہ سے سیبوں سے لدی پہلی مال گاڑی روانہ، کاشتکاروں اور کاروباریوں نے راحت کی سانس لی
15 کوچ والی گڈز ٹرین بارہمولہ پہنچی اور وہاں سے اسے سیبوں کے ڈبوں سے بھر کر روانہ کر دیا ہے۔
Published : September 21, 2025 at 2:47 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں سنیچر کے روز بارہمولہ ریلوے اسٹیشن سے سیبوں سے لدی ایک 15 بوگیوں والی مال گاڑی روانہ کی گئی، جس سے شمالی کشمیر کے پھلوں کے بیوپاریوں کو بڑی راحت ملی ہے۔
رپورٹس کے مطابق کہ علاقے کے کاشتکاروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ریک کو سیب کے ڈبوں سے بھرا جا رہا ہے، جس سے سڑک کی نقل و حمل پر انحصار کم ہو رہا ہے۔ خیال رہے کہ حالیہ دنوں میں ہائی وے کی طویل بندش کی وجہ سے سیب کے نقل و حمل میں اکثر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
15 کوچ والی ٹرین بارہمولہ پہنچ گئی ہے اور فرسٹ ریک روانہ کر دی گئی ہے۔ کاشتکاروں اور کاروباریوں نے اسے ایک انتہائی ضروری قدم قرار دیا ہے۔ یہ نقل و حمل کے اخراجات اور صنعت سے وابستہ لوگوں کے نقصانات کو کم کرے گا، اور پیداوار کی بیرونی منڈیوں میں بروقت ترسیل کو یقینی بنائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ٹرین سروس سے باغبانی پر انحصار کرنے والے ہزاروں خاندانوں پر بوجھ کم ہونے کی امید ہے۔ فروٹ منڈی کے تاجروں نے اس اقدام کا خیرمقدم کیا ہے، جنہوں نے کہا کہ برسوں کی مانگ کے بعد پہلی ریک کی روانگی اس شعبے کے لیے "امید کی کرن" ہے۔
ایک کاشتکار نے کہا، "ہم اس بات سے پریشان تھے کہ اس سیزن میں اپنی پیداوار کیسے بھیجی جائے۔ شمالی کشمیر سے اب مال گاڑی چل رہی ہے، یہ ایک لائف لائن کی طرح محسوس ہوتا ہے۔"
جیسا کہ پہلے اطلاع دی گئی ہے سوپور کے کاشتکار سوپور ریلوے اسٹیشن سے ایک وقف پارسل سروس کے لیے دیرینہ مطالبہ کر رہے تھے، جو ایشیا کی دوسری سب سے بڑی پھل منڈی سے متصل ہے۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ سوپور اسٹیشن کی مکمل حیثیت کو بحال کیا جائے، اس سے یہ عمل مزید ہموار ہوگا اور وادی کی معیشت کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔
خدشات کے باوجود حکام نے برقرار رکھا کہ پہلی ریک کی روانگی ایک اہم شروعات تھی۔ ایک اہلکار نے کہا، "یہ صرف شروعات ہے۔ پھل کاشتکاروں اور تاجروں کی ضروریات کو زیادہ مؤثر طریقے سے پورا کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔"
اس سے قبل ایم ایل اے سوپور ارشاد رسول کار جو اس سال جنوری میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو اس مسئلے کے حوالے سے خط لکھ چکے ہیں، نے اس بار ایک بار پھر اپنی اپیل کی تجدید کرتے ہوئے مرکزی وزیر ریلوے اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ دونوں پر زور دیا کہ وہ سوپور ریلوے اسٹیشن کو اس کی مکمل حیثیت پر بحال کرنے کے لیے ذاتی طور پر مداخلت کریں۔
یہ منڈی کشمیر کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں سے روزانہ 300 سے زائد ٹرک لوڈ ہوتے ہیں اور بھارت کی سیب کی تقریباً 70 فیصد برآمدات کشمیر سے آتی ہیں۔ اگر اسٹیشن کو بحال نہیں کیا گیا اور مال برداری کی خدمات متعارف نہیں کرائی گئیں تو ہمارا پورا باغبانی کا شعبہ غیر محفوظ ہوگا۔
