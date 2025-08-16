سری نگر: جموں و کشمیر ایک بار پھر قدرتی آفت سے لرز اٹھا ہے۔ جہاں 14 اگست کو کشتواڑ میں بادل پھٹنے کے تازہ ترین واقعے نے تقریباً 60 لوگوں کی جانیں لے لیں اور ایک سو سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، اس نے ہمیں یہ بھی یاد دلایا کہ یہ خطہ موسمیاتی چیلنجوں کا کتنا سنگین سامنا کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 2010 سے 2022 کے درمیان جموں و کشمیر میں اس طرح کے 2,863 واقعات ریکارڈ کیے گئے، جن میں 552 لوگوں کی جانیں گئیں۔
2024 کے ایک مطالعے سے معلوم ہوتا ہیکہ جموں و کشمیر میں موسمی واقعات کی وجہ سے 2010-2022 کے دوران بڑی تعداد میں اموات ہوئیں۔ یہ شدید بارشوں، سیلاب، گرج چمک، ژالہ باری، شدید طوفان اور شدید برف باری میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے ہوا۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات (IMD) کے سہ ماہی جریدے 'موسم' میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 12 سالوں (2010-2022) میں 552 اموات ہوئیں۔
1,942 بجلی گرنے کےواقعات کے پیش آئے آسمانی بجلی سب سے زیادہ عام خطرہ تھا، اس کے بعد 409 واقعات کے ساتھ شدید بارشیں اور 168 اچانک سیلاب آئے۔ تاہم بھاری برف باری ہر بار سب سے زیادہ جان لیوا خطرہ بن کر ابھری۔ مطالعہ میں کہا گیا ہے کہ "بھاری برف باری میں سب سے زیادہ اموات کی شرح فی واقعہ (4.33) تھی، اس کے بعد بھاری بارش (409)، اچانک سیلاب (168) اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات (1,942) سب سے زیادہ ہے۔
ضلع وار تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ کپواڑہ، بانڈی پورہ، بارہمولہ اور گاندربل میں برف باری سے سب سے زیادہ اموات ریکارڈ کی گئیں۔ اسی طرح سیلاب سے سب سے زیادہ اموات کشتواڑ، اننت ناگ، گاندربل اور ڈوڈہ میں ہوئیں۔
تحقیق کے مطابق اس عرصے کے دوران صرف 42 بھاری برف باری (جسے ایک دن میں 30 سینٹی میٹر سے زیادہ برف باری سمجھا جاتا ہے) ریکارڈ کیا گیا۔ لیکن ان میں 182 جانیں گئیں۔ اس کے مقابلے میں سیلاب سے 119، شدید بارشوں سے 111 اور لینڈ سلائیڈنگ سے 71 اموات ہوئیں۔
تجزیہ کے لیے محققین نے جموں و کشمیر میں واقع ہندوستانی محکمہ موسمیات کے دس مراکز سے حاصل کردہ موسمیاتی ڈیٹا کا استعمال کیا۔ اس مطالعہ کے لیے محکمہ موسمیات کے جموں و کشمیر میں واقع 10 مراکز کے لیے بھاری بارش، بھاری برفباری، گرج/بجلی، ژالہ باری اور شدید ہوا کا استعمال کیا گیا۔ اموات کا ڈیٹا آفیشل ڈیزاسٹر ریکارڈ سے حاصل کیا گیا تھا۔
تحقیق سے متعلق حقائق:
اس تحقیق میں جموں و کشمیر کے دس ہندوستانی محکمہ موسمیات (IMD) اسٹیشنوں کے موسمیاتی ڈیٹا کا استعمال کیا گیا۔
اس نے حالیہ نتائج کا 1982 سے 2022 تک کے 40 سالوں کے بارش کے ریکارڈ سے بھی موازنہ کیا۔
تحقیق میں بتایا گیا کہ اموات سب سے زیادہ شدید برف باری (0.525) سے ہوئیں، اس کے بعد سیلاب (0.492)
مزید پڑھیں: کشتواڑ آفت: ہلاکتوں کی تعداد 60 سے تجاوز، وزیراعلیٰ کا متاثرہ گاؤں کا دورہ، بچائے گئے 38 افراد کی حالت تشویشناک
اس تحقیق کے محققین کا تعلق انڈین میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ (IMD) اور انڈین کونسل آف ایگریکلچرل ریسرچ (ICAR) سے تھا۔
محققین میں آئی ایم ڈی کے سائنسدان مختار احمد، سونم لوٹس، فاروق احمد بھٹ، امیر حسن کچلو اور شیوندر سنگھ شامل تھے۔ انڈین کونسل آف ایگریکلچرل ریسرچ (آئی سی اے آر) کے محقق بپا داس نے حالیہ نتائج کا چار دہائیوں کے بارش کے ریکارڈ سے موازنہ کیا۔